Che cos'è l'automazione dei dati?

L'automazione dei dati è importante per le aziende che devono elaborare, analizzare e agire in base alla rapida espansione dei volumi di dati provenienti da più fonti di dati. Ogni giorno vengono generati circa 402,74 milioni di terabyte di dati, la maggior parte dei quali in formati grezzi o non strutturati che sono difficili da leggere per i sistemi IT senza trattamento dei dati.1

Le aziende richiedono dati puliti e accurati per un'ampia varietà di casi d'uso, tra cui operazioni, supply chain, marketing e vendite, corporate governance e altro ancora. Oggi, poiché molte aziende avviano iniziative di intelligenza artificiale (AI), sono necessarie quantità ancora più massicce di dati per addestrare modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM).

Prima dell'automazione dei dati, il trattamento dei dati era complesso, laborioso e soggetto a errori. I workflow dei dati come la raccolta, la preparazione dei dati e l'integrazione dei dati si basavano su script codificati a mano che dovevano essere creati, gestiti e aggiornati frequentemente. Diverse fonti di dati richiedevano una codifica personalizzata per renderle compatibili con altre parti della pipeline di dati di un'organizzazione.

Gli strumenti automatizzati di trattamento dei dati possono fornire una soluzione no-code a questi problemi. Le aziende che adottano una strategia di automazione dei dati possono ridurre i tempi di trattamento, aumentare la produttività dei lavoratori, migliorare la qualità dei dati e analizzare più dati più velocemente. In un'epoca di AI e analytics dei big data, l'automazione dei dati è considerata una capacità essenziale.