Operazioni efficienti

IBM Well-Architected Framework

Un rettangolo 3D blu con un simbolo di potenza bianco sopra, su uno sfondo bianco.
Informazioni generali

Il pilastro delle Operazioni efficienti si concentra su soluzioni che soddisfano i requisiti per gli insight dei workload cloud, la digitalizzazione dei processi e il mantenimento di una postura operativa proattiva. Questo è reso possibile grazie a pratiche e linee guida per l'impiego dei team, l’automazione e gli strumenti di AI al fine di monitorare, gestire e mantenere le soluzioni in modo sicuro, affidabile ed efficiente.

I principi

Esempi di modelli operativi includono “Chi lo costruisce lo gestisce” oppure l’istituzione di una pratica di ingegneria dell'affidabilità del sito. Questi e altri modelli operativi dipendono dalla comprensione delle esigenze e del contesto dell'azienda, dei clienti, degli amministratori e dei team di sviluppo.

È importante comprendere che i modelli operativi devono essere continuamente valutati, adattati e personalizzati in base alle esigenze dell’organizzazione, tenendo conto di fattori quali il settore, i requisiti normativi, le soluzioni esistenti e gli obiettivi degli utenti.

Automatizzare le operazioni comuni e di routine tramite scripting, agenti intelligenti e altri strumenti aiuta a mantenere alti livelli di servizio.

Questo principio dovrebbe estendersi a tutti i team e alle relative dipendenze per ottenere efficienza e velocità end-to-end, precisione, riduzione degli errori e agilità, oltre a garantire uniformità all’interno dell’ambiente operativo.

I team operativi hanno attualmente una grande varietà di strumenti a disposizione e possono selezionare molti strumenti “best of breed” per specifici aspetti operativi, il che può portare a una proliferazione disordinata degli strumenti se non viene gestita.

Le variazioni e l’integrazione tra gli strumenti possono creare difficoltà nell’onboarding dei membri del team, nella gestione delle licenze e dei costi e nell’agilità, oltre ad aumentare le vulnerabilità. I team operativi dovrebbero cercare costantemente di ridurre e consolidare gli strumenti e le console operative in uso.

Non tutte le soluzioni richiedono una disponibilità 24 x 7 o un tempo di risposta immediato. Le soluzioni efficienti devono supportare più livelli di servizio all’interno di un’unica soluzione e consentire che i workload siano allocati sull’infrastruttura più adatta a soddisfarne i requisiti operativi.

I livelli di servizio informeranno inoltre i team di sviluppo, affinché tengano conto delle configurazioni a livello applicativo e della strumentazione necessaria per supportare gli obiettivi aziendali, nonché un’esperienza utente positiva.

I team operativi efficienti sono multidisciplinari, ovvero contengono tutte le competenze necessarie per supportare un insieme di applicazioni. Per ottenere questa capacità è necessario considerare l’intero stack dei workload, compresi i servizi applicativi e infrastrutturali.

Le soluzioni e gli strumenti operativi devono supportare questo modello, consentendo sia l’integrazione (tra i componenti della soluzione) sia la segregazione (rispetto ad altre soluzioni) degli strumenti operativi e delle informazioni.

Cos'è l'ingegneria dell'affidabilità del sito?

Molte pratiche operative sono comuni e possono essere automatizzate e rese disponibili tramite API per un accesso maggiore, ad esempio non solo creando automazioni per gestire i segreti, ma anche creando un'API persistente per eseguire le operazioni di gestione dei segreti.

Questo approccio si estende all’onboarding di nuove capacità e alla loro integrazione in workflow dinamici. Questo può sia standardizzare le procedure, sia ridurre i tempi di attesa tra i team.

 

Pratica

Pratiche e linee guida per creare soluzioni operative efficienti. Queste linee guida aiutano i team ad applicare i principi delle operazioni efficienti e a garantire l’affidabilità, la disponibilità e le prestazioni di sistemi complessi. Queste pratiche aiutano le organizzazioni a raggiungere i loro obiettivi di affidabilità basati sugli utenti e a garantire lo stato di salute dei loro servizi.

Le pratiche operative efficienti sono adattabili e possono essere adattate per soddisfare le esigenze e il contesto specifici dei consumatori, dei sistemi e dei servizi di un’organizzazione.

