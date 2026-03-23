Architetture revisionate, testate e implementabili che consentono l’uso di tecnologie all’avanguardia, per soddisfare meglio i tuoi obiettivi aziendali in evoluzione.
Pattern
AI
Dati
Ibrido
Power e Z
AI generativa - modello di funzionalità
Le funzionalità Enterprise, essenziali per raggiungere obiettivi strategici e requisiti operativi, sono delineate nel modello di funzionalità dell'architettura di AI generativa.
La piattaforma AI di IBM
La piattaforma AI di IBM fornisce una suite completa di strumenti per la gestione delle funzionalità all'interno del modello di funzionalità aziendali.
Governance dell'AI
La governance dell'AI è la capacità di monitorare e gestire le attività di AI all'interno di un'organizzazione. Include processi e procedure per tracciare e documentare l'origine dei dati e dei modelli implementati all'interno dell'azienda, nonché le tecniche utilizzate per addestrare, convalidare e monitorare la continua accuratezza dei modelli.
Protezione delle soluzioni di AI generativa
I sistemi di AI generativa presentano una serie di sfide uniche per la sicurezza. Le organizzazioni devono bilanciare il potere dell’AI generativa con il rischio che i modelli possano generare output errati o indesiderati, divulgare informazioni sensibili o private, oppure eseguire azioni indesiderate.
Il modello di maturità IBM per l'adozione dell'AI generativa
Nel 2020, IBM ha introdotto il framework di maturità AI per applicazioni aziendali con 7 dimensioni. Con l'avvento della GenAI, abbiamo allineato l'architettura IBM GenAI con un modello di maturità per l'adozione della GenAI.
AI generativa - Agentic AI
I sistemi di agentic AI sono in grado di pianificare ed eseguire autonomamente attività per conto di un utente o di un altro sistema. I sistemi di agentic AI risolvono problemi complessi suddividendoli in serie di attività più piccole e utilizzando gli strumenti disponibili per interagire con i sistemi esterni o per eseguire attività computazionali.
AI Generativa - Retrieval Augmented Generation (RAG)
I modelli linguistici di grandi dimensioni (Large Language Model, LLM) sono spesso estremamente informati su un'ampia gamma di argomenti, tuttavia si limitano solo ai dati su cui sono stati addestrati. Ciò significa che i clienti che desiderano utilizzare gli LLM con informazioni aziendali private o proprietarie non possono utilizzare gli LLM come strumenti "pronti all'uso" per rispondere a domande, generare corrispondenza o simili.
AI generativa - conversazione con agent assist
All'interno di un'organizzazione, un sistema di supporto a più livelli può utilizzare un assistente conversazionale basato su un modello linguistico di grandi dimensioni, o chatbot, insieme ad agenti umani, offrendo un'assistenza completa ed efficace agli utenti finali.
AI generativa - ricerca generativa
La ricerca generativa è la combinazione di modelli AI con funzionalità di ricerca. Estende le funzionalità di ricerca e recupero delle soluzioni di ricerca con le capacità di generazione e riepilogo dei contenuti dei modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM).
AI generativa - sintesi dei documenti
La sintesi è la capacità di condensare documenti lunghi in un riassunto conciso che cattura i punti chiave del lavoro più ampio.
AI generativa - modernizzazione e generazione di codice
L'AI può rivoluzionare lo sviluppo delle applicazioni generando, ottimizzando e traducendo il codice durante l'intero ciclo di vita dello sviluppo del software. L'adozione dell'AI generativa può portare alla creazione di software uniforme, all'utilizzo ottimale della creatività degli sviluppatori e a migliori competenze degli sviluppatori.
AI generativa - generazione di codice per Ansible
IBM watsonx Code Assistant (WCA) for Red Hat Ansible Lightspeed (RHAL) sfata i miti sul processo di creazione dei playbook di Ansible attraverso raccomandazioni di contenuti basati sull'AI generativa.
