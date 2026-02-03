Agenti AI e RevOps

Le operazioni sui ricavi (RevOps) sono una funzione fondamentale per le aziende moderne, poiché unificano i team di vendita, marketing, customer success e talvolta finanza attorno a obiettivi di fatturato condivisi. Gli agenti AI, che ottimizzano in modo proattivo i processi sfruttando i dati in tempo reale, sono particolarmente adatti a lavorare con i team RevOps. Questi sistemi software autonomi offrono preziose funzionalità di automazione e intelligence per l'intero ciclo di vita delle entrate e hanno iniziato a trasformare RevOps negli ultimi anni.

RevOps è un campo sviluppato all'inizio degli anni 2000 per fornire una singola fonte affidabile tra i team operativi go-to-market (GTM) isolati. Invece di gestire i processi di ricavo attraverso una serie sparsa di fogli di calcolo e deck di abilitazione che lavorano in modo isolato, un team unificato di ricavi ha permesso alle organizzazioni di allineare strategia aziendale e dati lungo l'intero ciclo di vita del cliente.

Questi team consolidati generalmente superano quelli che utilizzano altri modelli: secondo Garnter, il 75% delle aziende ad alta crescita adotterà processi RevOps nel 2026.