Le architetture, i requisiti e i workload specifici dell'organizzazione determineranno le best practice da adottare. Il miglioramento continuo attraverso feedback, valutazione e allineamento alla strategia cloud dell'organizzazione è essenziale per garantire efficienza ed efficacia continue.

L'esito desiderato è creare una cultura dell’affidabilità e della collaborazione che migliori l’esperienza degli utenti, generi valore per il business e riduca al minimo le interruzioni.

Ogni applicazione cloud, con il proprio team amministrativo o di SRE, tenderà ad adottare o sviluppare una soluzione di monitoraggio. Per ridurre al minimo i piani di controllo, i team operativi dovrebbero preferire la collaborazione con un team di strumenti centralizzato, al fine di adottare una soluzione di monitoraggio centralizzata.

Consolidare centralmente i log di sistema, degli eventi e delle applicazioni semplifica notevolmente il monitoraggio operativo e la diagnosi dei problemi, riducendo il numero di sorgenti e posizioni di log che il personale operativo deve monitorare e gestire. Ciò consente ai team di impostare sistemi di monitoraggio completi per raccogliere e analizzare continuamente le metriche e i log dei vari componenti del sistema. Questi sistemi inviano avvisi quando gli SLI si discostano dai valori accettabili, permettendo agli ingegneri o ai processi automatizzati di reagire rapidamente ai segnali rilevanti.

IBM Observability with Instana IBM Cloud Pak for AIOps

Il vecchio modello ‘break-fix’ non è più efficace negli ambienti IT moderni, in cui crescono le aspettative dei clienti, le soluzioni multi-cloud sono sempre più diffuse e il personale esperto a disposizione è limitato. Gli strumenti di Artificial Intelligence Assisted Operations (AIOps) aiutano i team operativi a mantenere la disponibilità, le prestazioni e la sicurezza dei propri ambienti, consentendo di individuare e risolvere rapidamente i problemi potenziali o in corso.

L'adozione di AIOps è resa possibile da attività chiave tra cui:

  • Raccolta di dati attraverso processi operativi come incidenti, problemi e cambiamenti
  • Addestramento dei modelli allineato a SLO e SLI
  • Rilevamento e triage automatici tra servizi individuali e integrati
  • Risposta e correzione automatizzate per abilitare i sistemi autoriparanti
  • Feedback e apprendimento continuo
IBM Cloud Pak for AIOps

Le specifiche e la configurazione dell'infrastruttura sono gestite come il codice, ovvero utilizzando strumenti di provisioning automatico per abilitare la gestione della configurazione e garantire la coerenza dell'infrastruttura tra le diverse distribuzioni.

Una configurazione coerente dell'infrastruttura tramite il codice garantisce ambienti riproducibili durante i cicli di vita SLDC e le distribuzioni tra diversi ambienti.

Questo approccio offre benefici chiave, tra cui:

  • Governance, verificabilità e controllo delle versioni utilizzando sistemi come Git
  • Supporto della collaborazione e possibilità di annullare le modifiche quando necessario
  • Automazione e velocità nella fornitura e gestione delle risorse
  • Scalabilità in base a soglie e trigger
  • Possibilità di riutilizzo tra team e progetti

 

Ansible

I team di prodotto collaborano con gli stakeholder per definire gli Obiettivi di livello di servizio (SLO) e gli Indicatori di livello di servizio (SLI) che misurano la resilienza e l’erogazione di un servizio. Gli SLI possono avere una relazione molti a uno con gli SLO, che utilizzano metriche misurabili come latenza, tassi di errore e tempo di attività, per raggiungere gli obiettivi stabiliti.

La creazione di SLO e SLI offre benefici fondamentali, tra cui:

  • Obiettivi misurabili per garantire che i team abbiano traguardi chiari e ben definiti
  • Focalizzazione sull’utente, basata sulle aspettative aziendali e sull’esperienza dell’utente
  • Misurazione quantificabile che consente una valutazione e un’analisi oggettiva
  • Linee guida per allinearsi alla qualità dei servizi quando si utilizzano fornitori esterni
  • Misurazione comune tra i team (sviluppo, operazioni, business)

È necessario sviluppare costantemente procedure che definiscono ruoli, responsabilità, canali di comunicazione e percorsi di escalation durante processi chiave quali la gestione di incidenti, cambiamenti e problemi. Queste procedure garantiscono un utilizzo funzionale, sicuro, scalabile ed economico delle risorse cloud.

