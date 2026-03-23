I modelli di diagrammi architetturali ti permettono di creare facilmente architetture utilizzando icone semplici per rappresentare i diversi componenti. Inizia con un modello esistente e personalizzalo per il tuo ambiente, oppure crea il tuo modello da zero usando qualsiasi combinazione di componenti.
In IBM, i diagrammi tecnici hanno molteplici scopi. Possono essere usati per descrivere le relazioni tra gli elementi di un sistema, la gerarchia di una determinata struttura o introdurre l'idea di una sequenza di ordinamento per rappresentare un flusso di processo.
Crea diagrammi IBM Cloud utilizzando lo strumento Draw.io con IBM Cloud Architecture Stencils. Questo insieme di asset è pensato per fornire icone dell'IBM Cloud Architecture a clienti esterni e business partner. Draw.io è lo strumento di progettazione approvato da IBM Cloud, tuttavia vengono forniti anche file Powerpoint (.ppt) e SVG (.svg) per comodità.
IBM IT Architect Assistant Community Edition è uno strumento collaborativo per la creazione e la documentazione di architetture di soluzioni IT. Costruisci diagrammi proprio come le architetture di riferimento dell'IBM Hybrid Cloud Architecture Center e poi personalizzali per progetti o iniziative specifiche. Puoi anche creare documentazione per le recensioni e altre comunicazioni.
I modelli di riferimento e i pattern sono elementi chiave per le attività di architettura aziendale. Ti aiutano a pensare a come la tua organizzazione può o dovrebbe lavorare in base a ciò che sta accadendo in altre organizzazioni del settore.
Per fornire ai clienti una soluzione di architettura aziendale basata su repository per IBM Hybrid Cloud Architecture Center, UNICOM Systems ha creato un modello simile da utilizzare con System Architect.
IBM fornisce i modelli allo stato attuale senza garanzie di alcun tipo. I modelli possono contenere link o richiedere l'accesso a software di terze parti o ad altri contenuti di terze parti ("contenuti"). L'accesso può essere interrotto dalle terze parti interessate a loro esclusiva discrezione in qualsiasi momento. L'utente finale può essere tenuto a stipulare accordi separati con terzi per l'accesso o l'uso di tali contenuti. IBM non è parte di tali accordi separati e, come condizione esplicita, l'utente finale accetta di rispettare i termini di tali accordi separati.