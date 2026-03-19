I fattori che influiscono sulla scelta del modello che funzionerà bene per il tuo progetto sono molti.

La licenza del modello può limitare il modo in cui questo può essere utilizzato. Ad esempio, la licenza di un modello può impedirne l'utilizzo all'interno di un'applicazione commerciale.

Il set di dati utilizzato per addestrare il modello ha un impatto diretto sul funzionamento del modello per un'applicazione specifica e influisce in modo significativo sul rischio che il modello possa generare risposte non sensate, offensive o semplicemente indesiderate. Allo stesso modo, i modelli addestrati su dati privati o protetti da copyright possono esporre gli utenti a responsabilità legali. IBM garantisce la totale trasparenza dei dati di addestramento e tutela gli utenti da eventuali azioni legali legate ai suoi modelli.

La dimensione del modello, ovvero il numero di parametri con cui viene addestrato, e la dimensione della sua finestra di contesto, ovvero la lunghezza di un passaggio di testo che il modello può accettare, influiscono sulle prestazioni del modello, sui requisiti di risorse e, per estensione, sui costi e sulla produttività. Sebbene si sia tentati di adottare una filosofia "più grande è meglio" e scegliere un modello da 20 miliardi di parametri, i requisiti di risorse e il miglioramento (se presente) della precisione potrebbero non giustificarlo. Studi recenti hanno dimostrato che i modelli più piccoli possono superare significativamente quelli più grandi per alcune soluzioni.

Qualsiasi messa a punto applicata a un modello può influire sulla sua idoneità per un'attività. Ad esempio, IBM offre due versioni del modello Granite: una ottimizzata per applicazioni di chat generiche e un'altra ottimizzata per seguire le istruzioni.

Altre considerazioni nella scelta di un modello includono: