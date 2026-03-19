IBM watsonx Code Assistant (WCA) for Red Hat Ansible Lightspeed (RHAL) sfata i miti sul processo di creazione dei playbook di Ansible attraverso raccomandazioni di contenuti basati sull'AI generativa. Progettato appositamente per accelerare l’automazione IT, WCA for RHEL fornisce raccomandazioni sui contenuti conformi alle best practice, riducendo gli errori e migliorando la coerenza di attività, ruoli e playbook di Ansible. WCA per RHAL può inoltre generare contenuti utilizzando richieste in linguaggio naturale scritte in inglese semplice, supportando la scalabilità e l’ampliamento dell’accesso all’automazione all’interno dell’azienda.
WCA per RHAL utilizza un modello linguistico di grandi dimensioni (LLM) IBM Granite addestrato su ampi set di dati di playbook Ansible. Il modello LLM può essere ottimizzato utilizzando i dati dell’azienda per comprendere le sfumature della sintassi e della struttura della sua automazione. Gli utenti possono accettare i suggerimenti così come sono oppure perfezionare le raccomandazioni dei contenuti in base alle proprie esigenze, riducendo ulteriormente il time to value dell’automazione e accelerando i cicli di sviluppo grazie alle raccomandazioni di contenuti generate dall’AI.
WCA for RHAL include i seguenti componenti (mostrati nel diagramma precedente):
Un Playbook Ansible contiene il codice necessario per eseguire l'automazione su nodi ed endpoint gestiti, ad esempio server, container, dispositivi di rete e servizi cloud.
Il Playbook Source Code Management (SCM) è il luogo in cui vengono mantenuti tutti i rami di produzione e sviluppo dei playbook Ansible. Sebbene siano disponibili numerose soluzioni SCM, le soluzioni basate su Git sono quelle più comunemente utilizzate e sono quindi considerate nel seguito della discussione.
La Ansible Automation Platform di Red Hat include il motore principale Ansible, il servizio linting, i servizi di gestione dell'implementazione e l'interfaccia utente per l'esecuzione e la risoluzione dei problemi dei playbook Ansible. In genere, è configurato per prelevare i playbook aggiornati dallo SCM a ogni operazione di merge.
Red Hat Ansible Lightspeed è un'applicazione IBM watsonx.ai che legge prompt in linguaggio naturale e il contesto del codice e li invia al servizio IBM watsonx Code Assistant per il matching con i foundation model. Genera contenuti e corrisponde alle informazioni di controllo che invia a VS Code.
IBM watsonx Code Assistant Service (WCA per RHAL) è un'applicazione IBM watsonx.ai che riceve richieste prompt da Red Hat Ansible Lightspeed e le confronta con un modello linguistico di grandi dimensioni (LLM). WCA for RHAL può anche addestrare gli LLM con set di dati aggiuntivi del playbook Ansible. IBM watsonx Code Assistant e Red Hat Ansible Lightspeed lavorano insieme per fornire proposte di generazione dei contenuti complete e precise, conformi alle best practice.
Code Large Language Model (LLM) è un foundation model per la generazione di contenuti basato sul modello Granite di IBM per Ansible. Può inoltre essere addestrato per includere codice aggiuntivo dei playbook, generato dai fornitori o dagli utenti aziendali.
Il diagramma qui sopra illustra come i componenti di WCA for RHAL lavorano insieme per ridurre i tempi e migliorare la coerenza dei playbook Ansible.