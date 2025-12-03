Cosa sono gli agenti AI gerarchici?

By Ivan Belcic , Cole Stryker

Definizione di agenti AI gerarchici

Gli agenti gerarchici sono agenti AI che lavorano insieme in un sistema multi-agente a più livelli per portare a termine compiti complessi. In un sistema gerarchico, gli agenti di livello superiore gestiscono responsabilità più ampie e delegano compiti specifici agli agenti di livello inferiore. Gli agenti AI nel sistema comunicano verticalmente, e a volte orizzontalmente, per mantenere allineato l'intero sistema.

La struttura a livelli separa i sistemi ad agenti gerarchici dai sistemi ad agente singolo o multi-agente piatti, in cui tutti gli agenti condividono lo stesso livello. I sistemi gerarchici per agenti eccellono nell'affrontare problemi complessi: gli agenti di livello superiore si occupano della strategia e orchestrazione degli agenti AI, quelli di fascia media gestiscono il processo decisionale e quelli di livello inferiore completano i compiti assegnati dall'alto.

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Tipi di agenti gerarchici

La maggior parte delle strutture gerarchiche ha due o tre tipi di agenti, tra cui: 

  • Agenti di alto livello 

  • Agenti di medio livello 

  • Agenti di basso livello 

Alcune architetture di agenti gerarchiche presentano agenti di alto e basso livello, mentre altri sistemi di AI includono anche un livello intermedio.

Un diagramma che mostra una struttura gerarchica di un sistema multiagente

Agenti di alto livello

Gli agenti di alto livello si trovano al livello più alto del sistema agentico e possono elaborare attività complesse, formulare piani strategici, eseguire la scomposizione delle attività e gestire i processi. 

Nelle architetture di agenti contemporanee, gli agenti di alto livello sono spesso implementati con modelli AI avanzati come i modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM). Nel classico apprendimento per rinforzo gerarchico, gli agenti di alto livello si affidano invece a politiche apprese o a pianificatori simbolici. 

Gli agenti di alto livello sono responsabili del "quadro generale", gestendo il sistema complessivo in linea con obiettivi più ampi. Interpretare una richiesta dell'utente, formare un piano e suddividere quel piano in compiti sono tutte responsabilità di alto livello degli agenti.

Agenti di medio livello

Gli agenti di medio livello ricevono direttive da agenti di alto livello. Affinano e implementano i piani, scompongono ulteriormente le attività quando necessario e coordinano team di agenti di basso livello. Nelle gerarchie prive di agenti di medio livello, gli agenti di alto livello assumono questi compiti, oltre alla pianificazione strategica di più ampio respiro.  

Gli agenti di livello intermedio fungono anche da facilitatori della comunicazione, traducendo obiettivi generali in direttive specifiche, consolidando al contempo i rapporti degli agenti di livello inferiore e trasmettendoli ai livelli superiori. Gli agenti di alto livello utilizzano questo feedback per monitorare i progressi e aggiornare i piani secondo necessità.

Agenti di basso livello 

Gli agenti di basso livello sono coloro che eseguono le azioni nella gerarchia: si tratta di agenti specializzati che svolgono compiti specifici secondo le direttive degli agenti di livello medio e alto che si trovano al di sopra di loro. Gli agenti di basso livello sono anche chiamati agenti secondari.  

Gli agenti autonomi di basso livello sono specializzati per compiti ristretti e possono utilizzare logica basata su regole, API, politiche apprese, controllori robotici o altri algoritmi specifici per il compito. Alcuni agenti di basso livello, come gli agenti riflessi semplici sono stateless, nel senso che non mantengono il contesto del compito o una rappresentazione interna dell'ambiente. Gli agenti di livello superiore, come gli agenti di apprendimento, al contrario, spesso devono mantenere uno stato o un contesto per coordinare piani a più fasi e tenere traccia delle dipendenze. 

Gli agenti di basso livello ricevono direttive dall'alto, svolgono i compiti assegnati e poi riportano i risultati. Gli agenti di medio e alto livello utilizzano i risultati degli agenti di basso livello per informare le fasi successive del processo in una serie di dipendenze interconnesse.

