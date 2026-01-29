Strategia di orchestrazione

L'orchestrazione degli agenti può essere implementata con diversi approcci. Un approccio di orchestrazione centralizzata utilizza un singolo componente master di orchestrazione per gestire le azioni di tutti gli altri agenti nel sistema. Avere un unico punto di configurazione e gestione rende il sistema complessivo semplice da gestire e controllare, facile da diagnosticare. L'aspetto negativo è che un singolo punto di controllo può diventare un collo di bottiglia e portare a problemi di scalabilità con l'aumento dei volumi delle richieste e/o del numero di agenti.

Un approccio di orchestrazione decentralizzata implementa una coda di attività da cui gli agenti prelevano le attività e pubblicano i risultati, instradando tra loro le attività composte da più parti; in modo simile a un sistema blackboard. Le soluzioni di orchestrazione decentralizzate sono estremamente robuste e tolleranti ai guasti, ma sono difficili da progettare e risolvere man mano che i sistemi diventano più grandi con maggiori funzionalità.

Infine, un approccio di orchestrazione gerarchica combina elementi degli approcci centralizzati e decentralizzati. Nell'orchestrazione gerarchica, un orchestratore master viene utilizzato per coordinare le azioni di agenti di alto livello che a loro volta possono evocare altri agenti per completare compiti complessi. In questo modo si conserva gran parte della facilità di gestione e di controllo di un approccio centralizzato, ma si riduce la possibilità che il componente di controllo centrale diventi un collo di bottiglia in presenza di elevati volumi di richieste e/o di un gran numero di agenti.

Granularità dell'agente

La granularità di un agente AI si riferisce alla complessità dei compiti che l'agente può svolgere. Un agente ad alta granularità può essere in grado di svolgere molti compiti o un piccolo numero di compiti con un alto livello di dettaglio, mentre un agente a bassa granularità può essere in grado di svolgere solo un piccolo numero o anche solo un singolo compito con un livello di dettaglio ridotto. Per rendere più chiaro questo concetto, consideriamo un agente del servizio clienti. Un agente a bassa granularità può essere in grado di rispondere solo a semplici domande su un prodotto (ad esempio, "È disponibile in nero?"), mentre un agente ad alta granularità può essere in grado di controllare gli inventari locali e organizzare la consegna del prodotto a casa del cliente.

I progettisti di soluzioni agentiche devono decidere quanto rendere granulari i singoli agenti all'interno del sistema, ad esempio se avere un numero ridotto di agenti ad alta granularità oppure un numero maggiore di agenti a bassa granularità. Le ampie funzionalità dell'agente ad alta granularità comportano un maggiore fabbisogno di risorse informatiche e tempi di completamento delle attività più lunghi. Sebbene meno capaci, il focus ristretto degli agenti a bassa granularità significa che richiedono meno risorse di calcolo e generalmente completano le attività molto più velocemente.

Sebbene il livello di granularità "giusto" non sia ancora noto, le prime esperienze suggeriscono la creazione di agenti a bassa granularità allineati a processi aziendali mirati, ad esempio Purchase_Order_Processing_Agent, produce un buon equilibrio tra requisiti di risorse, velocità di elaborazione e complessità della soluzione. Gli agenti a bassa granularità possono quindi essere incorporati in workflow statici, oppure invocati da agenti ad alta granularità come parte di un processo più ampio.

Workflow statici e dinamici a confronto

I progettisti di soluzioni di agentic AI devono trovare un equilibrio tra agenti che seguono processi e workflow predefiniti e statici, e workflow generati dinamicamente in risposta ai prompt degli utenti. Sebbene non esista una risposta giusta o sbagliata, si consiglia agli architetti di tenere in considerazione le seguenti raccomandazioni e considerazioni: