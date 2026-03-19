IBM Well-Architected Framework
Il pilastro Operazioni finanziarie e sostenibilità (FinOps) contiene pratiche e linee guida per la creazione di soluzioni efficienti in termini di costi e risorse.
FinOps si concentra sull'allineamento dei team interfunzionali di finanza, IT e business, per definire e monitorare l'economia delle risorse tecnologiche, incluso il cloud. Ispirato dalla mentalità e dalla collaborazione introdotte da DevOps per la costruzione e la gestione del software, FinOps mira a rimuovere i silos del team per stabilire, monitorare e prevedere in modo trasparente costi, utilizzo, capacità ed efficienza dell'uso delle risorse, bilanciando obiettivi di valore aziendale e requisiti di prestazione. Nel contesto del Well Architected Framework, FinOps si concentra sull'aiutare i team a prendere decisioni basate sui dati per l'adozione del cloud, promuovendo modi per progettare per l'efficienza mantenendo la conformità applicabile.
Alcune aree di interesse all'interno di FinOps per il cloud possono includere:
La sostenibilità è un'area correlata che si concentra sui modi per ridurre l'impatto ambientale negativo delle attività, comprese le operazioni IT. È un'estensione naturale dell'obiettivo FinOps di progettare per l'efficienza, poiché ottimizzare l'uso delle risorse avrà anche un impatto positivo sui costi ambientali e sociali dello sviluppo, dell'operatività e del recupero delle risorse. Ad esempio, non eseguendo istanze cloud non necessarie, le organizzazioni possono ridurre l'uso delle utilità, migliorare l'utilizzo e il riutilizzo delle risorse e promuovere un consumo sostenibile.
Alcune aree di interesse nell'ambito della sostenibilità per il cloud possono includere:
I principi FinOps per il Well-Architected Framework sono ispirati ai Principi FinOps definiti dalla FinOps Foundation:
Sulla base di questa lista, il Well-Architected Framework approfondisce alcune aree chiave per il successo aziendale olistico basandosi sull'esperienza di IBM®:
Sebbene la strategia FinOps ottimale per ogni organizzazione sia diversa, le implementazioni FinOps di successo richiederanno sempre un mix olistico di considerazioni su persone, processi e tecnologia. Di conseguenza, è necessario comprendere l'organizzazione e il suo modo di lavorare prima di impostare strategie o pratiche FinOps specifiche.
Gli elementi comuni dell'integrazione di FinOps con il modello operativo includono la collaborazione tra gli stakeholder, tra cui i team finanziari, contabili, di procurement, IT e aziendali. Questo consentirà un ciclo di vita continuo di comprensione della domanda cloud, delle risorse cloud richieste e dell'ottimizzazione dell'uso delle risorse cloud. Inoltre, previene i silos di conoscenze che impediscono il successo dell'adozione di FinOps. Questo aspetto viene ulteriormente esplorato dalla fondazione FinOps nell'ambito del principio della necessità dei team di collaborare:
"È fondamentale che i team lavorino insieme per migliorare la pratica FinOps e ottenere miglioramenti continui in termini di efficienza e innovazione. La collaborazione tra team multifunzionali può permettere alla finanza di eguagliare la velocità e la granularità dell'IT, permettere agli ingegneri di trattare i costi come farebbero con altre metriche di efficienza e contribuire a stabilire una governance standardizzata e controlli sull'uso del cloud."
In sintesi, un modello operativo integrato che dettagli i ruoli, le responsabilità, i processi, le metriche, gli strumenti, la governance e l'abilitazione standard è fondamentale per una copertura olistica del FinOps.
FinOps è generalmente focalizzato su comportamenti e processi ed è indipendente dal livello tecnologico, cioè infrastrutture, piattaforma, middleware e team di applicazione/servizi possono applicare requisiti simili per ottenere efficienze dalle rispettive aree di soluzione. Tuttavia, gli stakeholder dell'organizzazione potrebbero non comprendere il loro ruolo nel rendere FinOps efficace.
Stabilendo obiettivi FinOps chiari, come ottimizzare o gestire i costi di storage cloud o comunicare metriche target specifiche FinOps, le organizzazioni possono derivare misure o azioni specifiche che ogni stakeholder può applicare al lavoro svolto.
Questo principio fa parte in generale di un obiettivo di creare un'organizzazione consapevole dei costi, consapevole dei driver e degli asset utilizzabili per prendere decisioni migliori. Per raggiungere lo stato ideale è necessario raccogliere e pubblicare dati tempestivi e costanti, come indicato nel principio FinOps: i report devono essere accessibili e tempestivi, in modo che i team prendano le decisioni corrette supportate dai dati di utilizzo effettivi. Per ulteriori informazioni, consulta il principio di base FinOps: le decisioni sono guidate dal valore aziendale del cloud.
