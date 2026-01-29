Una delle innovazioni più entusiasmanti nel campo degli LLM è il concetto di Agenti, noti anche come Assistenti. Si tratta di versioni specializzate dei modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM), che vengono predisposti e ottimizzati per supportare ruoli specifici. Qui stiamo esplorando come tali agenti possano essere utilizzati per supportare i ruoli nello sviluppo del software.

Un agente AI è essenzialmente un assistente virtuale dotato di funzionalità AI. Questi agenti sono progettati per comprendere ed elaborare il linguaggio naturale, consentendo loro di interagire con gli esseri umani in modo naturale e intuitivo. Ciò che distingue questi agenti AI è la loro specializzazione. A differenza dei modelli AI generici, gli agenti AI sono addestrati su attività specifiche rilevanti per un particolare ruolo.

Per esempio, un agente AI per product owner potrebbe essere addestrato per assistere in compiti come l'analisi di mercato, la prioritizzazione delle caratteristiche e la creazione di business case. Un agente AI per sviluppatori, invece, sarebbe in grado di automatizzare la generazione di codice, ottimizzare il codice esistente e assistere nell'identificazione dei bug.

Questa specializzazione deriva dal pre-prompting e dalla messa a punto degli LLM sui dati rilevanti per il ruolo che sono progettati per supportare. Ciò potrebbe comportare l'addestramento dell'agente AI su un set di dati di codice per un agente AI per sviluppatori o su un set di dati di ricerche di mercato e caratteristiche di prodotto per un agente AI per product owner.

Gli agenti AI stanno rivoluzionando il modo in cui operano i team di sviluppo software. Fornendo assistenza specifica per ruolo, possono aumentare la produttività, ridurre la probabilità di errori e consentire ai membri del team di concentrarsi su attività più complesse e creative. Man mano che questi agenti AI continuano a evolversi, promettono un futuro in cui ogni membro di un team di sviluppo software avrà un assistente AI personalizzato, rendendo il processo di sviluppo più efficiente ed efficace.

È possibile produrre agenti specifici per ruolo molto potenti combinando le tecniche di Retrieval-Augmented Generation e Internet/Code/Corpus Search con la messa a punto e il prompt dinamico.