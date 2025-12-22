L'evoluzione degli agenti AI

Le ultime tendenze in materia di AI, proposte da esperti
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Quando i modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) hanno fatto la loro prima comparsa, soprattutto nella forma ampiamente accessibile di ChatGPT, gli utenti sono rimasti sorpresi dalla loro capacità di ragionamento. Hanno messo a prova questi modelli con domande, e i modelli hanno sfruttato la loro comprensione acquisita dall'addestramento su una grande quantità di dati, rispondendo in modo sorprendentemente umano.
Ma gli esseri umani possono fare molto di più che pensare e parlare. Per più di mezzo secolo, ricercatori e filosofi dell'AI si sono posti una domanda ovvia: e se le intelligenze artificiali fossero in grado non solo di pensare e parlare, ma anche di "fare"? E se fossero qualcosa di più di semplici cervelli artificiali isolati e potessero rispondere autonomamente all'ambiente e agire in tempo reale?
Questa serie di domande ha portato all'attuale era dell'agentic AI, di cui stiamo vivendo ora le fasi iniziali. La storia dell'AI è solo uno degli aspetti della storia degli agenti, con altri elementi tra cui la ricerca in robotica, computazione e teoria cognitiva, tutte sviluppate in parallelo e a alti e bassi nel corso dell'ultimo secolo.
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Testi esoterici e letteratura di fantascienza che risale a centinaia di anni fa hanno riflettuto sui concetti di intelligenze artificiali e automi che hanno la capacità di pensare e agire in modo autonomo. Queste prime riflessioni hanno gettato le basi per immaginare i meccanismi che un giorno sarebbero stati chiamati agenti AI.
In genere si ritiene che il campo dell'AI sia davvero nato a metà del 20° secolo. Il lavoro di Norbert Wiener sulla cibernetica, incentrato sui sistemi di comunicazione e controllo sia negli esseri viventi che nelle macchine, ha introdotto l'idea dei cicli di feedback.1 Questi sistemi hanno consentito alle entità di rilevare il proprio ambiente, elaborare le informazioni e adattare il comportamento di conseguenza. Anche un meccanismo molto semplice come il termostato ha questa funzione: rileva la temperatura, la confronta con la sua impostazione e attiva (o non attiva) una caldaia di conseguenza. Anche questo può essere considerato un agente, seppur un semplice agente riflesso. I termostati automatici esistono in forma rudimentale almeno dal 1600, ma ora abbiamo un linguaggio migliore per descriverli.2
Nel 1943, Warren S. McCulloch e Walter Pitts hanno pubblicato "A Logical Calculus of the Ideas Immanent in Nervous Activity" sul Bulletin of Mathematical Biophysics.3 L'articolo, considerato uno dei lavori fondamentali in neuroscienze e AI, ha introdotto l'idea che il cervello possa essere analizzato come un sistema computazionale. Il concetto ormai comune di rete neurale risale a questo lavoro.
Nel 1950, lo storico articolo di Alan Turing "Computing Machinery and Intelligence" venne pubblicato su Mind.4 L'articolo indagava sulla natura delle macchine pensanti e su come la loro intelligenza potesse essere misurata attraverso un processo oggi noto come "Test di Turing".
Oliver Selfridge, nel suo articolo del 1959 "Pandemonium - A Paradigm for Learning", stabilì delle strutture concettuali che sarebbero state riprese dalle successive architetture agentiche .5 Pandemonium era costruito attorno ai "demon": piccole entità computazionali specializzate. Ogni demon aveva una responsabilità limitata e operava in parallelo. Il pandemonium dimostrò che l'intelligenza poteva emergere dalla competizione e dalla cooperazione tra semplici entità di processo decisionale.
Sebbene le basi filosofiche per le macchine pensanti fossero già state gettate, fu solo con la nascita del calcolo digitale negli anni '50 che queste idee poterono essere realizzate. Marvin Minsky e Dean Edmunds costruirono una delle prime reti neurali artificiali nel 1951, lo Stochastic Neural Analog Reinforcement Calculator (SNARC).6 Questo è stato un primo tentativo di modellare i processi di apprendimento nel cervello umano attraverso l'apprendimento per rinforzo. L'hardware richiedeva una rete di 3000 valvole a vuoto insieme a pesi sinaptici per simulare 40 unità simili a neuroni.