Una delle sfide più comuni di un'implementazione FinOps è l'allineamento delle strategie e degli obiettivi al comportamento del team. Di conseguenza, le organizzazioni devono implementare processi e guardrail per guidare i comportamenti FinOps desiderati. Ad esempio, stabilire modi per incoraggiare e far rispettare pratiche come la gestione dei costi variabili, l'approvvigionamento delle risorse just in time, la gestione delle risorse snelle, ecc.
Questa governance FinOps dovrebbe essere definita e concordata da tutti i team coinvolti, così da evitare sorprese. È importante che la governance non rappresenti un collo di bottiglia per FinOps, ma piuttosto un canale per guidare i team quando si trovano in determinati scenari.
Ad esempio, un'organizzazione può sviluppare una politica che offra flessibilità ai team per selezionare liberamente risorse cloud a un certo livello di clip o per coloro che sono stati al limite o al di sotto delle loro linee guida di budget. In questo modo, la governance premia i comportamenti appropriati e aiuta ad affrontare l'idea sbagliata secondo cui FinOps sia solo un mezzo per ridurre la spesa cloud, poiché potrebbe esserci una ragione reale per selezionare un determinato tipo di istanza cloud, anche se non è l'opzione più economica. Per maggiori informazioni sul comportamento individuale nel contesto di FinOps, vedi il principio della FinOps Foundation secondo cui tutti si assumono la responsabilità del proprio utilizzo cloud.
Nel contesto della maturità FinOps, uno stato finale critico implica l'uso dell'automazione non solo per reagire agli scenari, ma anche per agire in modo proattivo. L'organizzazione deve puntare all'ottimizzazione automatizzata basata sull'analisi con strumenti appropriati, ad esempio sulle metriche di utilizzo, sulla spesa, ecc.
Come definito dal principio di base FinOps di utilizzare al meglio il modello a costo variabile del cloud. Per garantire il massimo valore della spesa nel cloud, le aziende devono sfruttare al meglio le opportunità di risparmio nel modello di costo del cloud. Ciò include il confronto delle opzioni di prezzo e degli sconti sull'utilizzo offerti da vari fornitori di servizi e il corretto dimensionamento delle istanze e dei servizi acquistati.
Questo è difficile da completare con metodi manuali, quindi l'organizzazione dovrebbe adottare un orientamento all'automazione man mano che le nuove pratiche FinOps vengono pilotate e scalate. L'automazione può concentrarsi sui seguenti elementi di un framework teorico FinOps:
Strumentazione: strumenti che aiutano a raccogliere i dati per tracciare e registrare l'utilizzo.
Etichettatura: strumenti per la responsabilità dell'utilizzo.
Procurement: strumenti per correggere e applicare le pratiche specifiche di cloud per la stipulazione dei contratti; ad esempio, strutture contrattuali, tipologie di prezzo, ecc.
Reporting/Fatturazione: strumenti per monitorare, prevedere e/o fatturare i costi del cloud.
Efficienza delle soluzioni: strumenti per ottimizzare i processi di progettazione delle soluzioni e framework ben progettati per una progettazione efficiente.
La sostenibilità del cloud è un'area di interesse emergente per molte organizzazioni. Le organizzazioni cercano sempre di bilanciare obiettivi ambientali, sociali e aziendali, tuttavia esistono due prospettive per osservare questo spettro:
Questo è fondamentale da comprendere, poiché il cloud come utilità a servizio condiviso ha impatti esterni sulla sostenibilità; ad esempio, decisioni che un CSP può prendere per l'approvvigionamento responsabile di componenti che un'organizzazione può influenzare e considerare come parte della selezione del fornitore, ma che rimane per lo più incapace di controllare. Invece, le organizzazioni dovrebbero concentrarsi sugli impatti interni della sostenibilità che sono il risultato diretto delle decisioni o azioni intraprese; ad esempio, il controllo di quanto tempo le istanze cloud inutilizzate sono in funzione. Nelle sezioni seguenti ci concentreremo sulla prospettiva interna.
