Il modello di maturità IBM per l'adozione della gen AI

Un diagramma di flusso con varie forme e simboli, tra cui una bolla blu, un punto interrogativo e un segno di spunta
Informazioni generali

Nel 2020 (con ulteriori aggiornamenti nel 2021), IBM ha introdotto il framework di maturità AI per applicazioni aziendali con 7 dimensioni.

Con l'avvento della genAI, abbiamo allineato l'architettura gen AI di IBM a un "Modello di maturità IBM per l'adozione della gen AI":

Fase

Caratteristiche

Raccomandazioni

1
  • Utilizzo di modelli generici
  • Approccio imprevedibile e reattivo
  • Iniziative localizzate
  • Comprensione limitata
  • Sviluppo di una consapevolezza di base
  • Avvio di progetti pilota

2
  • Modelli su misura nell’ambiente principale di gen AI
  • Processi incoerenti
  • Documentazione iniziale
  • Riconoscimento delle esigenze di qualità dei dati
  • Definizione di una strategia centralizzata
  • Addestramento di base
  • Valutazione degli standard dei dati

3
  • Utilizzo dei dati aziendali nell’ambiente di gen AI
  • Standard a livello di organizzazione
  • Governance consolidata
  • Focus sull'etica
  • Migliora la collaborazione
  • Gestione delle sfide di gen AI
  • Meccanismi di feedback continuo

4
  • Esecuzione e inferenza dei modelli AI per ottimizzare elaborazioni/costi
  • Monitoraggio attivo delle metriche
  • Valutazione quantitativa
  • Processo decisionale basato sui dati
  • Analytics avanzata
  • Collegamento agli obiettivi aziendali
  • Gestione efficace del rischio

5
  • Creazione e utilizzo dei modelli tra ambienti diversi in modo sicuro e con costi ottimali
  • Perfezionamento continuo
  • Cicli di feedback consolidati
  • Approccio proattivo
  • Supporto per l'innovazione
  • Interagisci con gli esperti
  • Revisione del framework di governance
Funzionalità di GenAI mappate al modello di funzionalità

Ecco come il modello di funzionalità dell'architettura gen AI di IBM si allinea a questo modello di maturità:

Fase

Funzionalità di gen AI

Maturità della governance

1
  • Risorse di gen AI: nozioni di base su hardware e piattaforma.
  • Gestione dei dati di base: storage e gestione iniziale dei dati.

Nessuna governance del ciclo di vita dell'AI

2
  • Hub dei modelli: funzionalità di base per l'importazione di modelli e i dati.
  • Funzionalità di supporto: operazioni IT di base per la gen AI.
  • Primi passi nello sviluppo di applicazioni di gen AI: iniziare ad adattare i foundation model.

Alcune politiche di AI disponibili per guidare il ciclo di vita dell’AI

3
  • Hosting dei modelli: implementazione di modelli come servizi API e gestione delle policy di accesso ai modelli.
  • Personalizzazione dei modelli: introduzione alla messa a punto e all'addestramento dei modelli per esigenze specifiche.
  • Messa a punto della gen AI: personalizzazione di base attraverso prompt engineering e fine-tuning dei modelli.

Set comune di metriche per governare il ciclo di vita dell'AI

4
  • Governance dei modelli: gestione dei rischi, come l’introduzione di bias e il rispetto delle normative e della conformità.
  • Monitoraggio dei modelli: funzionalità di monitoraggio in tempo reale, tra cui rilevamento dei bias e rilevamento di HAP.
  • Funzionalità delle applicazioni di gen AI: integrazione di funzionalità avanzate come orchestrazione e rilevamento delle intenzioni.

Convalida e monitoraggio automatizzati

5
  • Personalizzazione avanzata del modello: utilizzo di piattaforme cloud per esigenze dinamiche.
  • Monitoraggio e sicurezza dei prompt: garantire che i modelli siano protetti dalle minacce avanzate.
  • Messa a punto avanzata della gen AI: personalizzazione approfondita dei modelli in base al gergo e ai processi specifici dell’azienda.
  • Sviluppo di applicazioni avanzate di gen AI: sviluppo di applicazioni di AI generativa con funzionalità complete e possibile creazione di modelli da zero.

Governance del ciclo di vita dell'AI completamente automatizzata
Risorse Un modello di maturità per l'IT IBM - Framework di maturità AI per applicazioni aziendali Valutazione dell'adozione e della trasformazione del cloud Valutazione dell'integrazione moderna di IBM
Prossimi passi

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Collaboratori

Mihai Criveti, Chris Kirby, Wissam Dib

Ultimo aggiornamento: 5 dicembre 2023