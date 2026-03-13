Un data lakehouse è una piattaforma dati che unisce i migliori aspetti dei data warehouse e dei data lake in un'unica soluzione di gestione dei dati.

Il data lakehouse e l'architettura di governance di IBM per ambienti hybrid cloud sono ancorati alla sua piattaforma watsonx.data. Questa piattaforma consente alle aziende di scalare analytics e AI, fornendo un robusto storage dei dati basato su un'architettura aperta del data lakehouse. L'architettura unisce gli attributi di prestazioni e usabilità di un data warehouse con la flessibilità e la scalabilità di un data lake, offrendo una soluzione bilanciata per la gestione dei dati e le attività di analytics.