Come parte della strategia di sostenibilità esistente di un'organizzazione, possono esserci metriche o risultati specifici che i team cercano di raggiungere. Sebbene alcune possano non avere un impatto sull'IT, esistono altre linee guida più ampie come obiettivi di riduzione delle emissioni, obiettivi di efficienza o preferenze dei fornitori, ecc., che saranno rilevanti per le decisioni IT e cloud. I team devono essere consapevoli di questi obiettivi, ma anche bilanciarli rispetto ai requisiti critici per garantire che le prestazioni aziendali o dei workload non ne risentano. Vedi gli esempi qui sotto:
Riconoscere questa differenza aiuterà i team a valutare le decisioni e a bilanciare i punti di vista che possono includere priorità concorrenti. Inoltre, creerà un processo decisionale mirato con un ragionamento se una scelta viene enfatizzata rispetto a un'altra.
Dato l'aumento dell'uso di funzionalità pre-sviluppate "come servizio" come il Cloud, le organizzazioni devono adottare una visione proattiva per garantire la sostenibilità fin dal design. Ciò richiede l'applicazione degli obiettivi di sostenibilità rispetto al ciclo di vita dell'approvvigionamento per tenere conto dei requisiti fin dall'inizio. Esempi:
Un punto di partenza fondamentale per i team che vogliono aumentare la sostenibilità è misurare e monitorare l'impatto. Questo può essere fatto utilizzando vari metodi, strumenti, processi, ecc., tuttavia è fondamentale stabilire una base di riferimento per guidare comportamenti legati alla sostenibilità e misurare i progressi.
L'impatto può essere monitorato tramite dati qualitativi o quantitativi e allinearsi agli obiettivi strategici definiti dall'organizzazione. Oltre a misurare e fare benchmarking, questo tipo di dati è critico per le decisioni di investimento, poiché i team possono utilizzare varie metriche per giustificare i requisiti di risorse e prevedere iniziative future.
Infine, i dati di impatto possono avere conseguenze esterne per un'organizzazione. Come parte di varie politiche governative e non governative, i dati sulla sostenibilità vengono sempre più utilizzati per verificare la conformità normativa e comunicare l'impegno verso le iniziative ESG. I clienti finali possono anche utilizzare questi dati per prendere decisioni di partnership.
Pratiche e linee guida per creare soluzioni efficienti in termini di costi e risorse. FinOps è una funzionalità che cerca di allineare i team finanziari e IT per garantire risultati IT allineati al business. Si tratta di pratiche come la pianificazione, la previsione, la gestione e l'ottimizzazione dei costi finanziari.
Per i nuovi servizi sviluppati pensando al FinOps, i team dovrebbero identificare quali componenti in ciascun livello sono obiettivi applicabili per l'ottimizzazione dei costi. Questo si identifica con la possibilità di etichettare o allocare servizi di componenti specifici a una parte responsabile o a una categoria contabile distinta (determinata dai team di contabilità/finanza). I componenti successivi devono avere un elemento di costo associato per consentire una determinazione dei prezzi basata sul consumo. Infine, i tag e i dati di costo vengono combinati per ottenere visibilità sui costi per ciascuna categoria in linea con i budget/le previsioni (se presenti).
Per i servizi esistenti che devono essere abilitati FinOps, un punto di partenza comune è stabilire lo showback, per informare i team dei costi sostenuti e/o il chargeback, per fatturare formalmente ai team i costi sostenuti. Questo si ottiene in genere collaborando con i team finanziari e contabili appropriati per aggregare i costi di un determinato servizio e assegnarli all'unità appropriata (ad esempio, per risorsa, per team, per utente, eccetera).
Le strategie, le politiche e la governance FinOps dovrebbero essere guidate da un unico team centralizzato e responsabile. Questo consente la massima chiarezza di attenzione e facilita l'accuratezza dei dati, fondamentale per il successo di FinOps. Nota: questo team centralizzato collaborerà con numerose parti responsabili per garantire i risultati appropriati. Inoltre, consente maggiori sinergie che possono essere sfruttate nell'ambito delle trattative sui prezzi del cloud.
Le implementazioni dovrebbero supportare i tag e la gerarchia degli account per consentire una migliore allocazione e visibilità dell'utilizzo. La taggatura è un modo per categorizzare e raggruppare istanze per consentire l'aggregazione degli utilizzi tra team, prodotti, unità di business, ecc. Ad esempio, tag obbligatori per assegnare la divisione responsabile del business a un workload, al fine di ottenere visibilità e abilitare l'ottimizzazione dei costi per specifici domini come HR, contabilità, ingegneria, ecc.
La gerarchia degli account si riferisce alla configurazione degli account utente e delle istanze per imitare la struttura della tua organizzazione. In questo modo si facilita la mappatura e il monitoraggio dell'utilizzo tra un determinato account e il proprietario responsabile.
Se combinate, le strutture di taggatura e di account acquisiscono visibilità sui costi per ciascuna categoria, in linea con budget e previsioni.
