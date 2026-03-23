Modelli di architetture

Architetture revisionate, testate e implementabili che consentono l’uso di tecnologie all’avanguardia, per soddisfare meglio i tuoi obiettivi aziendali in evoluzione.
Una grafica con un cerchio, un rettangolo e un quadrato blu su sfondo bianco.

Pattern

AI Dati Ibrido Power e Z
Risorse IBM Well-Architected Framework
L'IBM Well-Architected Framework fornisce raccomandazioni e best practice per aiutare gli architect dell'hybrid cloud a progettare soluzioni sicure e ad alte prestazioni.
Soluzioni di Hybrid Cloud
Una strategia più intelligente per guidare vere business transformation grazie a soluzioni di hybrid cloud
Risorse di diagrammi di architettura modificabili
Crea facilmente le tue architetture con modelli di diagrammi di architettura che utilizzano icone semplici per rappresentare i componenti dell'architettura.
Fasi successive        

Se necessiti di aiuto o hai domande in qualsiasi fase del tuo percorso di creazione di un'architettura, possiamo aiutarti. Fissa un appuntamento con uno dei nostri esperti in IBM Garage: collaboreremo con te per trovare la risposta giusta alle esigenze della tua azienda.