L'AI nello sviluppo software non è più limitata agli esperti di data science e agli sviluppatori, bensì sta diventando sempre più accessibile anche ai non addetti ai lavori.

Sviluppatori e data scientist esperti continuano a sfruttare il pieno potenziale dell'AI per creare sistemi avanzati, mentre gli utenti non esperti possono ora utilizzare l'AI attraverso piattaforme no-code e low-code. Queste piattaforme, accessibili tramite application programming interface (API), offrono interfacce intuitive che consentono a chi ha poca o nessuna esperienza di codifica di creare app, automatizzare i processi e implementare soluzioni basate sull'AI.

Le piattaforme no-code e low-code democratizzano lo sviluppo del software consentendo agli utenti di creare applicazioni basate su AI con funzioni come l'elaborazione del linguaggio naturale (NLP), il riconoscimento delle immagini e l'analisi predittiva utilizzando semplici strumenti drag and drop. Ciò elimina la necessità di una profonda esperienza in materia di codifica o machine learning. Gli utenti non tecnici, come analisti aziendali e product manager, possono applicare l'AI per risolvere le sfide aziendali, automatizzare i workflow o creare esperienze come chatbot e assistenti vocali. Di conseguenza, l'integrazione dell'AI è accessibile a una gamma più ampia di settori e professionisti.

Per gli utenti che richiedono una maggiore personalizzazione ma non dispongono delle risorse per addestrare i propri modelli, i foundation model preformati offrono una soluzione pratica. Questi modelli, addestrati su ampi set di dati, possono essere ottimizzati per attività o settori specifici, consentendo agli utenti di trarre beneficio dal machine learning senza investimenti significativi in termini di potenza di calcolo o tempo.

Inoltre, le piattaforme di machine learning basate su cloud forniscono un'infrastruttura scalabile e strumenti predefiniti, che consentono agli utenti di distribuire l'AI su larga scala senza l'onere tecnico dello sviluppo di modelli da zero. Queste piattaforme semplificano l'integrazione dell'AI, ma si affidano comunque a sviluppatori e data scientist per soluzioni software più complesse o personalizzate.

Colmando il divario tra utenti tecnici e non tecnici, l'AI sta rendendo lo sviluppo del software più collaborativo e aprendo nuove possibilità di innovazione in tutti i settori.