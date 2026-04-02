La pianificazione, il collaudo e l'analisi delle prestazioni sono un insieme di pratiche e approcci che vengono applicati alle soluzioni IT con lo scopo di garantire la qualità e la capacità della soluzione di raggiungere i risultati aziendali previsti.

Di solito l'analisi si applica ad attributi di qualità come le prestazioni della soluzione, la capacità, la scalabilità e alcuni aspetti della disponibilità, della continuità aziendale e della sostenibilità in generale. L'analisi include l'identificazione e la quantificazione dei requisiti aziendali relativi alla qualità, la progettazione e l'esecuzione dei test per acquisire metriche specifiche che riflettono come la soluzione si comporta rispetto a un insieme di aspettative, tra cui tempi di risposta, throughput o carichi supportati.

Inoltre, in senso più ampio, l'ambito delle prestazioni include l'analisi della capacità di una soluzione, delle unità totali di lavoro che la soluzione può soddisfare e della sua scalabilità (quanto bene risponde alle variazioni della domanda). L'analisi delle prestazioni serve anche a dimostrare che i prodotti rimangono funzionali e stabili in condizioni di operatività estrema. L'obiettivo dell'analisi delle prestazioni non è solo quello di catturare lo stato attuale delle prestazioni della soluzione, ma anche di individuare i colli di bottiglia e di collaborare con gli stakeholder per migliorare la qualità e l'usabilità della soluzione.

Considerando la natura complessa e olistica delle prestazioni del prodotto e della gestione della capacità, dovrebbe estendersi attraverso le diverse fasi del SLDC, dalla progettazione del prodotto al supporto operativo, fino all'SRE. Questo garantisce sia una corretta gestione dei requisiti del cliente, sia il rilevamento precoce dei problemi e una risposta rapida agli incidenti in produzione.