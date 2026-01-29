La IBM Z systems Data Fabric Reference Architecture di IBM Z è una specializzazione del più ampio modello architetturale IBM Data and Analytics Data Fabric, progettata per amplificare l'utilizzo dei dati all'interno di un'organizzazione, indipendentemente dal tipo di formato, dalle fonti, dalla posizione e dall'utilizzo. I vari aspetti del ciclo di vita dei dati gestiti dal data fabric, dall’accesso al consumo, includono scoperta, governance, qualità, classificazione, associazione al contesto aziendale, lineage, self-service e utilizzo operativo, per fornire i dati giusti al posto e nel momento giusto. Consulta ulteriori linee guida:



La specializzazione del più ampio modello architetturale Data Fabric relativamente ai sistemi IBM Z approfondisce due aspetti:



• Gestione della governance e dell’accesso a diverse fonti di dati sui sistemi IBM Z (ad es. VSAM, IMS, DB2, …)

• Linux® su IBM Z o LinuxONE (MongoDB,...) e

• Implementazione dei componenti dell’architettura Enterprise-wide Data Fabric su sistemi IBM Z e Linux su IBM Z/LinuxONE. La soluzione comprende componenti in esecuzione su zSystems / LinuxONE e/o su sistemi esterni.



La Reference Architecture for Data Fabric è un modello che può essere utilizzato dalle aziende come guida per implementare vari componenti di data fabric nei rispettivi ambienti. La Reference Architecture for Data Fabric comprende cinque moduli chiave: Importazione dei metadati, Arricchimento dei metadati, Catalogazione dei metadati, Data curation e Trasformazione e consumo dei dati. Questi moduli sono fondamentali per realizzare i benefici del data fabric citati in precedenza.



L'architettura di riferimento copre i componenti chiave, i passaggi coinvolti e le decisioni architetturali per ciascun modulo, facilitando il raggiungimento degli obiettivi dei cinque moduli. Copre inoltre le varie opzioni di tecnologia disponibili nel panorama tecnologico di IBM per implementare i componenti e i passaggi. Per il modulo di consumo dei dati, il modello generico di consumo presuppone che i dettagli di ogni caso d'uso di consumo vengano trattati dall'architettura di riferimento corrispondente a quel caso d'uso.



La modernizzazione delle applicazioni per l'architettura IBM Z dettaglia ulteriormente i modelli architetturali per un accesso moderno e più facile ai dati system of record (SOR) su IBM Z e LinuxONE, oltre a vari pattern basati sull'integrazione dei dati. Questo è fondamentale per ottenere insight a supporto del valore aziendale basato sui dati, poiché le applicazioni condividono i dati del system of record (SOR) tramite accesso diretto, replica, caching o concetti di virtualizzazione dei dati che combinano gli asset di dati nell’intera azienda.



Di interesse è anche la Data, Analytics and AI Reference Architecture generale:



