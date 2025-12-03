Un agente AI è un sistema in grado di utilizzare strumenti e fonti di dati esterni per eseguire compiti con un intervento umano minimo. Sebbene gli agenti AI possano anche basarsi sul reinforcement learning (RL) o addirittura su regole esplicite, nel gergo moderno il termine si riferisce solitamente a un sistema con un modello linguistico di grandi dimensioni (LLM) come motore. Sebbene esistano molti framework e piattaforme per creare agenti AI con gli LLM, che soddisfano quasi tutti i livelli di competenza tecnica, tutti si basano sulla comprensione approfondita degli utenti e dello scopo dell'agente per avere successo.
Gli agenti basati sugli LLM non solo possono comprendere l'intento degli input dell'utente, ma anche distinguere le azioni da intraprendere in risposta e generare output che li rendano attivi.
Al livello più fondamentale, un agente di AI generativa è solo un LLM che opera in un ambiente in cui la sua capacità di elaborazione del linguaggio naturale (NLP) viene utilizzata per generare testo che può fungere da input per strumenti esterni e fonti di dati a cui è stato collegato. Ad esempio, l'LLM che guida un agente potrebbe generare una SQL query per estrarre informazioni da un database aziendale, oppure un oggetto JSON strutturato per effettuare una chiamata API che attiva un'azione specifica in un'applicazione.
Questi output LLM non sono azioni in sé: attivano semplicemente azioni quando vengono inviati a quegli strumenti esterni. Se all'LLM viene fornito un insieme chiaro di logiche su quali azioni deve attivare in risposta a un certo feedback dal suo ambiente, può pianificare e svolgere compiti in modo autonomo e più dinamico rispetto ai vecchi sistemi espliciti basati su regole come Robotic Process Automation (RPA).
Un modo per configurare quell'architettura agentica,per connettere un LLM alle API per chiamate di strumenti esterni e fonti di dati, stabilire la logica per quali output dovrebbe generare e quando, e così via, è codificarlo da zero in qualsiasi programmazione comune come Python o Javascript. Questo consente il massimo grado di controllo, personalizzazione e trasparenza, ma richiede anche la maggior quantità di lavoro manuale e di conoscenze tecniche.
In alternativa, esistono molti servizi progettati per accelerare il processo di creazione e implementazione dei propri agenti AI. I framework degli agenti AI semplificano il processo di codifica attraverso blocchi di costruzione predefiniti, mentre le piattaforme di agenti AI offrono una soluzione end-to-end per creare e distribuire agenti. La scelta ottimale per il tuo primo agente dipenderà dal tuo livello di abilità ed esperienza, oltre che dalla natura dei casi d'uso previsti.
In ogni caso e a qualsiasi livello di competenza, il processo di creazione del proprio agente AI dovrebbe iniziare nello stesso modo: definendo attentamente lo scopo del proprio agente AI e identificando gli strumenti e le informazioni necessarie per raggiungerlo.
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Il primo e più importante passo per costruire un agente AI è comprendere le proprie esigenze, come un agente AI potrebbe affrontarle e come misurarne oggettivamente le prestazioni. Un semplice agente con un problema chiaramente definito da risolvere e una soluzione ben mappata ha più probabilità di successo rispetto a un agente altamente sofisticato il cui workflow è poco adatto al compito da svolgere.
Il problema che il tuo agente AI è destinato a risolvere determinerà decisioni sia logiche che tecniche nella sua progettazione. Un agente per il supporto clienti prevede prompt, strumenti e ambienti completamente diversi rispetto a un agente di revisione del codice automatizzato o a un agente finanziario progettato per interrogare i dati di ricavo aziendali e fornire insight di business intelligence. Un problema definito in modo ristretto potrebbe essere affrontato con un singolo agente, mentre un problema definito in modo ampio potrebbe richiedere un sistema multi-agente.
Inizia con domande semplici sul tuo agente.
Chi lo utilizzerà? Gli utenti tecnici e quelli non tecnici hanno aspettative diverse, sia per quanto riguarda il livello di coinvolgimento necessario nella gestione del workflow, sia per il tipo di interfaccia utente con cui si sentiranno più a loro agio.
Quali sono le sue responsabilità? Dovrai decidere se l'agente AI è pensato per affrontare l'intero problema o semplicemente automatizzare alcune delle attività secondarie più tediose necessarie per risolverlo.
