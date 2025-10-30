L'agente legale basato su AI aiuta ad accelerare il processo decisionale, ridurre il lavoro manuale e migliorare la conformità
Il settore legale è sottoposto a una pressione crescente per tenere il passo con la crescita del business, gestire i crescenti volumi di contratti e navigare in normative sempre più complesse. In molte organizzazioni, i piccoli team legali interni devono esaminare migliaia di documenti, ognuno dei quali richiede precisione e analisi tempestive.
Dynamiq, un IBM Business Partner, ha riconosciuto questa sfida crescente come un'opportunità. Il loro cliente necessitava di una soluzione per elaborare enormi volumi di dati non strutturati ed estrarre rapidamente insight importanti. La sfida andava oltre l'automazione di base: si trattava di fornire un processo decisionale più rapido e informato, riducendo al contempo la dipendenza da costosi controlli esterni.
da 1,5 ore a 45 minuti
da 2 giorni a 60 minuti
da 20 minuti a 2 minuti
Per potenziare la sua soluzione, Dynamiq è passata allo stack AI avanzato di IBM, che include il data lakehouse IBM watsonx.data, i modelli di base IBM Granite e la piattaforma IBM watsonx Orchestrate. La società ha creato un agente legale basato su AI sulla piattaforma IBM watsonx per trasformare il caos dei suoi documenti in una knowledge base strategica.
Al centro, watsonx.data fungeva da piattaforma unificata per inserire, organizzare e recuperare migliaia di contratti, report di conformità e documenti normativi.
Per ottimizzare prestazioni e costi, Dynamiq ha implementato una strategia multimodello, allineando la selezione dei modelli alle richieste delle attività. I modelli linguistici di piccole dimensioni di Granite gestivano le attività di conformità di routine, come la corrispondenza e la formattazione dei modelli.
L'architettura modulare della soluzione, che include API e punti di integrazione precostituiti con IBM watsonx Orchestrate, ha permesso di fare confluire gli insight legali nei sistemi aziendali, come le piattaforme CRM e HR. Dynamiq è riuscita a creare una soluzione su misura per i professionisti del settore legale con l'aiuto delle soluzioni di AI scalabile e altamente sicure di IBM.
L'agente AI di Dynamiq ha trasformato le operazioni legali offrendo ai team un accesso più rapido alle conoscenze critiche, riducendo le attività ripetitive e migliorando il processo decisionale strategico.
Le principali funzionalità dello strumento di AI includono:
I team legali possono ora identificare rapidamente le informazioni pertinenti, segnalare il linguaggio che può innescare problemi normativi e rilevare deviazioni dalle politiche interne. L'AI sintetizza le informazioni tra i documenti per rispondere alle domande di natura legale con velocità e precisione.
L'agente AI automatizza anche i workflow, indirizzando i documenti per l'approvazione e inoltrando i casi complessi alla revisione da parte di umani. Questo passaggio consente agli uffici legali di passare da un atteggiamento reattivo a uno proattivo, aiutandoli a tenere il passo con la crescita aziendale e migliorando al contempo la precisione e la conformità.
Dynamiq, un IBM Business Partner, è una piattaforma di livello enterprise che consente alle organizzazioni di creare, distribuire e gestire rapidamente agenti AI e workflow personalizzati. Il loro agent builder visivo e low-code consente ai team di utilizzare in modo sicuro i dati, riducendo i costi e accelerando il time to value.
