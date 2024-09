"In qualità di franchisor, abbiamo una grande responsabilità. Le persone che diventano franchisee ci affidano, in molti casi, i risparmi di una vita", spiega Gordon Logan, presidente e fondatore di Sport Clips. "La domanda che riceviamo sempre dai nuovi affiliati è: 'Dove posso trovare le persone necessarie per il mio negozio e per offrire un'esperienza di taglio da campionato?' Dobbiamo dare loro la certezza che, quando saliranno a bordo, riusciranno a trovare personale di qualità per i loro negozi e avranno gli strumenti necessari per far crescere la loro attività".

Sport Clips, un franchising nazionale per la cura dei capelli che conta 13.000 parrucchieri e 1.900 sedi negli Stati Uniti e in Canada, si concentra sull'aiutare i suoi affiliati a gestire i loro negozi nel modo più efficace possibile. "I nostri franchisee si rivolgono a noi perché li aiutiamo a incrementare il ROI a livello di negozio e a semplificare la gestione della loro attività. Siamo sempre alla ricerca di soluzioni innovative che siano facili da usare e che cambino completamente le regole del gioco invece di offrire solo piccoli miglioramenti incrementali", afferma Edward Logan, CEO e Presidente di Sport Clips.



Attualmente, uno degli obiettivi principali di Sport Clips è aumentare del 30% i livelli del personale nelle sedi in franchising e implementare nuovi strumenti e processi per aiutare i franchisee a migliorare la produttività e il coinvolgimento dei dipendenti.



Per raggiungere questi obiettivi, Sport Clips ha stretto una partnership con ThisWay® Global e ha implementato la soluzione IBM®watsonx Orchestrate. ThisWay Global fornisce una piattaforma di ricerca e abbinamento dei candidati che seleziona talenti unici da oltre 8.500 organizzazioni basate sulla diversità. IBM Watsonx Orchestrate, potenziato dalla tecnologia AI più recente, utilizza l'elaborazione del linguaggio naturale per sequenziare dinamicamente le competenze da un catalogo in continua espansione di competenze predefinite per eseguire attività comuni e complesse, in contesto, nel giusto ordine e in tempo reale.