Quali tipi di input elaborerà? Un agente che elaborerà più modalità di dati (testo, audio, immagine, video) potrebbe richiedere più modelli. Esistono modelli multimodali, ma a volte un singolo modello AI non fornisce un'accuratezza sufficiente per tutte le esigenze specifiche. Ad esempio, se il tuo agente deve estrarre testo da immagini e PDF, un modello di riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) potrebbe superare un modello generalista linguistico visivo (VLM). Se quei PDF contengono tabelle, grafici ed equazioni complesse, potresti aver bisogno di un modello dedicato alla conversione dei documenti. Se il tuo agente lavorerà con esempi molto di nicchia o specifici per dominio, i suoi modelli costitutivi potrebbero aver bisogno di un perfezionamento su un set di dati personalizzato.
A quali fonti di dati e basi di conoscenza avrà bisogno di accedere? Una delle funzioni di agentic AI più basilari ed essenziali è la Retrieval-augmented generation (RAG). Un chatbot di supporto clienti, ad esempio, potrebbe dover fare riferimento alle informazioni della piattaforma CRM della tua azienda o delle FAQ. Un agente di ingegneria del software probabilmente dovrà consultare la tua base di codice. Molti agenti hanno bisogno di accedere a informazioni in tempo reale tramite motori di ricerca o servizi web specifici. Conoscere non solo le informazioni di cui un agente AI avrà bisogno, ma anche dove possono essere trovate, è essenziale.
A quali strumenti avrà bisogno di accedere? Uno dei benefici fondamentali di un Agente AI è la capacità di integrare le funzionalità di un LLM attraverso l'uso di strumenti esterni. Un agente che funge da "assistente AI" dovrebbe essere in grado di scrivere e modificare elementi del calendario. Gli agenti di codifica necessitano di un ambiente sandbox per eseguire gli script. Un agente AI in un ambiente di vendita o marketing potrebbe aver bisogno di app esterne per inviare e-mail e altre comunicazioni. Strumenti di calcolo esterni o motori computazionali come Wolfram Alpha assicurano che le operazioni matematiche possano essere eseguite in modo affidabile e rapido.
Come misurerai il successo? Lo sviluppo di agenti AI è un processo iterativo di test, distribuzione, valutazione e ottimizzazione. A seconda del caso d'uso, il "successo" può essere misurato in modo variabile in funzione di elementi come il tempo risparmiato, i casi esaminati, i tassi di completamento, l'accuratezza o le valutazioni dirette degli utenti.
Bisognerà inoltre tenere conto di considerazioni pratiche.
Il tuo agente AI opererà in un ambiente sensibile al fattore tempo in cui la velocità è essenziale? Oppure sarà più importante la precisione? Priorità diverse spesso richiedono modelli diversi e diversi livelli di complessità del workflow.
Che tipo di hardware e budget hai a disposizione? I diversi modelli di LLM comportano costi e requisiti computazionali differenti, sia in termini di prezzi delle API (per i modelli proprietari) sia in termini di costi hardware e di cloud computing.
Gli input a cui il tuo Agente AI risponderà saranno molto vari e complessi? O saranno semplici e ripetitivi?
Come spesso accade nel mondo degli LLM, il "migliore" agente non è necessariamente il più sofisticato: è quello che si adatta più efficacemente alle tue esigenze e limitazioni. I sistemi agentici più semplici sono più facili ed economici da gestire, più facili da sottoporre a debug e più facili da spiegare alle persone che devono utilizzarli.
Una delle decisioni più importanti da prendere è quale modello specifico (o modelli) fungerà da processo decisionale del tuo agente autonomo.
In linea generale, priorità diverse richiedono LLM diversi. In alcuni caso d'uso, la velocità potrebbe avere la precedenza sulla precisione complessiva. In altri ambienti, la precisione è fondamentale. Il primo scenario richiede LLM più piccoli e più veloci; il secondo trae beneficio da modelli più grandi e più performanti. Quando un workflow agentico comporta dettagli particolarmente complessi o pianificazione in più fasi, potrebbe essere opportuno considerare un modello di ragionamento. Se il tuo workflow comporta compiti semplici e ripetitivi, potrebbe non giustificare la latenza aggiuntiva e i costi computazionali.
In molti casi, il tuo workflow potrebbe trarre beneficio da un sistema multi-agente. In una tipica configurazione multi-agente, un agente guidato da un LLM più grande riceve la richiesta iniziale e la suddivide in sottocompiti, che poi delega ad agenti guidati da LLM più piccoli che eseguono rapidamente compiti specializzati.
