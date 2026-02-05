Agenti AI nel settore sanitario

Stanno diventando una tecnologia importante nel settore sanitario, poiché le organizzazioni guardano a sistemi di AI in grado di rispondere ai cambiamenti in modo più rapido ed efficiente.
Gli strumenti di AI sono già ampiamente utilizzati in ambito sanitario per analizzare i dati e ottimizzare la distribuzione del personale, delle risorse e delle strutture. Questi sistemi includono sempre più capacità di AI generativa, come modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM), che permettono agli utenti di interagire con dati e sistemi attraverso il linguaggio naturale.
L'agentic AI va oltre. A differenza dell'AI tradizionale o dell'automazione basata su regole, gli agenti AI sono progettati per operare con un certo grado di indipendenza (agency) pur operando entro i confini definiti dall'organizzazione. Questa capacità sta guidando un'adozione più ampia, e Gartner che prevede che entro il 2028 il 33% delle applicazioni software aziendali includerà l'agentic AI, rispetto a meno dell'1% nel 2024.¹
Gli agenti AI combinano molteplici funzionalità di AI, incluse capacità cognitive avanzate, machine learning ed elaborazione del linguaggio naturale, in sistemi in grado di percepire informazioni, ragionare e determinare risultati. I progressi nei modelli di AI generativa, combinati con i framework basati su agenti per la pianificazione e l'esecuzione, hanno accelerato lo sviluppo degli agenti AI permettendo loro di comprendere le istruzioni, generare insight e coordinare compiti in più fasi.
A differenza dell'AI tradizionale o degli algoritmi basati sulle regole, gli agenti AI possono adattarsi a condizioni mutevoli e funzionare in ambienti complessi, come i sistemi sanitari. Integrandosi con sistemi aziendali e strumenti clinici, incluse le app mobili, contribuiscono a migliorare l'efficienza operativa anche quando le condizioni cambiano rapidamente.
A livello di base, un agente AI raccoglie informazioni dal suo ambiente e sviluppa una comprensione del contesto. Successivamente valuta le possibili azioni, pianifica i prossimi passi e decide come procedere. Questo processo di ragionamento consente all'agente AI di suddividere gli obiettivi in attività e di adattare il suo approccio in base alle nuove informazioni disponibili.
Quando si forma un piano, l'agente AI esegue le azioni attraverso i sistemi collegati o interagendo con le persone. Il feedback derivante da queste azioni può essere utilizzato per migliorare le prestazioni future. Insieme, queste capacità permettono agli agenti AI di agire come partecipanti attivi nei workflow piuttosto che come strumenti passivi che generano semplicemente output.
Nel settore sanitario, gli agenti AI stanno diventando una tecnologia importante. Sono progettati per ragionare su dati sanitari complessi e perseguire obiettivi clinici o operativi definiti, rispettando i vincoli di sicurezza, normativi e di governance.
In pratica, gli agenti AI vengono già applicati in una serie di attività sanitarie. Assistono i medici con la documentazione, la diffusione di informazioni rilevanti sui pazienti e la gestione delle attività di follow-up. Sul lato operativo, gli agenti AI del settore sanitario coordinano la programmazione, il personale e l'allocazione delle risorse, e possono adattare i piani in base ai cambiamenti delle condizioni. Gli agenti AI rivolti alla gestione dei pazienti si occupano degli appuntamenti, dell'accoglienza e della comunicazione continua.
Gli agenti AI operano entro confini definiti dai fornitori di assistenza sanitaria, dagli standard clinici e dalle normative, fra cui HIPAA. Questi guardrail permettono loro di rispondere responsabilmente al cambiamento più rapidamente rispetto ai sistemi che dipendono interamente dall'intervento umano.
Man mano che questi sistemi si evolvono, le tecnologie di gen AI come i modelli linguistici di grandi dimensioni permettono un'interazione più naturale con dati e workflow. Questa progressione prepara il terreno affinché gli agenti AI diventino più profondamente integrati negli ecosistemi sanitari, invece di essere confinati a singoli caso d'uso.
Gli agenti AI segnalano un cambiamento strutturale nel modo in cui il lavoro sanitario è organizzato e gestito. Invece di supportare attività isolate, possono pianificare, coordinare e agire su workflow clinici, operativi e amministrativi. Questa transizione cambia il modo in cui il valore viene creato nel settore, allontanando le organizzazioni da processi frammentati verso sistemi più integrati e adattivi.
Il loro ruolo crescente riflette la complessità crescente dell'assistenza sanitaria moderna. I sistemi di salute e benessere devono espandere i volumi di dati, le carenze di forza lavoro e le crescenti aspettative in termini di accesso e qualità. Con la maturità dell'AI nel settore sanitario, gli agenti AI contribuiscono a scalare il processo decisionale clinico e l'esecuzione oltre la capacità umana, rendendoli particolarmente importanti poiché la domanda di cure continua a superare le risorse disponibili.
Gli agenti AI mettono anche in discussione le convinzioni di lunga data sui ruoli professionali e sulla responsabilità. Man mano che assumono responsabilità più autonome, i medici e gli amministratori devono ripensare al modo in cui supervisionano, si fidano e collaborano con i sistemi software. Più della metà dei dirigenti sanitari (53%) afferma che la cybersecurity e la protezione dei dati dei pazienti sono le loro maggiori sfide. 2 Le azioni basate sull'AI influenzano i risultati dei pazienti, sollevando questioni importanti sulla supervisione e sulla responsabilità e determinando la diffusione dell'adozione di questi sistemi.
Gli agenti AI stanno anche accelerando il ritmo dell'innovazione sanitaria. Generando insight, coordinando i compiti e imparando nel tempo, accorciano il divario tra identificare un problema e agire su di esso. Sebbene questa dinamica possa accelerare il miglioramento, aumenta anche il rischio di disallineamento con gli standard clinici o la prontezza organizzativa, rendendo essenziali la governance e la gestione del cambiamento.
Gli agenti AI esercitano pressione sui sistemi sanitari affinché si evolvano. Rivelano lacune nei processi, nelle competenze e nella leadership che devono essere colmate affinché l'adozione abbia successo. Il fatto che gli agenti AI offrano un valore duraturo dipenderà meno dalla tecnologia stessa e più dal modo in cui le organizzazioni sanitarie adattano le loro persone, le loro strutture e le loro norme.
Gli agenti AI funzionano come tessuto connettivo nei sistemi sanitari. A differenza degli strumenti a scopo singolo, il loro valore deriva dal coordinamento delle azioni e dal mantenimento del contesto nei workflow che altrimenti richiederebbero un notevole sforzo manuale. I seguenti casi d'uso illustrano come le organizzazioni sanitarie stiano iniziando ad applicare o a sperimentare agenti AI:
Gli agenti AI sono spesso impiegati in sistemi multi-agente per gestire i percorsi di cura che si estendono a più team e sistemi. Questo approccio spesso prevede l'orchestrazione di agenti AI, dove più agenti coordinano i compiti, condividono il contesto e gestiscono le dipendenze tra workflow clinici e operativi.
Ad esempio, un agente può gestire i referral. Un altro può monitorare il completamento del test. Un terzo può indicare al personale o ai pazienti è necessario effettuare i passaggi successivi. Insieme, questi agenti mantengono i piani di trattamento in corso senza alcun intervento manuale in ogni fase.
Gli agenti AI assistono i medici generando riepiloghi delle consultazioni, aggiornando le cartelle cliniche elettroniche (EHR) e gestendo le attività amministrative di follow-up. Ad esempio, un agente AI può ascoltare l'interazione con un paziente, redigere note cliniche e indirizzarle per la revisione, mentre effettua ordini o programma i controlli. Questa automazione dell'inserimento dati di routine semplifica i workflow di documentazione e aiuta i clinici a rimanere concentrati sulla cura del paziente.
Alcuni agenti basati sull'AI assistono i clinici sintetizzando i dati dei pazienti e analizzando immagini mediche come risonanze magnetiche e radiografie, in particolare in specialità come radiologia e oncologia. Invece di decidere in modo indipendente, questi agenti AI mettono in evidenza rischi, linee guida e schemi che supportano il giudizio umano, migliorano la precisione diagnostica e permettono decisioni di trattamento più personalizzate.
Gli agenti AI supportano la scoperta e lo sviluppo di farmaci coordinando l'analisi dei dati, la simulazione e i workflow di ricerca su set di dati ampi e complessi. Possono aiutare a identificare composti promettenti, gestire studi clinici e adattare piani di ricerca man mano che emergono nuove scoperte. Con il continuo progresso dell'AI in medicina, questi agenti permettono iterazioni più rapide e migliorano l'efficienza e la collaborazione durante tutto il ciclo di sviluppo dei farmaci.
Gli ospedali utilizzano gli agenti AI per supportare la pianificazione, il personale e la gestione della capacità. Un agente AI potrebbe adattare i piani di assunzione del personale in base al volume previsto dei pazienti o identificare i colli di bottiglia negli orari delle sale operatorie. Queste capacità consentono agli operatori sanitari e alle organizzazioni di rispondere in modo più dinamico ai cambiamenti della domanda.
Uno studio recente di IBM ha rilevato che il 69% dei dirigenti sanitari si aspetta che l'AI migliori la propria capacità di adattarsi alle esigenze cliniche in evoluzione, incluse risposte più rapide durante future crisi di salute pubblica. 2
Gli agenti AI alimentano assistenti virtuali, chatbot e altri strumenti che gestiscono la programmazione degli appuntamenti, l'intake e la comunicazione di base con i pazienti. Questi sistemi spesso utilizzano l'AI conversazionale per interagire naturalmente con i pazienti, raccogliere sintomi, rispondere a domande e gestire i follow-up. Questa interazione continua migliora l'accesso e l'esperienza complessiva del paziente.
Gli agenti AI monitorano le popolazioni di pazienti per identificare i rischi emergenti o le lacune nell'assistenza. Utilizzando l'analytics predittiva, un agente AI può scansionare continuamente le cartelle cliniche per segnalare i pazienti che mostrano segni precoci di deterioramento o condizioni come le malattie renali. Importanti insight in tempo reale derivanti dal monitoraggio dei pazienti possono innescare la comunicazione o l'escalation dei team di assistenza per la recensione.
Uno studio IBM ha rilevato che 4 dirigenti sanitari su 10 utilizzano già l'AI per il monitoraggio ospedaliero e per fornire avvisi tempestivi sui problemi di stato di salute dei pazienti.2
Gli agenti AI supportano l'automazione dei workflow amministrativi come fatturazione, codifica e processi di autorizzazione preventiva. Ad esempio, un agente AI può raccogliere la documentazione richiesta, inviare richieste di autorizzazione e contattare i pagatori. Gestendo questi processi amministrativi in più fasi, gli agenti AI riducono i ritardi e le mancate entrate.
Nello studio IBM, il 34% dei dirigenti sanitari ha dichiarato di aver applicato l'AI nella gestione dei ricavi e del ciclo di budget. Nel frattempo, il 67% vede la maggiore opportunità per l'AI nel migliorare il coordinamento tra pagatori e fornitori e l'integrità delle richieste.2
Gli agenti AI offrono una gamma di benefici che vanno oltre i singoli casi d'uso. Il loro impatto si avverte attraverso le dimensioni cliniche, operative e organizzative dell'assistenza sanitaria, influenzando il modo in cui il lavoro viene svolto e il valore creato.
