Gli agenti basati sugli LLM non solo possono comprendere l'intento degli input dell'utente, ma anche distinguere le azioni da intraprendere in risposta e generare output che li rendano attivi.

Al livello più fondamentale, un agente di AI generativa è solo un LLM che opera in un ambiente in cui la sua capacità di elaborazione del linguaggio naturale (NLP) viene utilizzata per generare testo che può fungere da input per strumenti esterni e fonti di dati a cui è stato collegato. Ad esempio, l'LLM che guida un agente potrebbe generare una SQL query per estrarre informazioni da un database aziendale, oppure un oggetto JSON strutturato per effettuare una chiamata API che attiva un'azione specifica in un'applicazione.

Questi output LLM non sono azioni in sé: attivano semplicemente azioni quando vengono inviati a quegli strumenti esterni. Se all'LLM viene fornito un insieme chiaro di logiche su quali azioni deve attivare in risposta a un certo feedback dal suo ambiente, può pianificare e svolgere compiti in modo autonomo e più dinamico rispetto ai vecchi sistemi espliciti basati su regole come Robotic Process Automation (RPA).

Un modo per configurare quell'architettura agentica,per connettere un LLM alle API per chiamate di strumenti esterni e fonti di dati, stabilire la logica per quali output dovrebbe generare e quando, e così via, è codificarlo da zero in qualsiasi programmazione comune come Python o Javascript. Questo consente il massimo grado di controllo, personalizzazione e trasparenza, ma richiede anche la maggior quantità di lavoro manuale e di conoscenze tecniche.

In alternativa, esistono molti servizi progettati per accelerare il processo di creazione e implementazione dei propri agenti AI. I framework degli agenti AI semplificano il processo di codifica attraverso blocchi di costruzione predefiniti, mentre le piattaforme di agenti AI offrono una soluzione end-to-end per creare e distribuire agenti. La scelta ottimale per il tuo primo agente dipenderà dal tuo livello di abilità ed esperienza, oltre che dalla natura dei casi d'uso previsti.

In ogni caso e a qualsiasi livello di competenza, il processo di creazione del proprio agente AI dovrebbe iniziare nello stesso modo: definendo attentamente lo scopo del proprio agente AI e identificando gli strumenti e le informazioni necessarie per raggiungerlo.