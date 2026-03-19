Il pilastro Operazioni finanziarie e sostenibilità (FinOps) contiene pratiche e linee guida per la creazione di soluzioni efficienti in termini di costi e risorse.

FinOps si concentra sull'allineamento dei team interfunzionali di finanza, IT e business, per definire e monitorare l'economia delle risorse tecnologiche, incluso il cloud. Ispirato dalla mentalità e dalla collaborazione introdotte da DevOps per la costruzione e la gestione del software, FinOps mira a rimuovere i silos del team per stabilire, monitorare e prevedere in modo trasparente costi, utilizzo, capacità ed efficienza dell'uso delle risorse, bilanciando obiettivi di valore aziendale e requisiti di prestazione. Nel contesto del Well Architected Framework, FinOps si concentra sull'aiutare i team a prendere decisioni basate sui dati per l'adozione del cloud, promuovendo modi per progettare per l'efficienza mantenendo la conformità applicabile.

Alcune aree di interesse all'interno di FinOps per il cloud possono includere:

Ottimizzazione dei costi: focalizzata sulla riduzione dei costi del cloud ridimensionando o applicando la governance per gestire le istanze cloud.

Gestione dei costi: incentrata sulla comprensione e sull'allocazione dei costi utilizzando tag, showback e/o chargeback.

La sostenibilità è un'area correlata che si concentra sui modi per ridurre l'impatto ambientale negativo delle attività, comprese le operazioni IT. È un'estensione naturale dell'obiettivo FinOps di progettare per l'efficienza, poiché ottimizzare l'uso delle risorse avrà anche un impatto positivo sui costi ambientali e sociali dello sviluppo, dell'operatività e del recupero delle risorse. Ad esempio, non eseguendo istanze cloud non necessarie, le organizzazioni possono ridurre l'uso delle utilità, migliorare l'utilizzo e il riutilizzo delle risorse e promuovere un consumo sostenibile.

Alcune aree di interesse nell'ambito della sostenibilità per il cloud possono includere: