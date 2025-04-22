Grandi vantaggi derivano dall'AI che funziona su tutti i dati e le applicazioni
Con IBM, applica a cascata l'uso dell'AI in tutta l'organizzazione, creando un effettivo vantaggio tecnologico per la tua azienda.
Collaboriamo con un ecosistema di partner di alto livello come AWS, Microsoft e SAP per presentare le migliori soluzioni AI per le tue esigenze aziendali. Ovunque ti trovi nel tuo percorso verso l'AI, IBM può aiutarti.
Scopri come i clienti IBM stanno risolvendo i problemi per raggiungere risultati concreti con le nostre soluzioni AI. Esplora i case study.
La tua azienda trarrà il massimo beneficio dalle tecnologie AI, dall'AI generativa all'elaborazione del linguaggio naturale fino agli algoritmi di machine learning applicati ai casi d'uso dell'AI corretti. Ottieni un vantaggio competitivo in aree come il servizio clienti, la supply chain e le operazioni IT in tutti i settori, compresi i servizi finanziari, le telecomunicazioni e l'assistenza sanitaria.
Sblocca l'efficienza e potenzia i tuoi agenti del servizio clienti con l'AI.
Modernizza le app esistenti con la potenza dell'AI e dell'hybrid cloud.
Reinventa le risorse umane mettendo l'AI al centro per ottenere risultati aziendali migliori.
Crea esperienze del cliente più personalizzate su larga scala con IBM e Adobe.
Migliora le prestazioni finanziarie e sblocca il valore aziendale con dati, AI e automazione.
Migliora le prestazioni e ottimizza i costi delle operazioni tecnologiche con l'automazione basata su AI.
IBM si impegna a plasmare il futuro dell'AI mettendo la fiducia e la trasparenza al primo posto.
I modelli Granite più recenti offrono nuove funzionalità di ragionamento, un modello supportato dalla visione e una maggiore efficienza, fornendo risultati competitivi a un costo inferiore
Nell'episodio 40 di Mixture of Experts, il panel affronta i falsi miti su DeepSeek R1, spiega la distillazione dei modelli e analizza il landscape di concorrenti open source.
Ricevi una selezione accurata di argomenti, tendenze e ricerche sull'AI direttamente nella tua casella di posta.
DeepSeek-R1 è un assistente digitale che, secondo l'azienda, funziona bene quanto o1 di OpenAI in alcuni benchmark di AI per compiti di codifica e programmazione, è stato addestrato con un numero molto inferiore di chip e ha un costo inferiore di circa il 96%.
Inizia subito con un briefing sulla strategia AI. Scopri dove l'AI generativa può avere il maggiore impatto e come puoi incrementare i tuoi investimenti nella tecnologia con IBM.