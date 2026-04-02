Pratiche e linee guida per creare soluzioni operative efficienti. Queste linee guida aiutano i team ad applicare i principi delle operazioni efficienti e a garantire l’affidabilità, la disponibilità e le prestazioni di sistemi complessi. Queste pratiche aiutano le organizzazioni a raggiungere i loro obiettivi di affidabilità basati sugli utenti e a garantire lo stato di salute dei loro servizi.

Le pratiche operative efficienti sono adattabili e possono essere adattate per soddisfare le esigenze e il contesto specifici dei consumatori, dei sistemi e dei servizi di un’organizzazione.

Le architetture, i requisiti e i workload specifici dell'organizzazione determineranno le best practice da adottare. Il miglioramento continuo attraverso feedback, valutazione e allineamento alla strategia cloud dell'organizzazione è essenziale per garantire efficienza ed efficacia continue.

L'esito desiderato è creare una cultura dell’affidabilità e della collaborazione che migliori l’esperienza degli utenti, generi valore per il business e riduca al minimo le interruzioni.