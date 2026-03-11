Architetture

Illustrazione composta da forme geometriche che raffigurano architetture distribuibili

Semplifica e ottimizza il modo in cui progetti, sviluppi e implementi le infrastrutture dei workload nel cloud, ibride e on-premise.
Raccolte di architetture

Raccolte di soluzioni e modelli architetturali collaudati, verificati e revisionati, che permettono di utilizzare tecnologie all’avanguardia per hybrid cloud e AI, aiutandoti a soddisfare al meglio gli obiettivi aziendali e tecnici in continua evoluzione.
Modelli di architetture

Modelli architetturali collaudati che accelerano la creazione di soluzioni tecnologiche per affrontare le sfide aziendali.

 Scopri di più Architetture distribuibili

Architetture distribuibili su IBM Cloud che aiutano ad accelerare l’innovazione, aumentare l’efficienza e garantire sicurezza e conformità, ottimizzando al contempo i costi.

 Scopri di più Documenti e pubblicazioni

Articoli, guide e altre pubblicazioni per aiutarti a a creare e implementare soluzioni per la tua azienda e i tuoi clienti.

 Scopri di più
Well-Architected Framework

L'IBM Well-Architected Framework fornisce raccomandazioni e best practice per aiutare gli architect dell'hybrid cloud a progettare soluzioni sicure e ad alte prestazioni.
Infografica con 5 barre verticali di colori diversi, ciascuna con un'icona unica.
Scopri di più su IBM Well-Architected Framework
IBM IT Architect Assistant

IBM IT Architect Assistant è uno strumento collaborativo per creare e documentare architetture di soluzioni IT. Crea diagrammi proprio come le architetture di riferimento presenti nell’IBM Hybrid Cloud Architecture Center e personalizzali per progetti o iniziative specifiche. Puoi anche creare documentazione per revisioni e altre comunicazioni.

 Richiedi l'accesso all'IT Architect Assistant Community Edition - termini di utilizzo Guida per l'utente di IT Architect Assistant - Community Edition
Strumenti per diagrammi

I modelli di diagrammi architetturali ti permettono di creare facilmente architetture utilizzando icone semplici per rappresentare i diversi componenti. Inizia con un modello esistente e personalizzalo per il tuo ambiente, oppure crea il tuo modello da zero usando qualsiasi combinazione di componenti.
Diagramma dell'architettura IT che utilizza nodi annidati per spiegare la gerarchia delle operazioni e le relazioni
IBM Design Language - Diagrammi tecnici
Adotta IBM Design Language per i diagrammi tecnici, per rappresentare in modo sistematico la visualizzazione di sistemi, processi e flussi. Descrivi chiaramente le relazioni tra gli elementi, delinea le gerarchie e introduci sequenze di ordinamento per i flussi di processo.
Illustrazione che rappresenta una visione basata sui dati dell'architettura aziendale generata da UNICOM System Architect
UNICOM System Architect
Adotta i modelli di riferimento e i pattern di IBM UNICOM System Architect, che fungono da elementi chiave per le attività di architettura aziendale. Sulla base di ciò che accade in altre organizzazioni, puoi confrontare e valutare come la tua organizzazione può o dovrebbe operare nel settore.
Un esempio di diagramma di architettura
Icone e stencil per l'architettura
Questo repository mette a disposizione le icone di IBM Cloud Architecture ai clienti esterni e ai business partner. Lo strumento di design approvato da IBM Cloud è Draw.io; tuttavia, abbiamo anche messo a disposizione file PowerPoint (.ppt) e SVG (.svg) per una maggiore praticità.
Esplora gli strumenti e stencil per l’architettura
Esplora gli strumenti e stencil per l’architettura
Prossimi passi

Se hai bisogno di aiuto o hai domande in qualsiasi fase del tuo percorso architetturale, siamo a tua disposizione. Fissa un appuntamento con uno dei nostri esperti, durante il quale lavoreremo insieme per trovare la soluzione più adatta alle tue esigenze aziendali.
Ricevi assistenza ovunque tu sia Consulting Soluzioni IBM Cloud