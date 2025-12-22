L'evoluzione degli agenti AI

Testi esoterici e letteratura di fantascienza che risale a centinaia di anni fa hanno riflettuto sui concetti di intelligenze artificiali e automi che hanno la capacità di pensare e agire in modo autonomo. Queste prime riflessioni hanno gettato le basi per immaginare i meccanismi che un giorno sarebbero stati chiamati agenti AI.

In genere si ritiene che il campo dell'AI sia davvero nato a metà del 20° secolo. Il lavoro di Norbert Wiener sulla cibernetica, incentrato sui sistemi di comunicazione e controllo sia negli esseri viventi che nelle macchine, ha introdotto l'idea dei cicli di feedback.1 Questi sistemi hanno consentito alle entità di rilevare il proprio ambiente, elaborare le informazioni e adattare il comportamento di conseguenza. Anche un meccanismo molto semplice come il termostato ha questa funzione: rileva la temperatura, la confronta con la sua impostazione e attiva (o non attiva) una caldaia di conseguenza. Anche questo può essere considerato un agente, seppur un semplice agente riflesso. I termostati automatici esistono in forma rudimentale almeno dal 1600, ma ora abbiamo un linguaggio migliore per descriverli.2

Nel 1943, Warren S. McCulloch e Walter Pitts hanno pubblicato "A Logical Calculus of the Ideas Immanent in Nervous Activity" sul Bulletin of Mathematical Biophysics.3 L'articolo, considerato uno dei lavori fondamentali in neuroscienze e AI, ha introdotto l'idea che il cervello possa essere analizzato come un sistema computazionale. Il concetto ormai comune di rete neurale risale a questo lavoro.

Nel 1950, lo storico articolo di Alan Turing "Computing Machinery and Intelligence" venne pubblicato su Mind.4 L'articolo indagava sulla natura delle macchine pensanti e su come la loro intelligenza potesse essere misurata attraverso un processo oggi noto come "Test di Turing".

Oliver Selfridge, nel suo articolo del 1959 "Pandemonium - A Paradigm for Learning", stabilì delle strutture concettuali che sarebbero state riprese dalle successive architetture agentiche .5 Pandemonium era costruito attorno ai "demon": piccole entità computazionali specializzate. Ogni demon aveva una responsabilità limitata e operava in parallelo. Il pandemonium dimostrò che l'intelligenza poteva emergere dalla competizione e dalla cooperazione tra semplici entità di processo decisionale.