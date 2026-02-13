L’hub AI da 200 miliardi di dollari dell’India e Claude realizza un compilatore C

Guarda l'episodio

Gli agenti AI necessitano ancora degli umani? Questa settimana su Mixture of Experts, il conduttore ospite Matt Kosinski di Security Intelligence è affiancato da Mihai Criveti, Martin Keen e Kush Varshney.

Per prima cosa, analizziamo il gigantesco investimento di Google e DeepMind da 200 miliardi di dollari in infrastrutture AI in India, il più grande accordo di questo genere nella storia. Si tratta di sovranità, di geografia o di qualcos’altro? Successivamente, il ricercatore di Anthropic Nicholas Carlini ha utilizzato Claude per costruire autonomamente un compilatore C completamente operativo da 100.000 righe di codice. I nostri esperti discutono se questo sia impressionante o inevitabile, e cosa significhi per gli sviluppatori umani. Poi, un sobrio richiamo alla realtà: il 36% delle competenze degli agenti AI presenta vulnerabilità di sicurezza. Per finire, mentre i leader IT mettono in discussione il ROI dell’AI, discutiamo il passaggio dal “come” al “quanto” e se i prezzi basati sul valore potrebbero cambiare tutto. Tutto questo e molto altro nell'episodio Mixture of Experts di questa settimana.

  • 00:00 – Introduzione
  • 1:22 — L'accordo sull'infrastruttura AI da 200 miliardi di USD di Google in India
  • 7:54– Claude costruisce autonomamente un compilatore C
  • 26:25 – Vulnerabilità di sicurezza nelle competenze degli agenti AI
  • 39:44– Il problema del ROI dell'AI: misurare il valore rispetto al costo

Le opinioni espresse in questo podcast sono esclusivamente quelle dei partecipanti e non riflettono necessariamente le opinioni di IBM o di qualsiasi altra organizzazione o entità.
Visualizza tutti gli episodi di Mixture of Experts
Ascolta su Podcast Apple Podcast di Spotify YouTube Casted

Esplora più episodi

Trova tutti gli episodi
Grafica del podcast Mixture of Experts
L’hub AI da 200 miliardi di dollari dell’India e Claude realizza un compilatore C

L'accordo da 200 miliardi di USD di Google per l'infrastruttura AI in India, Claude sviluppa un compilatore C in due settimane, vulnerabilità di sicurezza negli agenti AI e il problema del ROI aziendale.
A podcast cover featuring the title 'Mixture of Experts' and the IBM logo. The design includes a stylized diagram with interconnected nodes in pink and purple hues on a grid background. The text 'think podcast' is visible below the diagram, emphasizing the theme of expertise and collaboration.
L’uso di Copilot rivela i modelli di adozione dell’AI

Il rapporto sull’uso di Copilot di Microsoft rivela sorprendenti tendenze nell’adozione dell’AI, oltre a prompt di Ralph Wiggum, il summit sull’AI in India e la campagna pubblicitaria dell’AI al Super Bowl.
A podcast cover featuring the title 'Mixture of Experts' and the IBM logo. The design includes a stylized diagram with interconnected nodes in pink and purple hues on a grid background. The text 'think podcast' is visible below the diagram, emphasizing the theme of expertise and collaboration.
Anthropic e OpenAI a confronto: Claude Opus 4.6 e GPT-5.3-Codex

Claude Opus 4.6 di Anthropic e GPT-5.3-Codex di OpenAI è sceso nel giro di un'ora. Analizziamo la battaglia dell'AI aziendale e cosa significa per gli sviluppatori.

A podcast cover featuring the title 'Mixture of Experts' and the IBM logo. The design includes a stylized diagram with interconnected nodes in pink and purple hues on a grid background. The text 'think podcast' is visible below the diagram, emphasizing the theme of expertise and collaboration.
Lancio di Codex e caos di OpenClaw/Moltbook: questa settimana negli agenti AI

L’app Codex di OpenAI debutta per gestire gli agenti di codifica, mentre Moltbook (il social network “solo per agenti”) mette in luce i rischi per la sicurezza. Sintonizzati per l'episodio di Mixture of Experts di questa settimana!
A podcast cover featuring the title 'Mixture of Experts' and the IBM logo. The design includes a stylized diagram with interconnected nodes in pink and purple hues on a grid background. The text 'think podcast' is visible below the diagram, emphasizing the theme of expertise and collaboration.
OpenClaw (Moltbot, Clawdbot): gli agenti open source diventano mainstream

