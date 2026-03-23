IBM Well-Architected

Illustrazione che rappresenta un framework a sei pilastri che si scambiano dati tra loro
Informazioni generali

Il IBM Well-Architected Framework è una raccolta strutturata di materiali, raccomandazioni e best practice per aiutare gli architetti a creare soluzioni di hybrid cloud resilienti, efficienti e sicure. Il framework è composto da sei pilastri, ovvero dimensioni o qualità chiave che una soluzione di hybrid cloud dovrebbe includere:

  • Ibrido e portabile
  • Resilienza
  • Operazioni efficienti
  • Sicurezza e conformità
  • Prestazioni
  • Operazioni finanziarie e sostenibilità

Ogni pilastro è composto da tre elementi: principi, pratiche e linee guida.
I sei pilastri dell'IBM Well-Architected Framework
Principi di progettazione

Il Well-Architected Framework definisce un insieme di principi generali di architettura e progettazione che supportano una buona progettazione in un ambiente cloud ibrido e guidano le pratiche e le indicazioni all’interno dei pilastri del framework.

  • Automatizzare le operazioni 

    Le operazioni rappresentano il 98% dei costi nel ciclo di vita di una soluzione. L'automazione dei compiti operativi riduce questi costi e contribuisce all'affidabilità, disponibilità e sicurezza complessive della soluzione.

     

  • Rispettare la data gravity 

    I dati sono costosi da spostare una volta acquisiti. Implementare soluzioni che spostano l’elaborazione verso i dati laddove risiedono riduce i costi operativi e contribuisce a semplificare la complessità della soluzione.

     

  • La migliore piattaforma per il workload 

    Le soluzioni implementate su una singola piattaforma sono spesso costrette a sacrificare caratteristiche desiderabili per ottenerne altre. Le soluzioni portabili su più piattaforme possono utilizzare al meglio le capacità della piattaforma per ottimizzare i livelli di servizio e le caratteristiche operative per workload.
I pilastri
I principi

I principi sono i fondamenti architetturali su cui si basa l’approccio all'hybrid cloud di IBM. Sono costanti, indipendentemente dalle tecnologie e dagli approcci utilizzati per realizzare una soluzione. All'interno del framework, i principi guidano l'identificazione e la selezione delle best practice. Quando il framework viene applicato all’architettura di una soluzione, i principi guidano le scelte tecnologiche e architetturali per utilizzare al meglio risorse e asset al fine di realizzare una soluzione hybrid cloud.
Pratica

Le pratiche sono approcci per sviluppare soluzioni che aderiscono ai principi del pilastro.
Indicazioni

Le linee guida sono asset, come anti-pattern, checklist, architetture di riferimento tecnologiche e altri elementi che aiutano ulteriormente gli architetti a creare soluzioni ben progettate e a comprendere come realizzarle utilizzando prodotti e tecnologie specifici.
Le linee guida possono essere indirizzate a specifici livelli dello stack applicativo o dell’infrastruttura.
I pilastri
Illustrazione che rappresenta il pilastro ibrido e portabile dell'IBM Well-Architected Framework
Ibrido e portabile
Creazione e integrazione di soluzioni eseguibili su più piattaforme informatiche. Ibrido e portabile consente alle soluzioni di essere eseguite su più ambienti di elaborazione, tra cui infrastrutture private e provider di cloud pubblico, permettendo agli architetti di scegliere la piattaforma migliore per i propri workload e liberandoli dai vincoli di una singola piattaforma.
Illustrazione che rappresenta il pilastro della resilienza dell'IBM Well-Architected Framework
Resilienza
Creare soluzioni che continuino a funzionare anche in caso di interruzioni aziendali o IT. La resilienza è la capacità di una soluzione di resistere e riprendersi dai guasti nei componenti della soluzione o nell'ambiente di distribuzione. Le soluzioni resilienti continuano a fornire elevati livelli di servizio agli utenti finali, indipendentemente dalla domanda di workload o dallo stato dei componenti interni della soluzione.
Illustrazione che rappresenta il pilastro delle operazioni efficienti dell'IBM Well-Architected Framework
Operazioni efficienti
Pratiche e linee guida relative all’organizzazione dei team, nonché all’uso di strumenti di automazione e AI per monitorare, gestire e mantenere le soluzioni in modo sicuro, affidabile ed efficiente.
Illustrazione che rappresenta il pilastro della sicurezza e della conformità dell'IBM Well-Architected Framework
Sicurezza e conformità
Progettazione e sviluppo di soluzioni che proteggono gli utenti finali, le funzionalità e i dati da accessi non autorizzati, divulgazione involontaria e intenti dannosi.
Illustrazione che rappresenta il pilastro delle prestazioni dell'IBM Well-Architected Framework
Prestazioni
Pratiche e linee guida per creare soluzioni ad alte prestazioni a fronte di una domanda mutevole.
Illustrazione che rappresenta il pilastro delle operazioni finanziarie e della sostenibilità dell'IBM Well-Architected Framework
Operazioni finanziarie e sostenibilità
Pratiche e linee guida per creare soluzioni efficienti in termini di costi e risorse.
test
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