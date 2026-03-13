La governance dell'AI è la capacità di monitorare e gestire le attività di AI all'interno di un'organizzazione. Include processi e procedure per tracciare e documentare l'origine dei dati e dei modelli implementati all'interno dell'azienda, nonché le tecniche utilizzate per addestrare, convalidare e monitorare la continua accuratezza dei modelli. Una governance dell'AI efficace offre alle aziende tre risultati chiave:

Conformità. Contribuisce a garantire che le soluzioni di AI e le decisioni prese con l'AI siano coerenti con le pratiche accettate dal settore, così come con gli standard normativi e i requisiti legali.

Fiducia . Aumenta la fiducia nelle decisioni fornite dall'AI contribuendo a garantire che i modelli AI siano spiegabili ed equi.

Efficienza. Migliora il time-to-market e riduce i costi di sviluppo dell'AI standardizzando e ottimizzando le pratiche di sviluppo e implementazione dell'AI.

Le aziende che non adottano la governance dell'AI rischiano molteplici conseguenze negative. Il processo di machine learning è iterativo e richiede collaborazione. Senza una buona governance e documentazione, i data scientist o i validator non possono essere sicuri della genealogia dei dati di un modello o di come il modello è stato costruito. Produrre risultati può essere difficile. Se gli amministratori addestrano un modello utilizzando dati errati o incompleti, mesi di lavoro potrebbero andare persi.

La mancanza di governance dell'AI può anche comportare sanzioni significative. Alcune banche hanno ricevuto multe a sette cifre per avere utilizzato modelli distorti nella determinazione dell'idoneità a ricevere prestiti. L’UE prevede di aggiungere regole sull’AI al Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR). Le violazioni del GDPR attualmente possono "comportare una multa fino a 20 milioni di euro, o il 4% del fatturato annuo mondiale dell'azienda rispetto all'esercizio finanziario precedente, a seconda di quale importo sia superiore".

Anche la reputazione del brand è a rischio. Un esperimento ha utilizzato un software di AI per apprendere i modelli di linguaggio dei giovani sui social media. I funzionari amministrativi hanno rimosso il software rapidamente dopo che i troll di internet hanno "insegnato" allo strumento come creare post razzisti, sessisti e antisemiti.

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