Moltbot (ex Clawdbot) avvia la rivoluzione degli agenti open-source, documento di Dario Amodei sull’adolescenza dell’AI, IBM presenta Grammy IQ e Microsoft svela il chip Maia 200.
A podcast cover featuring the title 'Mixture of Experts' and the IBM logo. The design includes a stylized diagram with interconnected nodes in pink and purple hues on a grid background. The text 'think podcast' is visible below the diagram, emphasizing the theme of expertise and collaboration.
La nuova corsa all'AI: innovazione enterprise nel 2026

OpenAI introduce la pubblicità in ChatGPT, Claude Code vive un momento di svolta e il report Enterprise 2030 di IBV rivela il futuro dell’innovazione nell’AI. Ascolta l'episodio Mixture of Experts di oggi!

A podcast cover featuring the title 'Mixture of Experts' and the IBM logo. The design includes a stylized diagram with interconnected nodes in pink and purple hues on a grid background. The text 'think podcast' is visible below the diagram, emphasizing the theme of expertise and collaboration.
Analisi di Claude Cowork e Apple sceglie Gemini

Claude Cowork porta gli agenti AI sul tuo desktop, Apple passa a Google Gemini per Siri e Linus Torvalds adotta il vibe coding. Tutto questo e molto altro nell'episodio Mixture of Experts di questa settimana!
A podcast cover featuring the title 'Mixture of Experts' and the IBM logo. The design includes a stylized diagram with interconnected nodes in pink and purple hues on a grid background. The text 'think podcast' is visible below the diagram, emphasizing the theme of expertise and collaboration.
Punti salienti di CES 2026 AI: NVIDIA Rubin e gadget fantastici

Rubin di NVIDIA promette un aumento delle prestazioni pari a cinque volte, Meta acquisisce Manus AI per 2 miliardi di USD e l’architettura MHC di DeepSeek ridefinisce l’efficienza dell’addestramento dei modelli.
A podcast cover featuring the title 'Mixture of Experts' and the IBM logo. The design includes a stylized diagram with interconnected nodes in pink and purple hues on a grid background. The text 'think podcast' is visible below the diagram, emphasizing the theme of expertise and collaboration.
Analizziamo l'anno dell'AI: i trend per il 2026

I nostri esperti esaminano le innovazioni dell'AI del 2025 e prevedono le tendenze per il 2026. Scarsità di hardware AI, i successi dell’open source, i super agenti e l’evoluzione multimodale.

Potrebbe piacerti anche

Video di YouTube Come truffare un agente AI, tendenze negli attacchi DDoS e sfatare i miti sulla cybersecurity

Cosa bisogna fare per ingannare un agente AI? Non molto, a quanto pare. I relatori Nick Bradley, Claire Nuñez e Jeff Crume si uniscono al conduttore Matt Kosinski per discutere di un paio di nuovi metodi per ingannare gli agenti AI e aggirarne le protezioni.

Guarda l'episodio
Video di YouTube Cosa devono sapere i professionisti della cybersecurity su OpenClaw e Moltbook

Guarda l'ultimo episodio del podcast Security Intelligence

Ultimo episodio di Security Intelligence
Enterprise nel 2030

L'AI non sta solo migliorando il modello di business: entro il 2030, sarà il modello di business.

Leggi lo studio Enterprise 2030
IBM® Enterprise Advantage

Scala la tua AI per creare valore più rapidamente

Esplora IBM Enterprise Advantage
Iscriviti alla newsletter Think

Iscriviti alla newsletter Think per ricevere insight settimanali, ricerche e opinioni degli esperti sulle ultime notizie dal mondo dell'AI e della tecnologia.

Iscriviti per ricevere gli aggiornamenti sull'AI
Rimani al passo con le notizie di AI grazie ai nostri esperti

Seguici su Apple Podcasts e Spotify.

  1. Iscriviti alla nostra playlist su YouTube
  2. Iscriviti alla newsletter Think