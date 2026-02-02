Cos'è AgentGPT?

A differenza delle attuali versioni di ChatGPT di OpenAI, AgentGPT ti permette di creare agenti AI autonomi che possono pensare, pianificare, agire e adattarsi verso un obiettivo definito dall'utente, con prompt manuali minimi. Una caratteristica che rende speciale AgentGPT è la sua interfaccia intuitiva, che rende accessibili le funzionalità degli agenti AI per ogni tipo di uso come ricerca e raccolta dati, risoluzione esplorativa di problemi, generazione di idee, automazione di compiti ripetitivi, creazione di chatbot e altro ancora.

AgentGPT è uno strumento no-code, il che significa che gli utenti non devono scrivere software o configurare un ambiente di sviluppo per definire un obiettivo, selezionare un modello e distribuire agenti. Vengono forniti modelli per aiutare i principianti a capire come definire obiettivi efficaci.

AgentGPT è un progetto open source sviluppato principalmente da un team di Reworkd AI. La startup con sede a San Francisco ha lanciato lo strumento nell'aprile 2023 e continua a gestirlo. In termini di prezzi, Reworkd offre una versione gratuita e un servizio in hosting con piani a pagamento. Il progetto ha attirato subito l'attenzione in parte perché era aperto e accessibile, con codice e documentazione disponibili su Github.

È importante notare che "GPT" in AgentGPT sta per generative pretrained transformer, una famiglia di modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) basati su un'architettura di deep learning di tipo transformer. Si chiama AgentGPT perché il GPT agisce come un agente autonomo, non solo come un chatbot, come in ChatGPT, sebbene dietro le quinte entrambi si basino sugli stessi modelli OpenAI, come GPT-3.5 e GPT-4.

AgentGPT non deve essere confuso con altri strumenti di agentic AI come AutoGPT, uno strumento simile che viene eseguito sulle macchine personali degli utenti piuttosto che sul web. BabyAGI è un'altra piattaforma agente, più tecnica, basata su Python, spesso utilizzata come strumento fondamentale per gli sviluppatori.