Nel 1955, il termine "intelligenza artificiale" fu coniato in una proposta di workshop intitolata "A Proposal for the Dartmouth Summer Research Project on Artificial Intelligence".7 La proposta, presentata da John McCarthy del Dartmouth College, Marvin Minsky dell'Università di Harvard, Nathaniel Rochester di IBM e Claude Shannon di Bell Telephone Laboratories, fu realizzata sottoforma di laboratorio che si tenne l'anno successivo.
Sempre nell'anno successivo, Allen Newell e Herbert A. Simon svilupparono il Logic Theorist e il General Problem Solver, primi tentativi di imitare le capacità umane di risoluzione dei problemi.
La ricerca continuò per tutto il decennio, con i ricercatori che svilupparono perfino agenti AI rudimentali, sebbene questi agenti non fossero ancora in grado di "imparare" nel senso contemporaneo del termine. Un agente, ad esempio, potrebbe essere progettato per risolvere un puzzle analizzandone lo stato attuale, prendendo a confronto lo stato in cui è completo e applicando una sequenza nota di mosse per avvicinarsi a quello stato completo. Questi agenti si limitavano a eseguire algoritmi per esplorare uno spazio di possibilità. Tuttavia, dimostrarono che le macchine potevano manifestare comportamenti che in precedenza si ritenevano limitati alla cognizione umana.
Negli anni '70 emerse una nuova classe di proto-agenti che utilizzava la logica decisionale simbolica. Questi "sistemi esperti" furono creati per catturare le conoscenze e le funzionalità di ragionamento degli esperti umani combinando una base di conoscenza con un motore di inferenza. MYCIN, sviluppato a Stanford, fu un esempio precoce di tali sistemi.8 MYCIN poteva diagnosticare infezioni batteriche e raccomandare antibiotici, ottenendo successo in ambiti ristretti. Tuttavia, ogni nuovo dato doveva essere codificato a mano da esperti umani, e questi sistemi faticavano quando operavano al di fuori delle loro rigide basi di conoscenza.
Queste limitazioni e altre portarono a un periodo che divenne noto come l'"inverno dell'AI", in cui i finanziamenti e, di conseguenza, la ricerca subirono una frenata.
Ci sarebbero voluti decenni prima che l'inverno dell'AI si scongelasse completamente, ma durante questo periodo furono ugualmente compiuti dei progressi.
Nel 1973, lo scienziato informatico Carl Hewitt sviluppò il modello degli attori, che considera un attore come il componente fondamentale del calcolo concorrente, una forma di calcolo in cui i calcoli avvengono contemporaneamente anziché in sequenza.
L'attore riceve e invia messaggi, crea nuovi attori e decide come rispondere successivamente in base al suo stato interno. Il modello attore ha contribuito a definire gli agenti come entità attive piuttosto che come strutture di dati passive: il calcolo emerge dal loro comportamento.9 Questo framework teorico è molto vicino al modo in cui oggi pensiamo alla funzionalità e all'architettura degli agenti AI.
Lo stesso si può dire per la programmazione orientata agli oggetti (OOP). Negli anni '70 e '80, l'OOP acquisì grande importanza. In questo paradigma di programmazione, ogni oggetto (elementi fondamentali dei programmi) ha il proprio stato interno e si autogestisce. Gli oggetti comunicano tra loro attivando comportamenti reciproci, creando così l'aspettativa che più entità software si coordinino tramite messaggi anziché condividere la memoria.
Negli anni '80 e '90, i ricercatori iniziarono a usare formalmente la parola "agente" per descrivere un'intelligenza artificiale in grado di "agire". Durante questo periodo sono stati introdotti diversi framework agentici teorici. Il modello Belief–Desire–Intention (BDI) offriva un modo strutturato per riflettere sui sistemi autonomi in grado di orientarsi in ambienti dinamici. L'AI distribuita esplorava reti di processi cooperanti, mentre il campo degli agenti mobili permetteva al software di spostarsi tra macchine per svolgere il lavoro.