Le stesse considerazioni dovrebbero essere tenute in conto nella scelta di altri tipi di modelli. Il tuo caso d'uso riguarda un compito di computer vision come il rilevamento o la segmentazione di immagini? Se le risposte in tempo reale sono essenziali, un modello basato su reti neurali convoluzionali veloci (CNN)potrebbe essere la soluzione migliore. Se la massima precisione è la cosa più importante, un trasformatore di visione (ViT) più lento ma più performante potrebbe essere migliore.
Nel contesto dell'agentic AI, gli utenti dovrebbero considerare metriche di prestazioni degli LLM diverse rispetto a quelle che darebbero priorità nel contesto delle applicazioni guidate da chatbot. Ad esempio, le prestazioni su benchmark che riflettono la conoscenza del mondo e la scrittura creativa potrebbero essere utili per un chatbot, ma essere di scarsa importanza per un agente AI che avrà accesso a fonti di dati esterne e produrrà output brevi e orientati allo scopo. Per l'agentic AI, le capacità di un modello di richiamare funzioni e seguire le istruzioni di solito hanno la precedenza.
Se non desideri codificare il tuo agente AI da zero, vorrai esplorare diversi framework di agenti AI o piattaforme di agenti AI.
I framework sono, in sostanza, librerie di codice che forniscono componenti progettati per essere assemblati insieme in workflow agentici. Invece di dover codificare ogni singolo elemento da zero, gli sviluppatori possono utilizzare i frammenti di codice, le classi e le funzioni predefinite di un framework agentico come blocchi per semplificare e snellire il processo. Idealmente, i framework offrono un approccio più rapido e scalabile rispetto al codice non elaborato, consentendo comunque un alto grado di controllo e personalizzazione. componenti progettati per essere assemblati insieme in workflow agentici. Invece di dover codificare ogni singolo elemento da zero, gli sviluppatori possono utilizzare i frammenti di codice, le classi e le funzioni predefinite di un framework agentico come blocchi per semplificare e snellire il processo. Idealmente, i framework offrono un approccio più rapido e scalabile rispetto al codice non elaborato, consentendo comunque un alto grado di controllo e personalizzazione.
Le piattaforme di agenti AI, come IBM watsonx.Orchestrate, sono più complete. Non solo comprendono gli strumenti per costruire agenti, ma anche l'infrastruttura per ospitare, distribuire, monitorare e gestire quegli agenti su larga scala. Molte piattaforme di agenti AI offrono interfacce utente a uso limitato di codice o addirittura no-code, permettendo anche a principianti e utenti non tecnici di creare e utilizzare agenti AI per applicazioni reali utilizzando un approccio basato su template.
I framework e le piattaforme spesso non sono mutuamente esclusivi. Sebbene alcune piattaforme limitino gli utenti a workflow no-code o siano progettate esclusivamente per la compatibilità con modelli o framework specifici, altre (incluso watsonx.Orchestrate) sono indipendenti dal framework e adatti a più livelli di abilità. Tali piattaforme di solito includono un'interfaccia utente dedicata per la creazione di agenti, ma offrono anche agli utenti la possibilità di creare agenti tramite un framework a loro scelta e semplicemente utilizzare la piattaforma per distribuirli e gestirli.
La guida agli agenti AI di IBM fornisce panoramiche, guide dettagliate e tutorial per una vasta gamma di framework open-source per la creazione di agenti AI. Ecco, in ordine alfabetico, i link ad articoli informativi e tutorial per una serie di framework noti.
Autogen è un framework open-source gestito da Microsoft progettato per sistemi AI multi-agente scalabili. Per iniziare, puoi esplorare questo tutorial per la RAG multi-agente con AutoGen.
BabyAGI è un framework agentico open-source sperimentale creato e gestito da Yohei Nakajima.
ChatDev è un framework open-source progettato per simulare un'azienda di software virtuale, in cui vari agenti AI svolgono ruoli diversi all'interno di quella struttura organizzativa. È destinato a servire come ambiente ideale per studiare l'intelligenza collettiva, con gli agenti che si stimolano a vicenda per risolvere compiti specifici attraverso giochi di ruolo. Scopri di più sullo sviluppo collaborativo di software in ChatDev attraverso questo tutorial.
crewAI è un importante framework open-source basato su Python, ottimizzato per workflow multi-agente, configurabile per l'uso con qualsiasi LLM o API open-source. Per conoscerlo, dai un'occhiata a questo tutorial per l'ottimizzazione degli scaffali nel retail con sistemi multimodali e multiagente.