AI generativa - generazione di codice per Z
IBM watsonx Code Assistant (WCA) for Z è una soluzione di modernizzazione delle applicazioni mainframe assistita dall'AI che semplifica la modernizzazione e il rifactoring graduale dei servizi di business COBOL e la trasformazione selettiva in codice Java di alta qualità, ottimizzato per IBM Z.
AI generativa - sviluppo software potenziato dall'AI con assistenti
Una delle innovazioni più entusiasmanti nel campo degli LLM è il concetto di Agenti, noti anche come Assistenti. Si tratta di versioni specializzate dei modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM), che vengono predisposti e ottimizzati per supportare ruoli specifici.
Data Lakehouse
Un data lakehouse è una piattaforma dati che unisce i migliori aspetti dei data warehouse e dei data lake in un'unica soluzione di gestione dei dati.
Data fabric e analytics fabric
Sblocca il valore di tutti i dati accessibili per ottenere insight preziosi. Scopri, gestisci e proteggi i tuoi dati.
Gestione del ciclo di vita delle applicazioni DevSecOps
L'architettura distribuibile DevSecOps crea un set di toolchain e pipeline DevOps. DevSecOps utilizza la distribuzione continua (Git Repos and Issue Tracking, Tekton Pipelines, DevOps Insights e Code Risk Analyzer), Secrets Manager, Key Protect, Cloud Object Storage, Container Registry e Vulnerability Advisor.
Red Hat OpenShift Container Platform su zone di destinazione VPC
Red Hat OpenShift Container Platform on VPC landing zone è una soluzione di architettura implementabile basata sull'architettura di riferimento IBM Cloud for Financial Services. Crea cluster di workload Red Hat OpenShift Container Platform sicuri e conformi su una rete Virtual Private Cloud (VPC).
Implementazione di applicazioni hybrid cloud con TechZone Deployer
IBM Technology Zone (TZ) ha creato un sistema di automazione dell'implementazione che consente ai team di IBM, RedHat e partner di vendita di scegliere tra un'ampia gamma di prodotti IBM per creare soluzioni uniche e personalizzate.
VPC landing zone - Standard
La variante Standard dell'architettura implementabile VPC landing zone utilizza due Virtual Private Cloud (VPC), un VPC di gestione e un VPC di workload per gestire l'ambiente e il workload implementato. Ogni VPC è un'implementazione multizona e multi-subnet che mantiene sicuri i tuoi workload. Un gateway di transito collega i VPC tra di loro, mentre gli endpoint privati virtuali vengono utilizzati per connettersi ai servizi cloud IBM.
VSI on VPC landing zone - QuickStart
La variante QuickStart dell'architettura implementabile VSI on VPC landing zone crea un ambiente Virtual Private Cloud (VPC) completamente personalizzabile in un'unica regione.v La soluzione fornisce virtual server in una VPC sicura per i tuoi workload. La variante QuickStart è progettata per essere implementata rapidamente per scopi di dimostrazione e sviluppo.
VSI on VPC landing zone - Standard
La variante Standard dell'architettura implementabile VSI on VPC è basata sull'architettura di riferimento IBM Cloud for Financial Services L'architettura crea un'infrastruttura personalizzabile e sicura, con virtual server, per eseguire il workload con un cloud privato (VPC) in regioni multizona.
Power Virtual Server per SAP HANA
La variante PowerVS SAP-ready del Power Virtual Server per SAP HANA crea un landscape di sistema SAP di base ed espandibile. La variazione si basa su VPC landing zone e su Power Virtual Server con VPC landing zone. Le istanze PowerVS per SAP HANA, SAP NetWeaver e, facoltativamente, per i file SAP condivisi vengono implementate e preconfigurate per l'installazione SAP.
Power Virtual Server con VPC landing zone
L'implementazione dello spazio di lavoro PowerVS del Power Virtual Server con VPC landing zone crea servizi VPC e uno spazio di lavoro Power Virtual Server, quindi li interconnette.
Se necessiti di aiuto o hai domande in qualsiasi fase del tuo percorso di creazione di un'architettura, possiamo aiutarti. Fissa un appuntamento con uno dei nostri esperti in IBM Garage: collaboreremo con te per trovare la risposta giusta alle esigenze della tua azienda.