La robotica ha prodotto risultati fruttuosi anche per i ricercatori, se non ancora per un uso pratico. Fin dal 1966, i robot si comportavano tecnicamente come agenti rudimentali. "Shakey" fu il primo robot mobile al mondo a combinare AI, rilevamento e ragionamento logico per muoversi e completare le attività in un ambiente reale.
Un altro esempio è l'architettura di subsumption di Rodney Brooks, un'architettura robotica reattiva che enfatizza comportamenti stratificati e decentralizzati che non si basano su modelli mondiali completi.10 Gli 'agenti' di subsumption eseguono comportamenti modulari all'interno di cicli reattivi percezione-azione, come gli agenti AI odierni.
Insieme, questi sviluppi nella robotica costituirono la base intellettuale dell'agente moderno: un sistema capace di autonomia, reattività e proattività.
Nonostante questi progressi concettuali, l'agente continuava a essere limitato dalle capacità generali dell'AI. Ci sarebbero voluti decenni perché il machine learning si sviluppasse al punto che gli agenti di apprendimento robotico potessero diventare strumenti utili.
La potenza di calcolo è aumentata e i set di dati sono cresciuti, mentre i progressi nel machine learning hanno aiutato i ricercatori a mettere in pratica la teoria.
Nel 1986, David Rumelhart, Geoffrey Hinton e Ronald Williams pubblicarono "Learning representations by back-propagating errors", in cui descrivevano l'algoritmo di retropropagazione.11 La retropropagazione ha suscitato un rinnovato interesse per le reti neurali, fornendo un modo efficiente per addestrarle. Abbreviazione di "propagazione all'indietro dell'errore", la retropropagazione è un metodo elegante per calcolare in che modo le modifiche a uno qualsiasi dei pesi o dei bias di una rete neurale influiranno sull'accuratezza delle previsioni del modello.
Nel 1989, Yann LeCun e un team di ricercatori degli AT&T Bell Labs applicarono la retropropagazione al riconoscimento delle immagini utilizzando reti neurali convoluzionali (CNN), una delle prime applicazioni del deep learning, così chiamato per i numerosi livelli di neuroni utilizzati nelle CNN. I modelli di deep learning potevano estrarre caratteristiche gerarchiche dai dati non elaborati, permettendo ai modelli di rilevare e interpretare dati più complessi. Il deep learning ha continuato a svilupparsi nel corso degli anni 2000 e 2010.
Con l'espansione di Internet, ha svolto un ruolo critico nella rinascita dell'AI. Tutti questi dati (immagini, testo, video) sono diventati la base per algoritmi di machine learning sempre più sofisticati.
Nel 1995, Russell e Norvig hanno scritto nel loro popolarissimo Artificial Intelligence: A Modern Approach, che gli agenti "operano in modo autonomo, rilevano il proprio ambiente, persistono per un periodo di tempo prolungato, si adattano al cambiamento e creano e perseguono obiettivi".12 Nello stesso anno, Woolridge e Jennings contribuirono al campo definendo un agente come dotato di autonomia, abilità sociale, reattività e proattività.13
Gli anni '80 e '90 videro anche lo sviluppo della ricerca sui sistemi multi-agente. Craig Reynolds ha sviluppato i "boids" nel 1986, dimostrando che semplici regole per gli agenti possono produrre comportamenti emergenti a livello globale. Questo ha consolidato l'idea che le società di agenti possano produrre un'intelligenza superiore alla somma delle loro parti.14 In questo periodo emersero il Contract Net Protocol, il Knowledge Query and Manipulation Language e i primi linguaggi di comunicazione tra agenti.
Le architetture cognitive ACT-R (2004) e Soar (2012) sono altri esempi di fondamenti teorici emersi o evolutisi durante questo periodo, che integrano memoria, ragionamento e azione verso una cognizione a più fasi.
Contemporaneamente, il riconoscimento vocale migliorò notevolmente. Chatbot e assistenti virtuali come Siri e Alexa diventarono nomi familiari. Ma questi sistemi erano più simili a interfacce che ad attori indipendenti. Potevano svolgere compiti specifici, ma non pianificavano, ragionavano o coordinavano il loro comportamento su più fasi.
Gli LLM hanno sbloccato il potenziale degli agenti dando loro funzionalità di ragionamento di tipo generale. Da quel momento in poi è stato un susseguirsi frenetico di eventi.