Le procedure comuni per le operazioni cloud includono:

  • Il provisioning e l'implementazione si basano su modelli predefiniti di Infrastructure as Code
  • Monitoraggio e avvisi per notificare ai team il superamento di soglie o parametri dello stato di salute
  • Backup regolare di dati e configurazioni per supportare piani di recupero robusti e tempestivi
  • Monitoraggio dell'utilizzo delle risorse e identificazione delle opportunità di ottimizzazione dei costi
  • Test regolari di disaster recovery per convalidare l'efficacia dei piani di ripristino
  • Analisi delle tendenze di utilizzo e crescita per prevedere il fabbisogno di risorse
  • Sviluppo di piani di risposta agli incidenti per affrontare eventi critici come interruzioni e violazioni

L'implementazione e la gestione di procedure ben definite include simulazioni di processo per emulare gli scenari e garantire che i team siano adeguatamente preparati a operare tra squadre con qualità ed efficienza.

Dopo un incidente imprevisto, i team conducono analisi e indagini senza attribuire colpe, per identificare i fattori che hanno contribuito all'incidente, le cause principali e l’efficacia della risposta. A questo segue una soluzione digitalizzata e/o automatizzata per prevenire incidenti simili in futuro.

Questa pratica prevede revisioni e perfezionamenti periodici attraverso insight basati sui dati, analisi post-incidente e feedback dagli stakeholder. Inoltre, via via che i servizi vengono integrati e incorporati negli ambienti, l'integrazione con le soluzioni automatizzate esistenti è fondamentale per mantenere un approccio proattivo.

Questo garantisce che i processi non rimangano statici, bensì si evolvano per soddisfare obiettivi, requisiti e sfide aziendali in continua evoluzione.

È necessario collaborare con i team di sicurezza per garantire che le misure di sicurezza siano integrate nei processi di sviluppo, implementazione e manutenzione.

Questo include l'approccio "shift-left" della sicurezza e dei cicli di vita dello sviluppo del software (SDLC), con particolare attenzione all'implementazione delle policy attraverso soluzioni codificate e automatizzate.

Una collaborazione costante con la sicurezza garantisce che i workload implementati rimangano allineati alle policy dinamiche dell'organizzazione e agli obiettivi aziendali. Altri processi includono l'impiego di valutazioni regolari della sicurezza, l'integrazione della gestione delle vulnerabilità e l'avvio di controlli periodici della conformità.

 

Risorse IBM Cloud Pak for AIOps
una piattaforma completa di gestione operativa assistita dall'AI che aiuta i team operativi a contestualizzare i dati operativi e risolvere problemi in modo collaborativo, oltre a fornire raccomandazioni proattive per aiutare i team a evitare i problemi prima che si verifichino.
IBM Instana Observability
una piattaforma full stack di observability operativa che integra le operazioni attraverso una piattaforma comune e viste contestualizzate, a supporto di tutti i team di delivery, inclusi DevOps, SRE, ingegneria della piattaforma e ITOps.
IBM Turbonomic
una piattaforma full-stack di visualizzazione e automazione delle operazioni che aiuta i team operativi a ottimizzare le risorse infrastrutturali a livello di costi e prestazioni.
IBM DevOps Automation
uno strumento software intelligente che aiuta i team a distribuire software in modo più efficiente.
Red Hat Ansible
una piattaforma di automazione hybrid cloud che automatizza le attività ripetitive per risparmiare tempo ed essere più produttivi.
OpenShift Pipelines
soluzione cloud-native di integrazione continua e distribuzione continua (CI/CD) basata su risorse Kubernetes, che funziona all’interno di Red Hat OpenShift e può quindi essere distribuita e utilizzata ovunque nell'hybrid cloud.
OpenShift GitOps
OpenShift GitOps è un approccio dichiarativo per implementare la distribuzione continua di applicazioni cloud-native.
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