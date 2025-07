Cos'è l'ingegneria dell'affidabilità del sito (SRE)?

Quando le organizzazioni migrano dai tradizionali data center IT e on-premise all'hybrid cloud, spesso generano maggiori volumi di dati operativi. L'SRE svolge un ruolo fondamentale nell'utilizzo di questi dati per automatizzare l'amministrazione dei sistemi, le operazioni e la risposta agli incidenti e per migliorare l'affidabilità aziendale via via che l'ambiente IT diventa più complesso.

Un approccio allo sviluppo cloud-native, in particolare la creazione di applicazioni come microservizi e la loro distribuzione in container, può semplificare lo sviluppo, l'implementazione e la scalabilità delle applicazioni. Tuttavia, lo sviluppo cloud-native crea anche un ambiente sempre più distribuito che complica l'amministrazione, le operazioni e la gestione.

Un team SRE può supportare il rapido ritmo di innovazione abilitato da un approccio cloud-native e migliorare l'affidabilità del sistema, senza caricare di ulteriore pressione operativa i team DevOps.