Semplifica e ottimizza il modo in cui progetti, sviluppi e implementi le infrastrutture dei workload nel cloud, ibride e on-premise.
Raccolte di soluzioni e modelli architetturali collaudati, verificati e revisionati, che permettono di utilizzare tecnologie all’avanguardia per hybrid cloud e AI, aiutandoti a soddisfare al meglio gli obiettivi aziendali e tecnici in continua evoluzione.
Modelli architetturali collaudati che accelerano la creazione di soluzioni tecnologiche per affrontare le sfide aziendali.
Architetture distribuibili su IBM Cloud che aiutano ad accelerare l’innovazione, aumentare l’efficienza e garantire sicurezza e conformità, ottimizzando al contempo i costi.
Articoli, guide e altre pubblicazioni per aiutarti a a creare e implementare soluzioni per la tua azienda e i tuoi clienti.
L'IBM Well-Architected Framework fornisce raccomandazioni e best practice per aiutare gli architect dell'hybrid cloud a progettare soluzioni sicure e ad alte prestazioni.
IBM IT Architect Assistant è uno strumento collaborativo per creare e documentare architetture di soluzioni IT. Crea diagrammi proprio come le architetture di riferimento presenti nell’IBM Hybrid Cloud Architecture Center e personalizzali per progetti o iniziative specifiche. Puoi anche creare documentazione per revisioni e altre comunicazioni.
I modelli di diagrammi architetturali ti permettono di creare facilmente architetture utilizzando icone semplici per rappresentare i diversi componenti. Inizia con un modello esistente e personalizzalo per il tuo ambiente, oppure crea il tuo modello da zero usando qualsiasi combinazione di componenti.
Se hai bisogno di aiuto o hai domande in qualsiasi fase del tuo percorso architetturale, siamo a tua disposizione. Fissa un appuntamento con uno dei nostri esperti, durante il quale lavoreremo insieme per trovare la soluzione più adatta alle tue esigenze aziendali.