Le implementazioni dovrebbero essere integrate con strumenti selezionati di gestione dei costi IT per abilitare dati automatizzati in base a costi e utilizzo. Analogamente ad altri caso d'uso incentrati sull'osservabilità, la disponibilità dei dati non è un collo di bottiglia; al contrario, i team sono spesso limitati dalle modalità di unione dei dati finanziari tra i sistemi, di allocazione agli utenti appropriati e di definizione dei report FinOps. Concentrandosi sull'automazione come parte dell'avvio FinOps, le attività possono essere progettate come parte di un workflow per facilitare la dimostrazione del valore FinOps e liberare i team per compiti a valore aggiunto.
Uno dei driver che determinano gli elevati costi del cloud sono le risorse non produttive utilizzate per gli esperimenti. Inoltre, gli utenti possono selezionare la più grande istanza di un servizio cloud quando i livelli inferiori sono sufficienti. Per prevenire ciò, implementa ambienti sandbox pre-approvati dove gli utenti sono liberi di scegliere da un elenco di servizi cloud e la reclamazione automatica previene tempi di attività inutili.
Questo aiuta a gestire i costi, consentendo ai team di provare le funzionalità dell'infrastruttura/piattaforma e di ridurre al minimo la fatturazione senza valore aggiunto.
A seconda del tipo di middleware/applicazione/servizio, le implementazioni devono essere progettate con una mentalità "come servizio" per consentire la granularità dei costi di utilizzo e del reporting.
Questo è particolarmente importante per i nuovi servizi creati pensando a FinOps. I team dovrebbero iniziare identificando quali componenti in ciascun livello sono obiettivi applicabili per l'ottimizzazione dei costi. Ciò è determinato dalla possibilità di etichettare o allocare servizi di componenti specifici a una parte responsabile o categoria contabile distinta, come determinato dai team contabili e finanziari. Inoltre, i componenti dovrebbero avere un elemento di costo associato per consentire la tariffazione basata sul consumo.
Definizioni, termini, metriche e report standard dovrebbero essere definiti e i team dovrebbero essere abilitati nell'applicazione appropriata di questi concetti per produrre risultati affidabili. Le metriche sono particolarmente critiche perché consentono il benchmarking e un migliore processo decisionale.
Le organizzazioni dovrebbero creare una cultura attenta ai costi affinché ogni membro del team comprenda cos'è FinOps, come influisce sull'organizzazione e quali passi possono essere compiuti per ottenere i risultati giusti. Ciò include la comprensione dei costi complessivi e la presa di decisioni per dimensionare correttamente le risorse.
Un punto di partenza comune è l'istituzione dello showback, che è un modo per rendere i team consapevoli dei costi sostenuti, e/o del chargeback, che richiede la fatturazione formale ai team dei costi sostenuti. Questo viene tipicamente realizzato lavorando con i team finanziari e contabili appropriati per aggregare i costi di un dato servizio e assegnarli all'unità appropriata; ad esempio, per risorsa, team o utente, ecc.
Come parte di strategie, politiche e governance FinOps più ampie, definisci e dai priorità agli obiettivi di sostenibilità per aree come piattaforma, applicazione, dati, operazioni e persone e cultura. Questo permette ai team di misurare e monitorare i progressi tramite dati quantificabili e aiuta a stabilire la responsabilità legata alla sostenibilità per gli stakeholder in tutte le parti dell'azienda, poiché gli individui comprendono cosa possono influenzare.
Ad esempio:
Stabilisci punti di vista sulla sostenibilità per i team di architettura aziendale che sono un partner fondamentale per i team aziendali nella progettazione di soluzioni cloud. Sono in una posizione unica per istruire e influenzare la progettazione di soluzioni più efficienti con considerazioni sul posizionamento dei workload.
Alcuni esempi di decisioni che gli architetti aziendali possono influenzare includono:
Sviluppa e pubblica una dashboard di sostenibilità con metriche chiave ampiamente accessibili dai team. Concentrati sul mettere in evidenza lo stato attuale e gli obiettivi futuri affinché i team possano cambiare posizione se necessario per raggiungere determinati obiettivi. Inoltre, questo è critico per comprendere l'impatto aggregato e l'allineamento alle strategie di sostenibilità.
Le dashboard possono anche facilitare il reporting richiesto da molte organizzazioni regolatorie e non governative come parte della comprensione dell'impatto e dei progressi sulla sostenibilità.
Infine, le dashboard sono utili per dimostrare il valore delle iniziative di sostenibilità e gli investimenti diretti per raggiungere gli obiettivi prefissati.