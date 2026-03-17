Viene aggiunto un componente di gestione delle identità e degli accessi (IAM) per fornire identità e ruoli utente solidi; mitigare il rischio di furto dei modelli controllando l'accesso alle funzionalità e alle API dell'applicazione che potrebbero portare al furto o alla divulgazione del modello.

L'identificazione e il controllo degli accessi dell'agente (Agent Access Control), che funzionano in modo simile all'utente privilegiato, vengono aggiunti per abbinare i diritti di accesso dell'agente alle identità e ai ruoli dell'utente; proteggendo da azioni eccessive dell'agente e da azioni anomale dell'agente dovute ad allucinazioni o a prompt mal formulati o ambigui.

I componenti di monitoraggio dell'AI generativa (GenAI Monitoring) vengono aggiunti in tutta l'architettura per proteggere contro l'iniezione dei prompt, la gestione non sicura dell'output, la divulgazione dei dati sensibili e l'eccessiva dipendenza. Una combinazione di monitoraggio gen AI e monitoraggio tradizionale della perdita di dati viene implementata per proteggere da attacchi basati su prompt/risposte, ad esempio un prompt inserito nei risultati di una query SQL, così come la divulgazione di informazioni sensibili che possono comparire nei risultati di chiamate API, query di database e simili.

Gli attacchi di avvelenamento dei dati di addestramento sono mitigati dall'aggiunta di strumenti di gestione della configurazione e monitoraggio, oltre a un processo strutturato di controllo delle versioni e rilascio dell'addestramento del modello, messa a punto e dati di configurazione.

Infine, viene aggiunto un componente integrato di monitoraggio del comportamento e correlazione degli eventi per identificare potenziali vulnerabilità e attacchi dai registri dei singoli componenti. Viene aggiunto un componente di notifica e avviso per avvisare gli operatori di sistema di potenziali problemi, e un componente di orchestrazione delle risposte per automatizzare e/o coordinare le risposte manuali e di sistema ai problemi identificati.