Soluzioni AI per la vendita

IBM watsonx Orchestrate è una soluzione che ti aiuta a ottenere un time to value più veloce sull'abilitazione delle vendite, sul rilevamento dei potenziali clienti e sulla gestione delle opportunità. Si integra senza soluzione di continuità con i tuoi strumenti esistenti, fra cui Salesforce, SAP, Microsoft Outlook, Slack, Salesloft, Seismic, Marketo e LinkedIn. Inoltre, utilizza i tuoi dati aziendali per ottenere insight in tempo reale a supporto dell'ottimizzazione e della produttività su larga scala.