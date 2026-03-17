Riepilogo dei documenti AI

Il diagramma sopra mostra le due forme del modello di riassunto. La forma più semplice del modello è la variante Stuff. In questo schema:

Il contenuto di un documento viene letto e "riempito", ad es. copiato per intero, in un prompt LLM. Un modello di prompt viene comunemente utilizzato per "avvolgere" il contenuto con le istruzioni e le parole chiave per indirizzare il modello di destinazione a generare un riepilogo. Il prompt risultante viene inviato a un LLM addestrato che genera un riassunto in risposta.

L'approccio Stuff è ottimo per documenti piccoli, ma non funziona per documenti troppo grandi per la finestra contestuale dell'LLM, né per le collezioni di documenti. Fortunatamente abbiamo la variante Map-Reduce per queste situazioni. Nella fase Map della variante, i singoli documenti e/o le sottosezioni dei documenti vengono inseriti nei prompt dell'LLM usando l'approccio Stuff. I riassunti restituiti per i documenti e/o i blocchi vengono aggregati dalla domanda e poi inviati a un LLM (4) per generare un riepilogo complessivo del lavoro e/o del set documentale più ampio. È possibile utilizzare lo stesso LLM per le fasi Map e Reduce, ma più spesso il modello Reduce dovrà essere affinato per generare riassunti aggregati senza perdere dettagli chiave.

Concettualmente, la sintesi è simile a un compito di traduzione automatica: vogliamo che l'LLM "traduca" un documento lungo in un riassunto più breve. Pertanto, i modelli encoder-decoder come BART e T5 sono adatti alle soluzioni di riepilogo. La maggior parte degli LLM adatti al riepilogo viene addestrata utilizzando uno o più set di formazione disponibili al pubblico tratti da fonti come notizie, Wikipedia, legislazioni e pubblicazioni scientifiche, ma generalmente richiede una messa a punto prima di poter generare riepiloghi accettabili per processi aziendali mirati e dati di input.

Un processo aziendale complesso richiederà in genere più modelli perfezionati per generare i riepiloghi per diversi gruppi di utenti. Ad esempio, una richiesta di risarcimento assicurativa richiederebbe potenzialmente un LLM ottimizzato per il riepilogo e l'instradamento dei reclami, il rilevamento delle frodi e l'indagine e per il riepilogo delle segnalazioni dei fornitori di servizi, come consulenti medici o ingegneristici.