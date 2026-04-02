Un utente o un software possono avere un contesto sicuro al momento dell’identificazione e autenticazione iniziale di una sessione, ma un criminale informatico potrebbe compromettere la sessione attiva e utilizzarla per compromettere ulteriormente il sistema.

La verifica continua è il principio secondo cui un utente o un software devono essere costantemente verificati per valutare se hanno ancora un contesto sicuro. L'intento della verifica continua è quello di individuare i problemi e le vulnerabilità di sicurezza il prima possibile e, idealmente, prima che lo facciano gli attori delle minacce.

La verifica continua conferma che le entità siano chi o cosa dichiarano di essere, utilizzando pratiche come l’autenticazione a due fattori. Un workload potrebbe richiedere un aggiornamento per supportare la verifica continua di utenti e software attraverso soluzioni che utilizzano una Zero Trust Network Architecture (ZTNA). Le organizzazioni impegnate a garantire esperienze utente di alto livello evitano di disturbare l’utente con richieste non necessarie; tuttavia, questo livello di garanzia dell’identità è fondamentale per lo zero-trust.