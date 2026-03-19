WCA for RHAL include i seguenti componenti (mostrati nel diagramma precedente):

Un Playbook Ansible contiene il codice necessario per eseguire l'automazione su nodi ed endpoint gestiti, ad esempio server, container, dispositivi di rete e servizi cloud.

Il Playbook Source Code Management (SCM) è il luogo in cui vengono mantenuti tutti i rami di produzione e sviluppo dei playbook Ansible. Sebbene siano disponibili numerose soluzioni SCM, le soluzioni basate su Git sono quelle più comunemente utilizzate e sono quindi considerate nel seguito della discussione.

La Ansible Automation Platform di Red Hat include il motore principale Ansible, il servizio linting, i servizi di gestione dell'implementazione e l'interfaccia utente per l'esecuzione e la risoluzione dei problemi dei playbook Ansible. In genere, è configurato per prelevare i playbook aggiornati dallo SCM a ogni operazione di merge.

Red Hat Ansible Lightspeed è un'applicazione IBM watsonx.ai che legge prompt in linguaggio naturale e il contesto del codice e li invia al servizio IBM watsonx Code Assistant per il matching con i foundation model. Genera contenuti e corrisponde alle informazioni di controllo che invia a VS Code.

IBM watsonx Code Assistant Service (WCA per RHAL) è un'applicazione IBM watsonx.ai che riceve richieste prompt da Red Hat Ansible Lightspeed e le confronta con un modello linguistico di grandi dimensioni (LLM). WCA for RHAL può anche addestrare gli LLM con set di dati aggiuntivi del playbook Ansible. IBM watsonx Code Assistant e Red Hat Ansible Lightspeed lavorano insieme per fornire proposte di generazione dei contenuti complete e precise, conformi alle best practice.