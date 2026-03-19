La selezione di API e librerie è l'applicazione della retrieval-augmented generation (RAG) alla gestione delle API aziendali e delle librerie software. Uno sviluppatore in cerca di un’API da usare con un'applicazione potrebbe creare un prompt RAG che interroga un database aziendale di nomi API, descrizioni, endpoint, ecc. per rispondere a domande come: "Abbiamo un'API che fa xyz?" Se le descrizioni di API e librerie di codice sono mantenute con alta qualità e con parole chiave, tale applicazione potrebbe essere ottimizzata per fornire risposte coerenti, accelerando sia lo sviluppo delle applicazioni che l’onboarding degli sviluppatori.