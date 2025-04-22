Report Cost of a Data Breach 2025 L'AI sta diventando un rischio per la sicurezza. Sei protetto?

Ottieni solo risultati isolati?

Grandi vantaggi derivano dall'AI che funziona su tutti i dati e le applicazioni

Scopri come i leader dell'AI ottengono risultati migliori Iscriviti alla newsletter dedicata all'AI
Illustrazione di un uomo in piedi in palestra che flette i bicipiti
Logo Gartner

IBM è stata nominata leader in data science e machine learning

IBM è stata riconosciuta come leader nel Gartner® Magic Quadrant™ 2025 per le piattaforme di data science e machine learning.

Ottieni il report

Scopri le nostre soluzioni di AI

Con IBM, applica a cascata l'uso dell'AI in tutta l'organizzazione, creando un effettivo vantaggio tecnologico per la tua azienda.

Collaboriamo con un ecosistema di partner di alto livello come AWS, Microsoft e SAP per presentare le migliori soluzioni AI per le tue esigenze aziendali. Ovunque ti trovi nel tuo percorso verso l'AI, IBM può aiutarti.
Modello 3D di una sfera complessa e traslucida, che mostra particelle di luce
watsonx

Scopri il nostro portfolio di prodotti AI che accelerano l'AI generativa nei principali workflow, favorendo l'automazione e la produttività. Trova dati e strumenti di AI per creare, scalare e governare le tue soluzioni personalizzate in tutto il ciclo di vita dell'AI.

 Scopri di più
Assistenti e agenti AI

Crea assistenti e agenti AI personalizzati per automatizzare attività ripetitive, semplificare processi complessi e velocizzare il tuo lavoro.

 Scopri di più
Interfaccia utente ibrida per modelli Granite
Modelli AI

Crea con IBM® Granite, una famiglia di modelli AI aperti, efficienti e affidabili, su misura per le aziende e ottimizzati per scalare le tue applicazioni AI.

 Scopri di più
Colleghi che lavorano insieme con il logo " I Love AI "
Consulenza AI

Ridefinisci il modo di lavorare della tua azienda con l'AI. Collabora con ingegneri ed esperti AI per riprogettare i workflow dall'inizio alla fine, implementando competenze e acceleratori collaudati per scalare l'AI in modo più intelligente e rapido.

 Scopri di più
Donna che utilizza uno smartphone davanti a un grafico astratto di cerchi blu che si intersecano
Infrastruttura AI

Accelera l'impatto dell'AI in tutta la tua azienda con una soluzione ibrida di progettazione che offre scalabilità e ottimizzazione per i workload di AI.

 Scopri di più
Uomo che usa il laptop in una stanza buia, visualizzando grafici sullo sfondo
Inizia a costruire con l'AI

Crea in modo più intelligente, spedisci più rapidamente e mantieni il controllo con un toolkit completo di AI che porta le tue applicazioni dalla fase di prototipazione a quella di produzione.

 Scopri di più
Modello 3D di una sfera complessa e traslucida, che mostra particelle di luce
watsonx

Scopri il nostro portfolio di prodotti AI che accelerano l'AI generativa nei principali workflow, favorendo l'automazione e la produttività. Trova dati e strumenti di AI per creare, scalare e governare le tue soluzioni personalizzate in tutto il ciclo di vita dell'AI.

 Scopri di più
Assistenti e agenti AI

Crea assistenti e agenti AI personalizzati per automatizzare attività ripetitive, semplificare processi complessi e velocizzare il tuo lavoro.

 Scopri di più
Interfaccia utente ibrida per modelli Granite
Modelli AI

Crea con IBM® Granite, una famiglia di modelli AI aperti, efficienti e affidabili, su misura per le aziende e ottimizzati per scalare le tue applicazioni AI.

 Scopri di più
Colleghi che lavorano insieme con il logo " I Love AI "
Consulenza AI

Ridefinisci il modo di lavorare della tua azienda con l'AI. Collabora con ingegneri ed esperti AI per riprogettare i workflow dall'inizio alla fine, implementando competenze e acceleratori collaudati per scalare l'AI in modo più intelligente e rapido.

 Scopri di più
Donna che utilizza uno smartphone davanti a un grafico astratto di cerchi blu che si intersecano
Infrastruttura AI

Accelera l'impatto dell'AI in tutta la tua azienda con una soluzione ibrida di progettazione che offre scalabilità e ottimizzazione per i workload di AI.

 Scopri di più
Uomo che usa il laptop in una stanza buia, visualizzando grafici sullo sfondo
Inizia a costruire con l'AI

Crea in modo più intelligente, spedisci più rapidamente e mantieni il controllo con un toolkit completo di AI che porta le tue applicazioni dalla fase di prototipazione a quella di produzione.

 Scopri di più
Immagine di diversi livelli di dati

Personalizza l'evoluzione del tuo business con la potenza dell'AI sull'hybrid cloud

Ottieni insight preziosi dai nostri esperti su come costruire la tua infrastruttura hybrid cloud AI a partire da dove ti trovi nel tuo percorso verso l'AI.

