La pandemia di COVID-19 ha rivelato dati preoccupanti sulle disuguaglianze in campo sanitario. Nel 2020, il National Institute for Health (NIH) ha pubblicato un rapporto in cui si afferma che i neri americani sono morti a causa del COVID-19 a tassi più elevati rispetto ai bianchi americani, sebbene costituiscano una percentuale inferiore della popolazione. Secondo il NIH, queste disparità erano dovute all'accesso limitato alle cure, all'inadeguatezza delle politiche pubbliche e a un carico sproporzionato di comorbilità, tra cui malattie cardiovascolari, diabete e malattie polmonari.

Il NIH ha inoltre affermato che un numero compreso tra 47,5 e 51,6 milioni di americani non possono permettersi di andare dal medico. È molto probabile che le comunità storicamente svantaggiate utilizzino un trasformatore generativo, in particolare uno incorporato inconsapevolmente in un motore di ricerca, per chiedere una consulenza medica. Non è impensabile che le persone vadano su un motore di ricerca popolare con un agente AI incorporato e chiedano: "Mio padre non può più permettersi il farmaco per il cuore che gli è stato prescritto. Quale farmaco da banco può sostituirlo?".

Secondo i ricercatori della Long Island University, ChatGPT è impreciso il 75% delle volte e, secondo la CNN, il chatbot ha talvolta persino fornito consigli pericolosi, come l'approvazione della combinazione di due farmaci che potrebbero avere gravi reazioni avverse.

Poiché i trasformatori generativi non comprendono il significato e generano output errati, le comunità storicamente svantaggiate che utilizzano questa tecnologia al posto dell'aiuto professionale potrebbero essere danneggiate in misura molto maggiore rispetto ad altre.