Cosa sono gli agenti AI gerarchici?

Gli agenti di basso livello sono coloro che eseguono le azioni nella gerarchia: si tratta di agenti specializzati che svolgono compiti specifici secondo le direttive degli agenti di livello medio e alto che si trovano al di sopra di loro. Gli agenti di basso livello sono anche chiamati agenti secondari.

Gli agenti autonomi di basso livello sono specializzati per compiti ristretti e possono utilizzare logica basata su regole, API , politiche apprese, controllori robotici o altri algoritmi specifici per il compito. Alcuni agenti di basso livello, come gli agenti riflessi semplici sono stateless, nel senso che non mantengono il contesto del compito o una rappresentazione interna dell'ambiente. Gli agenti di livello superiore, come gli agenti di apprendimento , al contrario, spesso devono mantenere uno stato o un contesto per coordinare piani a più fasi e tenere traccia delle dipendenze.

Gli agenti di basso livello ricevono direttive dall'alto, svolgono i compiti assegnati e poi riportano i risultati. Gli agenti di medio e alto livello utilizzano i risultati degli agenti di basso livello per informare le fasi successive del processo in una serie di dipendenze interconnesse.