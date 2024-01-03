Tag
Realizzare un'AI responsabile nel settore sanitario e delle scienze biologiche

La pandemia di COVID-19 ha rivelato dati preoccupanti sulle disuguaglianze in campo sanitario. Nel 2020, il National Institute for Health (NIH) ha pubblicato un rapporto in cui si afferma che i neri americani sono morti a causa del COVID-19 a tassi più elevati rispetto ai bianchi americani, sebbene costituiscano una percentuale inferiore della popolazione. Secondo il NIH, queste disparità erano dovute all'accesso limitato alle cure, all'inadeguatezza delle politiche pubbliche e a un carico sproporzionato di comorbilità, tra cui malattie cardiovascolari, diabete e malattie polmonari.

Il NIH ha inoltre affermato che un numero compreso tra 47,5 e 51,6 milioni di americani non possono permettersi di andare dal medico. È molto probabile che le comunità storicamente svantaggiate utilizzino un trasformatore generativo, in particolare uno incorporato inconsapevolmente in un motore di ricerca, per chiedere una consulenza medica. Non è impensabile che le persone vadano su un motore di ricerca popolare con un agente AI incorporato e chiedano: "Mio padre non può più permettersi il farmaco per il cuore che gli è stato prescritto. Quale farmaco da banco può sostituirlo?".

Secondo i ricercatori della Long Island University, ChatGPT è impreciso il 75% delle volte e, secondo la CNN, il chatbot ha talvolta persino fornito consigli pericolosi, come l'approvazione della combinazione di due farmaci che potrebbero avere gravi reazioni avverse.

Poiché i trasformatori generativi non comprendono il significato e generano output errati, le comunità storicamente svantaggiate che utilizzano questa tecnologia al posto dell'aiuto professionale potrebbero essere danneggiate in misura molto maggiore rispetto ad altre.

Come possiamo investire in modo proattivo nell'AI per risultati più equi e affidabili?

Con i nuovi prodotti di AI generativa, le questioni relative a sicurezza e regolamentazione rimangono le principali preoccupazioni dei vertici aziendali che rappresentano le organizzazioni biofarmaceutiche, i sistemi sanitari, i produttori di dispositivi medici e altre organizzazioni. L'uso dell'AI generativa richiede la governance dell'AI, incluse conversazioni su casi d'uso e guardrail in relazione alla sicurezza e alla fiducia (vedi l'AI US Blueprint for an AI Bill of Rights e l'EU AI Act).

Rendere accurata l'AI in modo responsabile è una sfida sociotecnica che richiede un approccio olistico. Sono molti gli elementi necessari per guadagnare la fiducia delle persone, tra cui assicurarsi che il modello AI sia accurato, verificabile, spiegabile, equo e protegga la privacy dei dati. Inoltre, l'innovazione istituzionale può svolgere un ruolo utile.

Innovazione istituzionale: una nota storica

I cambiamenti istituzionali sono spesso preceduti da un evento catastrofico. Consideriamo l'evoluzione della Food and Drug Administration statunitense, il cui ruolo principale è quello di assicurarsi che alimenti, farmaci e cosmetici siano sicuri per l'uso pubblico. Sebbene le origini di questo organismo di regolamentazione possano risalire al 1848, il monitoraggio della sicurezza dei farmaci non è stato preso seriamente fino al 1937, anno del disastro dell'Elixir Sulfanilamide.

Creato da una rispettata azienda farmaceutica del Tennessee, l'Elixir Sulfanilamide era un farmaco liquido pubblicizzato come cura drastica per il mal di gola da streptococco. Come d'uso all'epoca, la tossicità del farmaco non è stata testato prima dell'immissione sul mercato. Questo si è rivelato un errore fatale, poiché l'elisir conteneva glicole dietilenico, una sostanza chimica tossica usata nei prodotti antigelo. Più di 100 persone sono morte per avere assunto l'elisir velenoso e, in seguito a questo incidente, è stata introdotta la legge Food, Drug and Cosmetic Act della FDA che richiede che i farmaci siano etichettati con istruzioni adeguate per un uso sicuro. Questa importante pietra miliare nella storia della FDA ha fatto sì che i medici e i loro pazienti potessero fidarsi pienamente della forza, della qualità e della sicurezza dei farmaci, una garanzia che oggi diamo per scontata.

Allo stesso modo, è necessaria l'innovazione istituzionale per garantire risultati equi dall'AI.

5 passaggi chiave per assicurarsi che l'AI generativa supporti le comunità che serve

L'uso dell'AI generativa nel campo dell'assistenza sanitaria e delle scienze biologiche (HCLS) richiede lo stesso tipo di innovazione istituzionale imposta dalla FDA durante il disastro dell'Elixir Sulfanilamide. Le seguenti raccomandazioni possono aiutare a garantire che tutte le soluzioni di AI raggiungano risultati più equi e giusti per le popolazioni vulnerabili:

  1. Rendere operativi i principi di fiducia e trasparenza. Equità, spiegabilità e trasparenza sono parole importanti, ma cosa significano in termini di requisiti funzionali e non funzionali per i tuoi modelli AI? Puoi dire al mondo che i tuoi modelli AI sono equi, ma devi assicurarti di addestrare e verificare il tuo modello AI in modo che sia al servizio delle popolazioni storicamente meno servite. Per guadagnarsi la fiducia delle comunità che serve, l'AI deve avere output comprovati, ripetibili, spiegati e affidabili che funzionino meglio di un essere umano.
  2. Nominare le persone responsabili dei risultati equi derivanti dall'uso dell'AI all'interno dell'organizzazione. Assegnare quindi loro il potere e le risorse necessari per svolgere questo lavoro. Verifica che questi esperti abbiano un mandato completamente finanziato per svolgere il loro lavoro, perché senza responsabilità non c'è fiducia. Qualcuno deve avere il potere, la mentalità e le risorse per svolgere il lavoro necessario alla governance.
  3. Consentire agli esperti di settore di rendere accurate e mantenere affidabili le fonti di dati utilizzate per addestrare i modelli. Queste fonti di dati affidabili possono offrire contenuti di base per prodotti che utilizzano modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM), al fine di fornire variazioni linguistiche per le risposte che provengono direttamente da una fonte attendibile (come una ricerca ontologica o semantica).
  4. Imporre che gli output siano verificabili e spiegabili. Ad esempio, alcune organizzazioni stanno investendo nell'AI generativa che offre consulenza medica a pazienti o dottori. Per incoraggiare il cambiamento istituzionale e proteggere tutte le popolazioni, queste organizzazioni HCLS dovrebbero essere soggette ad audit per garantire la responsabilità e il controllo della qualità. Gli output per questi modelli ad alto rischio devono offrire affidabilità test-retest. I risultati devono essere accurati al 100% e dettagliare le fonti di dati insieme alle prove.
  5. Esigere la trasparenza. Via via che le organizzazioni HCLS integrano l'AI generativa nell'assistenza ai pazienti (ad esempio, sotto forma di presa in carico automatica dei pazienti al momento del check-in in un ospedale degli Stati Uniti o aiutando un paziente a capire cosa succederebbe durante una sperimentazione clinica), dovrebbero informare i pazienti che è in uso un modello AI generativa. Le organizzazioni dovrebbero anche offrire ai pazienti metadati interpretabili che descrivano in dettaglio la responsabilità e l'accuratezza del modello, la fonte dei dati di addestramento del modello e i risultati degli audit del modello. I metadati devono anche mostrare come un utente può scegliere di non utilizzare il modello (e ottenere lo stesso servizio altrove). Poiché le organizzazioni utilizzano e riutilizzano il testo generato sinteticamente in un ambiente sanitario, le persone devono essere informate su quali dati sono stati generati sinteticamente e quali no.

Crediamo che possiamo e dobbiamo imparare dalla FDA per innovare istituzionalmente il nostro approccio alla trasformazione delle nostre operazioni con l'AI. Il viaggio per conquistare la fiducia delle persone inizia con l'apportare modifiche sistemiche che assicurino che l'AI rifletta meglio le comunità che serve.

 

