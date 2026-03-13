Scelta del modello di generazione

I fattori che influiscono sulla scelta del modello che funzionerà bene per il tuo progetto sono molti.

La licenza del modello può limitare il modo in cui questo può essere utilizzato. Ad esempio, la licenza di un modello può impedirne l'utilizzo all'interno di un'applicazione commerciale.

Il set di dati utilizzato per l'addestramento del modello ha un impatto diretto sul funzionamento del modello per un'applicazione specifica e influisce in modo significativo sul rischio che il modello generi risposte prive di senso, offensive o semplicemente indesiderate. Allo stesso modo, i modelli addestrati su dati protetti da copyright o privati possono esporre gli utenti a problemi legali. IBM offre la completa trasparenza dei dati di addestramento e tiene indenne da ogni controversia derivante dai suoi modelli.

Le dimensioni del modello, il numero di parametri con cui viene addestrato e le dimensioni della sua finestra di contesto (ossia, la lunghezza di un passaggio di testo che il modello può accettare) influiscono sulle prestazioni del modello, sui requisiti delle risorse e sulla velocità effettiva. Sebbene sia forte la tentazione di seguire la filosofia del "più grande è, meglio è" e scegliere un modello da 20 miliardi di parametri, i requisiti delle risorse e il miglioramento (se presente) dell'accuratezza potrebbero non giustificarlo. Studi recenti hanno dimostrato che i modelli più piccoli possono superare significativamente le prestazioni di quelli più grandi in alcune soluzioni.

Qualsiasi messa a punto applicata a un modello può influire sulla sua idoneità per un'attività. Ad esempio, IBM offre due versioni del modello Granite: una ottimizzata per applicazioni di chat generiche e un'altra ottimizzata per seguire le istruzioni.

Altre considerazioni nella scelta di un modello includono: