Architetture distribuibili su IBM Cloud

Architetture distribuibili Trova l'architettura implementabile più adatta per aiutarti ad accelerare l'innovazione, migliorare l'efficienza e garantire la sicurezza e la conformità, ottimizzando al contempo i costi. Gestione del ciclo di vita delle applicazioni DevSecOps

Utilizza una serie di modelli di toolchain DevSecOps predefiniti progettati per l'integrazione, l'implementazione e la conformità costanti.

Esplora questa architettura Servizi essenziali di sicurezza e osservabilità di IBM Cloud

Implementa i principali servizi di sicurezza e altri servizi di supporto per iniziare a gestire la conformità della sicurezza delle risorse nel tuo account.

 Esplora questa architettura Maximo Application Suite

Implementa un'istanza IBM Maximo Application Suite in un cluster Red Hat OpenShift.

 Esplora questa architettura Power Virtual Server con VPC landing zone

Crea un'offerta IBM Cloud® Power Virtual Servers (PowerVS) secondo le best practice e i requisiti di IBM Cloud®.

Esplora questa architettura Power Virtual Server per SAP HANA

Implementa i sistemi SAP sull'infrastruttura Power per architetture implementabili per ottimizzare le prestazioni dei tuoi workload SAP HANA.

Esplora questa architettura Red Hat OpenShift Container Platform su zone di destinazione VPC

Utilizza l'architettura implementabile per creare cluster di workload Red Hat OpenShift su una rete VPC (cloud privato virtuale) sicura.

Esplora questa architettura Pattern di Retrieval Augmented Generation (RAG)

Automatizza l'implementazione RAG con il supporto dei servizi IBM Cloud e watsonx e integra i dati aziendali nella soluzione di AI generativa.

 Esplora questa architettura Red Hat OpenShift AI on IBM Cloud

Implementa il componente aggiuntivo  Red Hat OpenShift AI in un cluster OpenShift su IBM® Cloud con nodi worker GPU.

 Esplora questa architettura RHEL AI su IBM Cloud con inferenza del modello

Implementa RHEL AI su un'istanza VSI basata su GPU ed esegui modelli ottimizzati per l'inferenza tramite l'automazione.

 Esplora questa architettura VPC nelle zone di destinazione

Implementa una rete VPC sicura senza richiedere ulteriori risorse di elaborazione, per aiutare a migliorare la tua infrastruttura cloud.

Esplora questa architettura VSI sulle zone di destinazione VPC

Implementa una VSI sulla zona di destinazione VPC per creare un'infrastruttura sicura con server virtuali per eseguire i workload sulla rete VPC.

Esplora questa architettura

Case study

CIO IBM IBM CIO ha reso la distribuzione delle applicazioni 7 volte più veloce con le architetture distribuibili su IBM Cloud per accelerare l'implementazione dell'AI usando Terraform. Maggiori informazioni