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Caratteristiche di un sistema gerarchico di agenti

I sistemi gerarchici sono caratterizzati dalle seguenti caratteristiche chiave: 

  • Gerarchia degli agenti 

  • Scomposizione dei compiti

  • Specializzazione

  • Coordinamento basato sul feedback 

Gerarchia agente

In un'azienda, i vertici aziendali si concentrano sulla pianificazione su larga scala, i quadri intermedi convertono le direttive di leadership in attività operative e i dipendenti gestiscono il workload. I sistemi ad agenti gerarchici applicano la stessa struttura ai workflow agentici basati su AI.

La struttura di un sistema multi-agente gerarchico è nota come sistema di controllo a livelli. Una chiara struttura gerarchica impone i ruoli lavorativi in tutto l'ecosistema agentico. Ogni livello della gerarchia ha una funzione specifica, che si tratti di pianificazione strategica, processo decisionale, delega e instradamento dei compiti o esecuzione di attività operative.

Scomposizione dei compiti

I sistemi gerarchici di agenti prosperano grazie all'efficiente scomposizione dei compiti: il processo di suddivisione di un compito in sottocompiti più piccoli. La scomposizione comprende anche eventuali dipendenze che collegano attività separate. In molti campi, come nella gestione dei progetti e nello sviluppo software, la scomposizione dei compiti si trova al di fuori del machine learning

La scomposizione dei compiti è una strategia utile in generale per chiunque si trovi ad affrontare una sfida impegnativa. Convertire la sfida in un elenco sequenziale di piccole attività gestibili può semplificare un progetto complesso.

Specializzazione.

Ogni livello nella gerarchia ha un ruolo designato e spesso, ogni agente all'interno di un livello è anche specializzato per un compito specifico. La specializzazione degli agenti è spesso vista ai livelli inferiori, dove gli agenti più semplici incentrati sul lavoro automatizzano le attività di routine secondo necessità per soddisfare le direttive su larga scala. L'enfasi sulla specializzazione snellisce i workflow e porta a una maggiore efficienza.

Coordinamento basato sul feedback

Gli agenti di un sistema gerarchico sono in costante comunicazione in tempo reale. Alcuni sistemi utilizzano la coordinazione asincrona, mentre altri sono rigorosamente sincroni.  

Gli agenti di alto livello inviano direttive lungo la catena di comando, mentre gli agenti di livello inferiore riportano i risultati dei loro compiti. Gli agenti di alto livello utilizzano questi risultati per ottimizzare la strategia futura, creare nuove attività e modificare la priorità delle attività per soddisfare al meglio l'obiettivo a lungo termine. 

Nel frattempo, gli agenti possono anche comunicare orizzontalmente, se necessario, per coordinare il lavoro e condividere i risultati.

Casi d'uso gerarchici degli agenti AI

I sistemi ad agenti gerarchici sono ideali per l'automazione dei processi aziendali e altri casi d'uso reali che coinvolgono processi operativi complessi, come ad esempio: 

  • Gestione della supply chain e della logistica 

  • Fabbricazione e produzione 

  • RAG agentica 

  • Cybersecurity 

  • Veicoli autonomi e bot di consegna

Gestione della supply chain e della logistica

In un'implementazione della supply chain e della logistica, gli agenti di alto livello pianificano la strategia generale di inventario. Gli agenti di livello intermedio, invece, suddividono la strategia in implementazioni localizzate, mentre gli agenti di livello inferiore si occupano delle operazioni di magazzino e delle rotte di spedizione.

Fabbricazione e produzione

Per quanto riguarda la produzione, agenti di alto livello elaborerebbero una strategia per contribuire a garantire che la produzione soddisfi la domanda in modo tempestivo. Gli agenti di livello intermedio convertirebbero tali direttive in compiti che gli agenti di livello inferiore implementerebbero a livello locale, ad esempio controllando macchinari e linee di produzione in una fabbrica. 

RAG agentica

La Retrieval-augmented generation (RAG) introduce la pianificazione agentica ai sistemi RAG. Un manager di alto livello può coordinare il workflow, mentre agenti specializzati si occupano del recupero, riclassificazione o valutazione dei documenti, riassunti e generazione dei contenuti. In molti sistemi agentici RAG, l'interazione con l'utente avviene tramite un'interfaccia chatbot, anche se la RAG può anche fungere da base per applicazioni non chat.