La scintilla principale che ha innescato la rivoluzione degli agenti attualmente in corso non è scaturita dalla classica ricerca sugli agenti, ma dai modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) dotati di funzionalità di elaborazione del linguaggio naturale (NLP). A partire da BERT nel 2018 insieme a GPT di OpenAI, gli LLM sono diventati sempre più efficaci nelle mansioni di ragionamento e comunicazione generali.
Questi modelli non erano di per sé agenti, ma fornivano un nucleo cognitivo di uso generale. Per la prima volta, il software era in grado di comprendere istruzioni e piani a risposta aperta, con capacità di adattamento per gestire nuove situazioni. Nel corso del tempo, gli LLM sono stati visti non solo come generatori di testo e strumenti di riconoscimento di schemi (una sorta di completamento automatico), ma come risolutori di problemi generali.
Un'altra importante tecnologia di machine learning che ha reso possibile l'era degli agenti è il reinforcement learning, che risale almeno agli anni '80. Prima di questa tecnologia, i sistemi di AI apprendevano da set di dati fissi. Con l'apprendimento per rinforzo, gli agenti possono agire in un ambiente, ricevere feedback e modificare il proprio comportamento per massimizzare una ricompensa o minimizzare una punizione. Ciò ha definito l'architettura del classico ciclo agentico, che in seguito avrebbe ispirato i moderni workflow agentici. L'apprendimento per rinforzo ha dato all'AI un linguaggio matematico per gli agenti, fornendo il formalismo che consente di descrivere il comportamento agentico mostrato dai robot fisici o dagli agenti che scrivono codice basandosi sugli LLM.
Nel 2017 è emerso l'apprendimento per rinforzo dal feedback umano (RLHF) per migliorare l'allineamento e la modellazione della ricompensa. In un articolo del 2017, Paul F. Christiano di OpenAI, insieme ad altri ricercatori di OpenAI e DeepMind, ha descritto il successo dell'RLHF nell'addestrare modelli AI per svolgere compiti complessi come giocare a giochi Atari e simulare la locomozione robotica.15
Prima del 2013, gli ambienti con input ad alta dimensionalità, come i videogiochi, la robotica o la percezione del mondo reale, erano troppo complessi per i metodi tabellari o lineari. Ma con i nuovi metodi di deep learning, la tecnologia è diventata dominante. Google DeepMind ha rilasciato la prima versione di Deep Q-Network, una rete neurale in grado di imparare a giocare ai giochi Atari direttamente dai pixel non elaborati e dalle ricompense. Questo è stato il primo momento in cui un agente artificiale ha combinato l'apprendimento rappresentativo con l'apprendimento per rinforzo in modo completamente end-to-end. Il decennio vide approcci più sofisticati con algoritmi più avanzati come AlphaGo, che combinava reti neurali profonde con la Monte Carlo Tree Search.
Mentre apprendimento profondo per rinforzo progrediva in casi d'uso digitali come giochi e simulazioni, i ricercatori di robotica stavano sviluppando agenti fisici in grado di interagire con ambienti reali: non più pixel o astrazioni, ma oggetti, telecamere, motori e leggi della fisica. All'inizio degli anni 2010, il robot PR2, abbinato all'open source Robot Operating System (ROS), divenne la piattaforma di ricerca standard per la manipolazione autonoma, la navigazione e l'esecuzione di compiti in più fasi. Questi sistemi sono stati pionieri nell'esecuzione di azioni a lungo raggio, nella pianificazione dei compiti e nell'integrazione di più sensori.
Il successivo grande progresso è arrivato con RT-1 (Robotics Transformer), che utilizzava un grande modello di trasformatore addestrato su dimostrazioni di centinaia di attività di robotica nel mondo reale. RT-1 è stato rivoluzionario perché ha dimostrato che i foundation model multimodali potevano agire come agenti di robotica, adattandosi in modo più generico a nuove competenze, oggetti e impostazioni.
I primi esperimenti di prompt engineering all'inizio degli anni 2020 suggerivano comportamenti agentici emergenti e la possibilità che gli esseri umani interagissero con gli agenti attraverso il linguaggio naturale. Prompt come "prima ragiona per passaggi, poi rispondi alla domanda" o "spiega il tuo ragionamento, poi fornisci la tua risposta finale", hanno dimostrato che gli LLM possono simulare il ragionamento procedurale.
