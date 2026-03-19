IBM watsonx Code Assistant (WCA) for Z è una soluzione di modernizzazione delle applicazioni mainframe assistita dall'AI che semplifica la modernizzazione e il rifactoring graduale dei servizi di business COBOL e la trasformazione selettiva in codice Java di alta qualità, ottimizzato per IBM Z. Grazie a watsonx Code Assistant for Z, i clienti potranno utilizzare l'AI generativa e gli strumenti automatizzati per accelerare il percorso di modernizzazione delle applicazioni mainframe, affrontando le sfide chiave legate alle capacità degli sviluppatori e al time-to-value.

Panoramica della soluzione