Articolo | L'AI di DeepSeek mostra la potenza dei modelli più piccoli

DeepSeek-R1 è un assistente digitale che, secondo l'azienda, funziona bene quanto o1 di OpenAI in alcuni benchmark di AI per compiti di codifica e programmazione, è stato addestrato con un numero molto inferiore di chip e ha un costo inferiore di circa il 96%.