Soprattutto, la creazione di prompt chain-of-thought (CoT) ha rivelato la scomposizione dei compiti, in cui un agente scompone compiti complessi in diverse operazioni più piccole e gestibili. I framework agentici successivi avrebbero utilizzato passaggi come pensa, agisci, osserva e ripeti, una sequenza successivamente formalizzata nel framework ReAct. La CoT era essenzialmente una versione guidata dall'uomo del ciclo agentico che in seguito sarebbe stato basato su AI.
Durante questo periodo i ricercatori hanno anche introdotto innovazioni nella chiamata autonoma degli strumenti e nell'uso degli strumenti, in cui gli agenti non avrebbero più avuto bisogno di ricevere prompt per agire. WebGPT di OpenAI ha dimostrato che un LLM può navigare su internet, cliccare sui link e recuperare informazioni. Ancora più interessante, gli LLM con retrieval-augmented generation (RAG) potrebbero unire gli output basati sui propri dati di addestramento con nuove informazioni provenienti dall'esterno. Inoltre, il potenziamento degli agenti con l'uso di strumenti ha permesso loro non solo di recuperare informazioni esterne, ma anche di intraprendere azioni in ambienti esterni.
Tra il 2022 e il 2024, questa nuova capacità cognitiva basata su AI ha reso possibile l'era agentica in cui ci troviamo ora. Gli sviluppatori hanno iniziato a integrare gli LLM con ogni sorta di infrastruttura, fornendo loro l'accesso ad API, basi di conoscenza e altri software.
Nel 2023, Meta AI ha introdotto Toolformer, il primo LLM in grado di scegliere autonomamente quando e come richiamare strumenti esterni. Questa è stata la prima dimostrazione che gli LLM potevano generare e utilizzare le proprie interfacce di azione, un precursore dei framework di agenti completi.
Poco dopo, durante lo stesso anno, OpenAI ha introdotto la chiamata di funzione. Per la prima volta, gli LLM potevano richiamare strumenti in un formato programmabile strutturato e prevedibile, passare parametri in JSON e interfacciarsi con sistemi esterni attraverso uno spazio di azione esplicito.
Lo sviluppo di modelli di AI generativa multimodale su larga scala è avvenuto nel 2023-2024 con GPT-4 e GPT-4o. Ora gli agenti potevano "vedere" le interfacce, interpretare le immagini, comprendere la disposizione degli spazi, conversare in tempo reale e integrare segnali multimodali nella pianificazione.
Piattaforme e framework hanno facilitato la creazione di agenti, anche per utenti con competenze limitate nello sviluppo software. AutoGPT, BabyAGI, ReAct, AutoGen e AgentGPT hanno dimostrato che gli LLM potevano generare obiettivi in modo autonomo, pianificare strategicamente un corso d'azione e imparare dagli esiti di quella strategia, tutto senza intervento umano. Semplificando l'esperienza utente con template pronti all'uso, LangChain è diventato il primo framework mainstream di orchestrazione degli agenti.
Alla fine del 2024, Anthropic ha introdotto il Model Context Protocol (MCP), un framework open-source pensato per standardizzare il modo in cui gli agenti integrano e condividono dati con strumenti, sistemi e fonti di dati esterni. L'anno successivo, IBM ha introdotto l'Agent Communication Protocol (ACP), che mirava a standardizzare il modo in cui gli agenti comunicano tra loro. L'ACP si fuse successivamente con il protocollo Agent2Agent (A2A) di Google sotto la Linux Foundation. Questi protocolli per agenti AI hanno contribuito a facilitare l'ecosistema ideale per lo sviluppo degli agenti AI.
Nel 2025, "AI agentica" era la parola d'ordine del settore e ogni attore in quel panorama stava lavorando su una piattaforma o una soluzione agentica in una forma o nell'altra. Gli agenti vengono ora implementati in praticamente ogni settore, dalle supply chain al settore sanitario. Resta da vedere se gli agenti saranno all'altezza delle enormi aspettative che li circondano. Non sappiamo se rivoluzioneranno la vita come la conosciamo, ma restano una delle tecnologie più promettenti al mondo.
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