Cybersecurity

I sistemi multi-agente nella cybersecurity possono utilizzare un team di agenti per monitorare i sistemi e combattere le minacce. Gli agenti di alto livello coordinerebbero la strategia a lungo termine e gli aggiornamenti delle politiche, mentre gli agenti di basso livello gestirebbero il rilevamento rapido delle anomalie e le risposte di contenimento automatizzate.

Veicoli autonomi e delivery bot

Le flotte di veicoli autonomi potrebbero essere gestite da sistemi di agenti gerarchici in modo simile a una flotta logistica. Gli agenti di alto livello ottimizzerebbero l'inventario del bot di consegna, considerando i tempi di picco degli ordini e altri fattori rilevanti. Gli agenti di medio livello coordinano le consegne all'interno di un'area assegnata, mentre gli agenti di basso livello pilotano i singoli bot di consegna.

Vantaggi degli agenti gerarchici

I benefici di un sistema gerarchico di agenti includono: 

  • Modularità

  • Efficienza 

  • Scalabilità

  • Tolleranza ai guasti 

Modularità

All'interno di un sistema gerarchico multi-agente, ogni agente o gruppo di agenti è un'unità discreta. Test, sviluppo e implementazione possono essere gestiti su base per unità. La struttura modulare consente sviluppo, aggiornamenti e debug senza impattare l'intero sistema.

Efficienza

La gerarchia porta chiarezza. Ogni agente nel sistema ha un ruolo definito. Senza ruoli imposti, gli agenti potrebbero non coordinarsi efficacemente, portando a risultati non ottimali come colli di bottiglia, costi più elevati, ritardi nella produzione e un workflow più caotico.

Scalabilità

La modularità di un sistema di agenti gerarchici ne migliora la scalabilità. Le organizzazioni possono aggiungere più agenti a un gruppo, livello o ruolo specifico senza dover ricostruire il sistema complessivo da zero. Un agente di alto livello può coordinare un numero crescente di agenti di livello medio e basso senza necessità di una riprogrammazione significativa.

Tolleranza ai guasti

Poiché i sistemi gerarchici sono modulari, le organizzazioni possono aggiungere ridondanza all'interno dei livelli chiave, migliorando la tolleranza complessiva ai guasti. Con più agenti che operano in parallelo, un sistema multiagente può mantenere le operazioni in caso di guasto di uno o più agenti. Gli agenti manager di livello superiore possono riassegnare le attività e ristrutturare i workflow secondo necessità.

Le sfide relative agli agenti gerarchici

Le sfide nella progettazione e implementazione di un sistema gerarchico di agenti includono: 

  • Complessità 

  • Rigidità 

  • Colli di bottiglia nella comunicazione

Complessità

I sistemi gerarchici hanno una progettazione complessa e richiedono una comprensione sfumata del processo o dell'operazione che il sistema è destinato a gestire. Se costruito bene, un sistema gerarchico di agenti può portare a un'automazione fluida. Ma quando progettato male, gli svantaggi possono includere operazioni inefficienti, direttive contrastanti sugli agenti e costi eccessivi.

Rigidità

I sistemi altamente gerarchici con lunghe catene decisionali possono avere difficoltà in ambienti ad alta volatilità, dove i ritardi a cascata portano a decisioni e azioni obsolete. Architetture multi-agente più decentralizzate potrebbero essere più adatte a scenari dinamici.  

Le aziende che desiderano automatizzare parte della propria attività devono essere oculate nella scelta delle aree sufficientemente stabili da poterle affidare a un team di agenti AI. Gli ambienti imprevedibili potrebbero essere gestiti meglio da team di lavoratori umani più flessibili e capaci di reagire rapidamente.

Colli di bottiglia nella comunicazione

Un sistema gerarchico multi-agente è valido solo in funzione dei suoi vincoli di larghezza di banda o latenza di comunicazione. Gli agenti devono essere in grado di inviare dati lungo la catena di comando affinché il sistema funzioni senza intoppi.  

I ritardi nella comunicazione possono portare a risultati in cui gli agenti di alto livello ricevono dati che non riflettono più le circostanze reali. I colli di bottiglia nella comunicazione sono particolarmente gravi quando gli agenti di livello superiore si affidano a ragionamenti computazionalmente onerosi, poiché i ritardi possono portare gli agenti di livello inferiore a operare con istruzioni obsolete.

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Autori

Ivan Belcic

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Cole Stryker

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