Quando le reti di agenti sono frammentate e isolate, sono più difficili da scalare efficacemente. Gli ecosistemi di agenti in espansione possono essere difficili da mantenere e migliorare. Gli agenti costruiti in modo isolato potrebbero replicare gli sforzi, ma soprattutto mancano di strumenti condivisi. Questo tooling condiviso ha il potenziale di trasformare le pratiche dei vari reparti e di consentire agli agenti di essere monitorati e registrati più facilmente.

La proliferazione degli agenti si traduce anche in risposte agli incidenti notevolmente più lente se un agente commette un errore e un team responsabile non viene identificato rapidamente. Inoltre, rispondere a incidenti derivanti da agenti compromessi o da un utilizzo non autorizzato dei dati può comportare seri rischi quando sono coinvolti agenti complessi, interdipendenti e non facilmente interpretabili.