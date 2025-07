Le architetture distribuibili (DA) su IBM® Cloud® si sono rivelate un'ottima soluzione per questo problema. Un'architettura distribuibile è una soluzione di automazione cloud che semplifica il processo di configurazione di infrastrutture cloud uniformi, scalabili e sicure. Utilizzando moduli riutilizzabili, ovvero unità autonome di codice di automazione progettate per specifiche attività infrastrutturali, e combinandoli tra di loro, i team possono dare vita a un'architettura distribuibile completa, proprio come un blueprint preconfigurato e automatizzato.



Il team della piattaforma di cloud ibrido CIO ha creato DA personalizzate basate su Terraform per creare e mantenere gli ambienti delle applicazioni. Terraform consente la standardizzazione dell'automazione dell'infrastruttura gestendo al contempo l'intero ciclo di vita dell'infrastruttura attraverso la distribuzione, la manutenzione e lo smantellamento. Con questo approccio, il team responsabile della piattaforma può utilizzare le best practice per infrastruttura e workflow ai fini della distribuzione dell'applicazione, in modo che gli sviluppatori possano facilmente lavorare in modo autonomo su larga scala. Le DA risultanti sono state aggiunte al catalogo degli account aziendali della piattaforma di cloud ibrido CIO, consentendo al team responsabile dell'applicazione di trovare, configurare e implementare le DA nei propri account secondari. Nel tempo, il team ha migliorato le DA per distribuire nuove funzionalità nelle applicazioni esistenti.

Ad esempio, un DA basato sul modulo DA di retrieval-augmented generation (RAG) supportato da IBM conteneva un ambiente applicativo standard che poteva essere distribuito sulla piattaforma Red Hat® OpenShift® su IBM Cloud® e includeva vari servizi forniti da IBM, come IBM watsonx.data®, IBM watsonx.ai®, Cloud Key Management, Cloud Secrets Manager, Cloud Object Storage, Cloud Logs, Cloud Observability Solution e altri. È stata inoltre creata una toolchain di integrazione continua (CI) con IBM Cloud Continuous Delivery, che racchiude le migliori pratiche di IBM per lo sviluppo di software per applicazioni di AI.