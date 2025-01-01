Architetture distribuibili su IBM Cloud

Utilizza una serie di modelli di toolchain DevSecOps predefiniti progettati per l'integrazione, l'implementazione e la conformità costanti.
Implementa i principali servizi di sicurezza e altri servizi di supporto per iniziare a gestire la conformità della sicurezza delle risorse nel tuo account.
Implementa un'istanza IBM Maximo Application Suite in un cluster Red Hat OpenShift.
Crea un'offerta IBM Cloud® Power Virtual Servers (PowerVS) secondo le best practice e i requisiti di IBM Cloud®.
Implementa i sistemi SAP sull'infrastruttura Power per architetture implementabili per ottimizzare le prestazioni dei tuoi workload SAP HANA.
Utilizza l'architettura implementabile per creare cluster di workload Red Hat OpenShift su una rete VPC (cloud privato virtuale) sicura.
Automatizza l'implementazione RAG con il supporto dei servizi IBM Cloud e watsonx e integra i dati aziendali nella soluzione di AI generativa.
Implementa il componente aggiuntivo Red Hat OpenShift AI in un cluster OpenShift su IBM® Cloud con nodi worker GPU.
Implementa RHEL AI su un'istanza VSI basata su GPU ed esegui modelli ottimizzati per l'inferenza tramite l'automazione.
Implementa una rete VPC sicura senza richiedere ulteriori risorse di elaborazione, per aiutare a migliorare la tua infrastruttura cloud.
Implementa una VSI sulla zona di destinazione VPC per creare un'infrastruttura sicura con server virtuali per eseguire i workload sulla rete VPC.
Esplora le soluzioni IBM Cloud per creare un'infrastruttura scalabile a un costo inferiore, implementare istantaneamente nuove applicazioni e scalare i workload in base alla domanda, il tutto all'interno di una piattaforma sicura.