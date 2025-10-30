Per potenziare la sua soluzione, Dynamiq è passata allo stack AI avanzato di IBM, che include il data lakehouse IBM watsonx.data, i modelli di base IBM Granite e la piattaforma IBM watsonx Orchestrate. La società ha creato un agente legale basato su AI sulla piattaforma IBM watsonx per trasformare il caos dei suoi documenti in una knowledge base strategica.

Al centro, watsonx.data fungeva da piattaforma unificata per inserire, organizzare e recuperare migliaia di contratti, report di conformità e documenti normativi.

Per ottimizzare prestazioni e costi, Dynamiq ha implementato una strategia multimodello, allineando la selezione dei modelli alle richieste delle attività. I modelli linguistici di piccole dimensioni di Granite gestivano le attività di conformità di routine, come la corrispondenza e la formattazione dei modelli.

L'architettura modulare della soluzione, che include API e punti di integrazione precostituiti con IBM watsonx Orchestrate, ha permesso di fare confluire gli insight legali nei sistemi aziendali, come le piattaforme CRM e HR. Dynamiq è riuscita a creare una soluzione su misura per i professionisti del settore legale con l'aiuto delle soluzioni di AI scalabile e altamente sicure di IBM.

