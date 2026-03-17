RAG è una soluzione candidata per qualsiasi scenario aziendale in cui è presente un ampio corpus di documentazione e business rules che un utente deve consultare per fornire risposte autorevoli. Rappresenta anche una soluzione efficace per arricchire i chatbot basati su LLM con conoscenze proprietarie o specifiche del dominio e prevenire le allucinazioni.

I possibili usi includono:

Sottoscrizione di assicurazioni e liquidazione dei sinistri. Il RAG ha numerose potenziali applicazioni nel settore assicurativo. Gli assicuratori e i broker devono avere una conoscenza approfondita di migliaia di pagine di documentazione che riguardano i termini e le condizioni di centinaia di prodotti assicurativi. Allo stesso modo, ai giudici dei sinistri potrebbe essere richiesto di avere una conoscenza approfondita della stessa documentazione, nonché dei contratti con eccezioni e condizioni aggiuntive specifiche per i singoli clienti. Il modello di architettura RAG può fungere da "struttura portante" architettonica di soluzioni volte ad assistere assicuratori, broker e periti nell'interrogazione della documentazione di prodotti e contratti per rispondere meglio alle richieste dei clienti e migliorare la produttività dei processi.



Supporto per gli agenti del call center. Gli agenti dei call center devono avere una conoscenza approfondita di potenzialmente centinaia di prodotti e servizi, nonché dei problemi più comuni relativi ai prodotti e alla loro risoluzione. Il modello RAG è una solida base di architettura su cui creare soluzioni per aiutare gli agenti a trovare rapidamente le risposte alle richieste dei clienti.



Chatbot per il servizio clienti. RAG è un potente strumento per la creazione di chatbot che rispondano alle domande dei clienti. La combinazione delle competenze linguistiche naturali dei Large Language Models e le risposte specifiche aziendali di RAG possono offrire un'esperienza cliente conversazionale convincente. Si noti che RAG da solo fornisce solo funzionalità di domande e risposte: non ha la capacità di "effettuare transazioni", cioè di interagire con i sistemi aziendali per estrarre informazioni o aggiornare i record. Per rilevare le intenzioni dell'utente e interagire con i sistemi aziendali è necessario aggiungere componenti aggiuntivi.

