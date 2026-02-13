Gli agenti AI necessitano ancora degli umani? Questa settimana su Mixture of Experts, il conduttore ospite Matt Kosinski di Security Intelligence è affiancato da Mihai Criveti, Martin Keen e Kush Varshney.

Per prima cosa, analizziamo il gigantesco investimento di Google e DeepMind da 200 miliardi di dollari in infrastrutture AI in India, il più grande accordo di questo genere nella storia. Si tratta di sovranità, di geografia o di qualcos’altro? Successivamente, il ricercatore di Anthropic Nicholas Carlini ha utilizzato Claude per costruire autonomamente un compilatore C completamente operativo da 100.000 righe di codice. I nostri esperti discutono se questo sia impressionante o inevitabile, e cosa significhi per gli sviluppatori umani. Poi, un sobrio richiamo alla realtà: il 36% delle competenze degli agenti AI presenta vulnerabilità di sicurezza. Per finire, mentre i leader IT mettono in discussione il ROI dell’AI, discutiamo il passaggio dal “come” al “quanto” e se i prezzi basati sul valore potrebbero cambiare tutto. Tutto questo e molto altro nell'episodio Mixture of Experts di questa settimana.

00:00 – Introduzione

1:22 — L'accordo sull'infrastruttura AI da 200 miliardi di USD di Google in India

7:54– Claude costruisce autonomamente un compilatore C

26:25 – Vulnerabilità di sicurezza nelle competenze degli agenti AI

39:44– Il problema del ROI dell'AI: misurare il valore rispetto al costo

Le opinioni espresse in questo podcast sono esclusivamente quelle dei partecipanti e non riflettono necessariamente le opinioni di IBM o di qualsiasi altra organizzazione o entità.