Cos'è la simulazione Monte Carlo?

La simulazione Monte Carlo, conosciuta anche come metodo Monte Carlo o simulazione a probabilità multiple, è una tecnica matematica che viene utilizzata per stimare i risultati possibili di un evento incerto. Il metodo Monte Carlo fu inventato da John von Neumann e Stanislaw Ulam durante la Seconda Guerra Mondiale per migliorare il processo decisionale in condizioni incerte. Ha preso il nome da una nota città di casinò, Monaco, poiché l'elemento del caso è il cuore dell'approccio di modellazione, simile a un gioco di roulette.

Dalla sua introduzione, le simulazioni Monte Carlo hanno valutato l'impatto del rischio in molti scenari di vita reale, come ad esempio per l' AI, i prezzi azionari, la previsione delle vendite, la gestione dei progetti e la determinazione dei prezzi. Forniscono inoltre diversi vantaggi rispetto ai modelli predittivi con input fissi, come ad esempio la capacità di condurre un'analisi di sensibilità o calcolare la correlazione degli input. L'analisi di sensibilità consente ai responsabili delle decisioni di vedere l'impatto di singoli input su uno specifico risultato e la correlazione consente loro di comprendere le relazioni tra qualsiasi variabile di input.