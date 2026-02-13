Gli agenti AI necessitano ancora degli umani? Questa settimana su Mixture of Experts, il conduttore ospite Matt Kosinski di Security Intelligence è affiancato da Mihai Criveti, Martin Keen e Kush Varshney.
Per prima cosa, analizziamo il gigantesco investimento di Google e DeepMind da 200 miliardi di dollari in infrastrutture AI in India, il più grande accordo di questo genere nella storia. Si tratta di sovranità, di geografia o di qualcos’altro? Successivamente, il ricercatore di Anthropic Nicholas Carlini ha utilizzato Claude per costruire autonomamente un compilatore C completamente operativo da 100.000 righe di codice. I nostri esperti discutono se questo sia impressionante o inevitabile, e cosa significhi per gli sviluppatori umani. Poi, un sobrio richiamo alla realtà: il 36% delle competenze degli agenti AI presenta vulnerabilità di sicurezza. Per finire, mentre i leader IT mettono in discussione il ROI dell’AI, discutiamo il passaggio dal “come” al “quanto” e se i prezzi basati sul valore potrebbero cambiare tutto. Tutto questo e molto altro nell'episodio Mixture of Experts di questa settimana.
Le opinioni espresse in questo podcast sono esclusivamente quelle dei partecipanti e non riflettono necessariamente le opinioni di IBM o di qualsiasi altra organizzazione o entità.
L'accordo da 200 miliardi di USD di Google per l'infrastruttura AI in India, Claude sviluppa un compilatore C in due settimane, vulnerabilità di sicurezza negli agenti AI e il problema del ROI aziendale.
Il rapporto sull’uso di Copilot di Microsoft rivela sorprendenti tendenze nell’adozione dell’AI, oltre a prompt di Ralph Wiggum, il summit sull’AI in India e la campagna pubblicitaria dell’AI al Super Bowl.
Claude Opus 4.6 di Anthropic e GPT-5.3-Codex di OpenAI è sceso nel giro di un'ora. Analizziamo la battaglia dell'AI aziendale e cosa significa per gli sviluppatori.
L’app Codex di OpenAI debutta per gestire gli agenti di codifica, mentre Moltbook (il social network “solo per agenti”) mette in luce i rischi per la sicurezza. Sintonizzati per l'episodio di Mixture of Experts di questa settimana!
Moltbot (ex Clawdbot) avvia la rivoluzione degli agenti open-source, documento di Dario Amodei sull’adolescenza dell’AI, IBM presenta Grammy IQ e Microsoft svela il chip Maia 200.
OpenAI introduce la pubblicità in ChatGPT, Claude Code vive un momento di svolta e il report Enterprise 2030 di IBV rivela il futuro dell’innovazione nell’AI. Ascolta l'episodio Mixture of Experts di oggi!
Claude Cowork porta gli agenti AI sul tuo desktop, Apple passa a Google Gemini per Siri e Linus Torvalds adotta il vibe coding. Tutto questo e molto altro nell'episodio Mixture of Experts di questa settimana!
Rubin di NVIDIA promette un aumento delle prestazioni pari a cinque volte, Meta acquisisce Manus AI per 2 miliardi di USD e l’architettura MHC di DeepSeek ridefinisce l’efficienza dell’addestramento dei modelli.
Cosa bisogna fare per ingannare un agente AI? Non molto, a quanto pare. I relatori Nick Bradley, Claire Nuñez e Jeff Crume si uniscono al conduttore Matt Kosinski per discutere di un paio di nuovi metodi per ingannare gli agenti AI e aggirarne le protezioni.
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