IBM watsonx Orchestrate offre una gamma di watsonx Agents ottimizzati per svolgere autonomamente molte funzioni comuni sul posto di lavoro.
LangChain è uno dei primi e più popolari framework di orchestrazione per agenti AI open-source. Mentre LangChain è ottimizzato per "concatenare" compiti in workflow lineari, LangGraph è un framework progettato per workflow più complessi e non lineari. Puoi sperimentare con LangChain tramite questo tutorial per chiamare strumenti oppure provare LangGraph con tutorial per creare un agente SQL o un agente ReAct di supporto IT.
LangFlow è un framework open-source a uso limitato di codice e no-code costruito su un'interfaccia grafica (GUI) drag and drop.
MetaGPT è un framework multi-agente in cui ogni agente agisce come un dipendente, seguendo un workflow semplificato e rigorosamente specializzato. Puoi sperimentarlo usando questo tutorial per l'automazione multi-agente della creazione di documenti di requisiti di prodotto (PRD).
AutoGPT è una piattaforma open source originariamente progettata per integrare i modelli GPT di OpenAI nei workflow agentici. Ora offre anche integrazione con una vasta gamma di modelli aperti, oltre a modelli proprietari aggiuntivi come Claude o Gemini.
BeeAI è la prima piattaforma open-source creata sull'Agent Communication Protocol (ACP), uno standard aperto progettato per consentire una comunicazione fluida tra agenti AI basati su qualsiasi framework. Originariamente sviluppata da IBM Research, BeeAI è ora ospitata sulla Linux Foundation. Per iniziare, puoi consultare questo tutorial per un sistema di gestione contrattuale multi-agente con BeeAI.
IBM Watsonx Orchestrate è una piattaforma end-to-end, indipendente dal framework, per la costruzione, la distribuzione e il coordinamento di agenti in tutta l'azienda. Offre workflow che vanno dalle interfacce utente per la creazione di agenti AI no-code con funzionalità drag and drop, fino alla personalizzazione completa con codice professionale. Gli utenti possono utilizzare agenti precostituiti, sviluppare i propri agenti all'interno della piattaforma o importare agenti di terze parti da altre parti, come ritengono opportuno.
Con l'inizio della proliferazione di sistemi multi-agente complessi nell'ecosistema dell'AI, sono stati proposti diversi protocolli per agenti AI per standardizzare le comunicazioni tra agenti AI e le API di altri sistemi. Sebbene si preveda che il settore alla fine si uniformerà a un unico standard, attualmente sono in uso diversi protocolli.
La maggior parte dei framework si sforza di supportare tutti i protocolli più noti, ma in alcuni casi la preferenza per un determinato protocollo potrebbe limitare la scelta del framework e viceversa. Alcuni importanti protocolli di agenti AI includono:
Agent Communication Protocol (ACP): originariamente introdotto da BeeAI di IBM, l'ACP mira a definire e standardizzare i mezzi attraverso i quali gli agenti AI operano e comunicano tra loro. L'ACP utilizza comunicazioni basate su REST e sulle convenzioni HTTP standard, rendendo facile integrare agenti AI in produzione. È progettato di default per la comunicazione asincrona e non richiede librerie specializzate. Puoi approfondirlo attraverso questo tutorial.
Agent2Agent (A2A): originariamente lanciato da Google e altri partner con la piattaforma cloud nell'aprile 2025, ora è ospitato da Linux come progetto open source. Segue un modello client-serve con un workflow in tre fasi: scoperta, autenticazione e comunicazione. Per un'esperienza pratica con A2A, dai un'occhiata a questo tutorial. Vale la pena sottolineare che la Linux Foundation, che ora gestisce sia ACP che A2A, sta lavorando per unire i due protocolli migrando le funzionalità ACP in A2A.
Protocollo Model Context (MCP): introdotto da Anthropic, l'MCP standardizza le comunicazioni attraverso un sistema di conversioni in formato JSON-RPC. L'MCP è stato adottato da molti importanti fornitori di tecnologia, tra cui Figma, Notion, Atlassian, Zapier, Striper, PayPal e Square. Per Maggiori informazioni sull'MCP, vai a questo tutorial sulla creazione di un MCP.
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