Nel 2020 (con ulteriori aggiornamenti nel 2021), IBM ha introdotto il framework di maturità AI per applicazioni aziendali con 7 dimensioni.
Con l'avvento della genAI, abbiamo allineato l'architettura gen AI di IBM a un "Modello di maturità IBM per l'adozione della gen AI":
Fase
Caratteristiche
Raccomandazioni
1
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Ecco come il modello di funzionalità dell'architettura gen AI di IBM si allinea a questo modello di maturità:
Fase
Funzionalità di gen AI
Maturità della governance
1
Nessuna governance del ciclo di vita dell'AI
2
Alcune politiche di AI disponibili per guidare il ciclo di vita dell’AI
3
Set comune di metriche per governare il ciclo di vita dell'AI
4
Convalida e monitoraggio automatizzati
5
Governance del ciclo di vita dell'AI completamente automatizzata