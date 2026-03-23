I principi sono i fondamenti architetturali su cui si basa l’approccio all'hybrid cloud di IBM. Sono costanti, indipendentemente dalle tecnologie e dagli approcci utilizzati per realizzare una soluzione. All'interno del framework, i principi guidano l'identificazione e la selezione delle best practice. Quando il framework viene applicato all’architettura di una soluzione, i principi guidano le scelte tecnologiche e architetturali per utilizzare al meglio risorse e asset al fine di realizzare una soluzione hybrid cloud.