Westfield Insurance, compagnia assicurativa leader negli Stati Uniti nel ramo danni e infortuni, si affida a una tecnologia avanzata che la aiuta a bilanciare le sue esigenze aziendali con le sfide del settore, come le pressioni sui costi e sulla concorrenza, le normative in continua evoluzione, le incertezze economiche e le accresciute aspettative di servizio clienti da parte dei consumatori. Per stare al passo con le mutevoli esigenze, Westfield ha cercato di integrare le funzionalità di AI generativa per supportare lo sviluppo di applicazioni e l'onboarding di nuovi talenti per il suo ambiente COBOL/Assembler/JCL su IBM System z e migliorare la produttività degli sviluppatori, riducendo al contempo il rischio di segnalazioni errate all'Insurance Services Office, Inc. (ISO), un'organizzazione che si occupa di politiche e valutazioni del settore. L'azienda cercava la guida e l'esperienza del suo consulente di fiducia, IBM Consulting.