Guarda ora!

Realizza il valore dell'AI oggi stesso

Scopri come i clienti IBM stanno risolvendo i problemi per raggiungere risultati concreti con le nostre soluzioni AI. Esplora i case study.
150% aumento della soddisfazione dei clienti della NatWest Leggi la storia del cliente 99% miglioramento dei tempi di svolgimento dei test di Vodafone Scopri di più 80% emissione dei biglietti più efficiente ai Grammy Awards Guardalo con i tuoi occhi >40% riduzione dei costi operativi legati al cloud presso la Water Corporation Approfondisci

Applicare correttamente l'AI

La tua azienda trarrà il massimo beneficio dalle tecnologie AI, dall'AI generativa all'elaborazione del linguaggio naturale fino agli algoritmi di machine learning applicati ai casi d'uso dell'AI corretti. Ottieni un vantaggio competitivo in aree come il servizio clienti, la supply chain e le operazioni IT in tutti i settori, compresi i servizi finanziari, le telecomunicazioni e l'assistenza sanitaria.
Casi d'uso dell'AI
AI per il servizio clienti

Sblocca l'efficienza e potenzia i tuoi agenti del servizio clienti con l'AI.

 Esplora l'AI per il servizio clienti
IA per la modernizzazione delle applicazioni

Modernizza le app esistenti con la potenza dell'AI e dell'hybrid cloud.

 Esplora i nostri servizi AI per le App Mod
L'AI per le risorse umane

Reinventa le risorse umane mettendo l'AI al centro per ottenere risultati aziendali migliori.

 Esplora i nostri servizi AI per le risorse umane
AI per il marketing

Crea esperienze del cliente più personalizzate su larga scala con IBM e Adobe.

 Maggiori informazioni sull'AI per il marketing
AI per il settore finanziario

Migliora le prestazioni finanziarie e sblocca il valore aziendale con dati, AI e automazione.

 Scopri i nostri servizi di AI per i processi finanziari
AI per le operazioni IT

Migliora le prestazioni e ottimizza i costi delle operazioni tecnologiche con l'automazione basata su AI.

 Esplora i nostri servizi AI per IT ops

Scopra le novità più recenti

Logo AI animato
Report AI in Action 2024
Scopri cosa stanno facendo i leader dell'AI per ottenere il ROI dell'AI e come i principianti dell'AI possono arrivare al loro livello.
Rappresentazione astratta del cervello umano e integrazione AI
Agenti AI e assistenti AI a confronto
Scopri cosa differenzia un agente AI da un assistente AI o da copiloti e chatbot.
Sala con illuminazione blu, logo IBM e un uomo sfocato che passa
Podcast AI in Action
Ascolta le conversazioni piene di spunti del presentatore Albert Lawrence con i leader aziendali e i tecnologi IBM che possono aiutare ad avviare iniziative di AI.
Illustrazione astratta di una persona realizzata con puntini blu che indossa un cappello universitario
AI Academy
Ottieni insight dai migliori leader di pensiero di IBM su argomenti che vanno dall'ottimizzazione dei processi aziendali all'automazione ad alte prestazioni.

Modellare il futuro dell'AI

IBM si impegna a plasmare il futuro dell'AI mettendo la fiducia e la trasparenza al primo posto. 
Un gruppo di persone sedute in una stanza, impegnate in una discussione con una lavagna di presentazione gialla alle loro spalle
Scopri come IBM contribuisce a far progredire l'AI responsabile con un approccio multidisciplinare e multidimensionale.
Illustrazione in stile linea basata sul rendering per rappresentare watsonx.data
Scopri come IBM Research sta progettando nuovi e potenti foundation model e sistemi di AI generativa con un approccio open source.

Resta aggiornato sulle notizie di AI

Blog | Granite 3.2: nuove capacità di ragionamento e multimodalità

I modelli Granite più recenti offrono nuove funzionalità di ragionamento, un modello supportato dalla visione e una maggiore efficienza, fornendo risultati competitivi a un costo inferiore

 Podcast | DeepSeek facts vs hype, model distillation, and open source competition

Nell'episodio 40 di Mixture of Experts, il panel affronta i falsi miti su DeepSeek R1, spiega la distillazione dei modelli e analizza il landscape di concorrenti open source.

 Newsletter AI Think | Ricevi notizie sull'AI

Ricevi una selezione accurata di argomenti, tendenze e ricerche sull'AI direttamente nella tua casella di posta.

Articolo | L'AI di DeepSeek mostra la potenza dei modelli più piccoli

DeepSeek-R1 è un assistente digitale che, secondo l'azienda, funziona bene quanto o1 di OpenAI in alcuni benchmark di AI per compiti di codifica e programmazione, è stato addestrato con un numero molto inferiore di chip e ha un costo inferiore di circa il 96%.
Fai il passo successivo

Inizia subito con un briefing sulla strategia AI. Scopri dove l'AI generativa può avere il maggiore impatto e come puoi incrementare i tuoi investimenti nella tecnologia con IBM.

 Rimani al passo con le novità sull'AI