Questa sezione documenta come il portfolio di prodotti AI di IBM si allinea ai gruppi di funzionalità all'interno del modello aziendale per gruppo di funzionalità.

Model Hub

IBM® watsonx.ai fornisce l'intero insieme di funzionalità nel gruppo di funzionalità Model Hub. watsonx.ai è disponibile sia come servizio basato su cloud che come pacchetto di distribuzione on-premise, consentendo un approccio di implementazione ibrido che combina funzionalità on-premise e basate su cloud, offrendo ai progettisti la flessibilità necessaria per soddisfare i requisiti funzionali e non funzionali delle loro soluzioni di AI generativa senza dover scendere a compromessi.

Hosting dei modelli

IBM watsonx.ai fornisce le funzionalità gestione del ciclo di vita dei modelli, inferenza dei modelli e gestione delle policy di accesso ai modelli del gruppo di funzionalità hosting dei modelli. Per inferenza dei modelli, watsonx.ai offre alle aziende la possibilità di distribuire modelli generativi di AI come servizi REST, utilizzando un'API comune. Ciò consente agli sviluppatori di soluzioni di AI generativa di incorporare e accedere facilmente ai modelli all'interno delle loro applicazioni, consentendo anche ai data scientist e agli ingegneri AI di aggiornare i modelli nel tempo senza influire sulle applicazioni di consumo.

watsonx.ai offre spazi di distribuzione per affrontare le funzionalità di gestione delle policy di accesso dei modelli. Gli spazi di distribuzione sono insiemi ad accesso controllato di modelli implementabili, dati e ambienti che le aziende possono utilizzare per gestire i propri modelli AI generativi e controllare l'accesso a tali asset.

Per la gestione del ciclo di vita dei modelli, watsonx.ai offre alle aziende la possibilità di implementare, aggiornare e ritirare/eliminare i modelli nel tempo.

Personalizzazione dei modelli

IBM watsonx.ai fornisce le funzionalità di messa a punto dei modelli e di generazione di embedding all'interno del gruppo di personalizzazione dei modelli. L'ottimizzazione dei modelli è supportata da una soluzione complementare, Red Hat Openshift AI.

Governance dei dati e dei modelli

IBM watsonx.governance fornisce la maggior parte delle funzionalità nel gruppo di governance dei dati e dei modelli. In particolare, watsonx.governance fornisce gestione delle schede modello e dati, gestione del catalogo modello, governance del rischio dei modelli e gestione legale e della conformità. La gestione del catalogo dati è fornita da IBM watsonx.data.

Monitoraggio dei modelli

Il monitoraggio dei modelli è l'aspetto operativo della governance dei dati e dei modelli, quindi IBM watsonx.governance fornisce molte delle funzionalità del gruppo di monitoraggio dei modelli per integrare le capacità di governance dei dati e dei modelli che offre. In particolare, watsonx.governance fornisce le capacità di rilevamento HAP, rilevamento della deriva dei modelli, feedback e miglioramento dei modelli, spiegabilità e valutazione dei modelli all'interno di questo gruppo.

GenAI Engineering

IBM watsonx.ai fornisce le funzionalità di ingegneria dei prompt e ottimizzazione dei prompt all'interno del gruppo GenAI Engineering. L'ottimizzazione dei prompt è supportato da una soluzione complementare, Red Hat Openshift AI.

IBM watsonx Orchestrate utilizza l'elaborazione del linguaggio naturale per attingere da un catalogo di competenze di base e avanzate per eseguire le tue richieste nel contesto e nell'ordine corretto.