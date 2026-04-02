Ibrido è la capacità di eseguire workload in uno o più cloud pubblici, cloud privati e ambienti on-premise. L'hybrid cloud offre orchestrazione, gestione e portabilità delle applicazioni su infrastrutture pubbliche, private e on-premise. Il risultato è un ambiente di calcolo distribuito unico, unificato e flessibile, in cui un’organizzazione può eseguire e scalare i propri workload tradizionali o cloud-native sul modello di calcolo più appropriato.

Portabile è la capacità di spostare workload e dati tra ambienti di cloud computing, consentendo la migrazione da un cloud pubblico a un altro, o addirittura a un cloud privato, senza richiedere una (significativa) riconfigurazione del workload.

La combinazione di principi ibridi e portabili facilita l'interoperabilità. Questo comprende piattaforma, dati e applicazione. Le applicazioni costruite secondo i principi del design hanno un grado di interoperabilità più elevato.

Le aziende adottano una strategia multi-cloud per prevenire il blocco da fornitore o a causa dei requisiti di residenza dei dati. Inoltre, vogliono la possibilità di spostare i workload così come sono, di migrarli da un cloud all'altro o di eseguire applicazioni su più cloud. Progettare applicazioni cloud tenendo presente portabilità e interoperabilità è fondamentale per queste aziende.