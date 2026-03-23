Il IBM Well-Architected Framework è una raccolta strutturata di materiali, raccomandazioni e best practice per aiutare gli architetti a creare soluzioni di hybrid cloud resilienti, efficienti e sicure. Il framework è composto da sei pilastri, ovvero dimensioni o qualità chiave che una soluzione di hybrid cloud dovrebbe includere:
Ogni pilastro è composto da tre elementi: principi, pratiche e linee guida.
Il Well-Architected Framework definisce un insieme di principi generali di architettura e progettazione che supportano una buona progettazione in un ambiente cloud ibrido e guidano le pratiche e le indicazioni all’interno dei pilastri del framework.
Automatizzare le operazioni
Le operazioni rappresentano il 98% dei costi nel ciclo di vita di una soluzione. L'automazione dei compiti operativi riduce questi costi e contribuisce all'affidabilità, disponibilità e sicurezza complessive della soluzione.
Rispettare la data gravity
I dati sono costosi da spostare una volta acquisiti. Implementare soluzioni che spostano l’elaborazione verso i dati laddove risiedono riduce i costi operativi e contribuisce a semplificare la complessità della soluzione.
La migliore piattaforma per il workload
Le soluzioni implementate su una singola piattaforma sono spesso costrette a sacrificare caratteristiche desiderabili per ottenerne altre. Le soluzioni portabili su più piattaforme possono utilizzare al meglio le capacità della piattaforma per ottimizzare i livelli di servizio e le caratteristiche operative per workload.
I principi sono i fondamenti architetturali su cui si basa l’approccio all'hybrid cloud di IBM. Sono costanti, indipendentemente dalle tecnologie e dagli approcci utilizzati per realizzare una soluzione. All'interno del framework, i principi guidano l'identificazione e la selezione delle best practice. Quando il framework viene applicato all’architettura di una soluzione, i principi guidano le scelte tecnologiche e architetturali per utilizzare al meglio risorse e asset al fine di realizzare una soluzione hybrid cloud.
Le pratiche sono approcci per sviluppare soluzioni che aderiscono ai principi del pilastro.
Le linee guida sono asset, come anti-pattern, checklist, architetture di riferimento tecnologiche e altri elementi che aiutano ulteriormente gli architetti a creare soluzioni ben progettate e a comprendere come realizzarle utilizzando prodotti e tecnologie specifici.
Le linee guida possono essere indirizzate a specifici livelli dello stack applicativo o dell’infrastruttura.