Migliore coordinamento tra i sistemi: il lavoro nel settore sanitario è spesso frammentato tra strumenti, team e reparti. Gli agenti AI possono mantenere il contesto e coordinare le azioni oltre questi Boundary, riducendo ritardi e incomprensioni. Un terzo dei dirigenti sanitari (34%) si aspetta che l'AI contribuisca a migliorare la produttività. Ne vedono l'utilità nel coordinamento dei team sanitari multidisciplinari all'interno dei reparti e tra gli ospedali.2
Miglioramento continuo nel tempo: con una governance adeguata, gli agenti AI possono imparare dai risultati e dal feedback. Questa capacità consente alle organizzazioni sanitarie di perfezionare i processi in modo dinamico invece di affidarsi esclusivamente a workflow statici.
Risposta più rapida ai cambiamenti: Gli agenti AI accorciano il tempo che intercorre tra l'identificazione di un problema e l'intervento su di esso. La loro capacità di pianificare ed eseguire i compiti consente di adeguarsi più rapidamente alle condizioni cliniche e operative.
Minore carico amministrativo: assumendosi compiti di documentazione, coordinamento e routine, gli agenti AI riducono il workload imposto a clinici e personale. Ciò favorisce la concentrazione su lavori di maggior valore e aiuta a ridurre il burnout.
Standard più coerenti: gli agenti AI possono applicare linee guida, politiche e regole in modo affidabile. Questo approccio aiuta a ridurre le variazioni indesiderate, supportando al contempo gli sforzi di qualità e sicurezza su larga scala.
Coinvolgimento continuo dei pazienti: gli agenti AI consentono di supportare i pazienti al di fuori dei contesti di assistenza tradizionali. L'interazione continua consente di migliorare il follow-up, il monitoraggio e l'aderenza tra le visite.
Processo decisionale scalabile: gli agenti AI consentono alle organizzazioni sanitarie di estendere il supporto decisionale a volumi crescenti di dati e complessità. Aiutano i team a fare scelte informate su larga scala senza dipendere esclusivamente dall'attenzione e dalla disponibilità umana.
Supporto per la trasformazione a lungo termine: gli agenti AI non si limitano a ottimizzare i workflow esistenti: forniscono una base per riprogettare ruoli, processi e strutture organizzative man mano che i sistemi sanitari si evolvono.
Con la maturazione degli agenti AI, il loro impatto nell'assistenza sanitaria si sposterà dall'esecuzione dei compiti al coordinamento a livello di sistema. Invece di supportare i singoli workflow, i futuri agenti gestiranno sempre più il modo in cui il lavoro si sposta nei domini clinici, operativi e amministrativi.
Nella scoperta e nello sviluppo di farmaci, gli agenti AI coordineranno l'analisi dei dati, la simulazione e la sperimentazione attraverso i workflow di ricerca. Adatteranno i piani di ricerca man mano che emergono i risultati, aiutando le organizzazioni a spostare dall'insight all'implementazione più rapidamente.
Gli agenti AI del futuro opereranno in modo continuo invece di rispondere a prompt o eventi. Manterranno un contesto a lungo termine sui pazienti, sui workflow e sugli obiettivi organizzativi. Questa consapevolezza consentirà loro di anticipare le esigenze, adeguare i piani e intervenire prima.
Gli agenti AI avranno responsabilità più ampie nella pianificazione e nell'esecuzione. Tuttavia, rimarranno vincolati dalle regole cliniche, dalle politiche di governance e dalla supervisione umana. Questo equilibrio tra autonomia e controllo rimodellerà il modo in cui i medici e gli amministratori interagiscono con la tecnologia.
La sanità farà sempre più affidamento su reti di agenti che lavorano insieme tra dipartimenti, sistemi e persino organizzazioni. Questi ambienti multi-agente permetteranno una coordinazione difficile da raggiungere solo con lo sforzo umano, soprattutto man mano che la cura diventerà più distribuita.
Il futuro degli agenti AI dipenderà da solidi framework di governance che affrontino la sicurezza, la trasparenza e l'AI responsabile nell'assistenza sanitaria. Le organizzazioni che investono presto in queste fondamenta saranno meglio posizionate per scalare i sistemi agentici senza aumentare il rischio.
