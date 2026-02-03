Agenti AI e RevOps

Le operazioni sui ricavi (RevOps) sono una funzione fondamentale per le aziende moderne, poiché unificano i team di vendita, marketing, customer success e talvolta finanza attorno a obiettivi di fatturato condivisi. Gli agenti AI, che ottimizzano in modo proattivo i processi sfruttando i dati in tempo reale, sono particolarmente adatti a lavorare con i team RevOps. Questi sistemi software autonomi offrono preziose funzionalità di automazione e intelligence per l'intero ciclo di vita delle entrate e hanno iniziato a trasformare RevOps negli ultimi anni.
RevOps è un campo sviluppato all'inizio degli anni 2000 per fornire una singola fonte affidabile tra i team operativi go-to-market (GTM) isolati. Invece di gestire i processi di ricavo attraverso una serie sparsa di fogli di calcolo e deck di abilitazione che lavorano in modo isolato, un team unificato di ricavi ha permesso alle organizzazioni di allineare strategia aziendale e dati lungo l'intero ciclo di vita del cliente.
Questi team consolidati generalmente superano quelli che utilizzano altri modelli: secondo Garnter, il 75% delle aziende ad alta crescita adotterà processi RevOps nel 2026.
Newsletter di settore
Ricevi insight selezionati sulle notizie più importanti e interessanti sull'AI. Iscriviti alla nostra newsletter settimanale Think. Leggi l'Informativa sulla privacy IBM.
L'abbonamento sarà fornito in lingua inglese. Troverai un link per annullare l'iscrizione in tutte le newsletter. Puoi gestire i tuoi abbonamenti o annullarli qui. Per ulteriori informazioni, consulta l'Informativa sulla privacy IBM.
Ma la trasformazione RevOps ha portato a un'adozione entusiasta di una vasta gamma di dashboard e piattaforme individuali. Nel corso degli anni, questa complessità degli strumenti ha impantanato i team RevOps con la ridondanza e ha creato un lavoro manuale dispendioso in termini di tempo, riducendo l'efficienza promessa dall'unificazione dei team. L'automazione e l'AI predittiva hanno aiutato a semplificare alcuni processi, permettendo ai team di prevedere l'abbandono e ottimizzare le strategie di vendita. Ma l'agentic AI promette di sconvolgere completamente RevOps automatizzando proattivamente i workflow, fornendo ai team di vendita insight in tempo reale e personalizzando il coinvolgimento dei clienti su larga scala.
A differenza dei precedenti strumenti basati sull'AI, gli agenti AI possono decidere e agire per migliorare le operazioni di fatturato con un intervento umano minimo. Utilizzano funzionalità di machine learning, elaborazione del linguaggio naturale e ragionamento per gestire workflow complessi e a più passaggi entro i parametri definiti.
Questi agenti AI si integrano in uno stack tecnologico, accedendo ai dati provenienti dalla customer relationship management (CRM), dalle piattaforme di automazione del marketing, dagli strumenti per l'esperienza del cliente e dai sistemi finanziari. In quanto strumenti analitici, possono rivelarsi preziosi, in quanto consentono di identificare opportunità e rischi sulla base di un quadro olistico. A differenza di altri strumenti di AI, gli strumenti di AI agentica si adattano alle mutevoli condizioni e concatenano più azioni per raggiungere specifici obiettivi di fatturato. Unificando i dati e creando un ciclo di feedback a livello organizzativo, gli agenti AI aiutano le aziende a creare veri motori di ricavi trasversali.
Gli strumenti basati sull'AI possono fornire risultati trasformativi per i team RevOps alle prese con silo di dati, processi manuali e sfide di scalabilità. Mentre gli assistenti AI rispondono alle richieste e forniscono raccomandazioni, gli agenti AI vanno oltre eseguendo autonomamente workflow complessi e ricorrendo a strumenti esterni.
Questo passaggio dall'assistenza all'azione offre un valore fondamentalmente diverso per i team RevOps, anche se le due tecnologie vengono spesso usate insieme. Alcuni vantaggi principali dell'utilizzo degli agenti AI per RevOps includono:
Gli agenti AI offrono notevoli vantaggi alle organizzazioni che faticano con i processi manuali dei dati. L'agentic AI inserisce, pulisce e riconcilia in modo proattivo i dati in tutto il processo RevOps, eliminando la ridondanza e riducendo il tempo impiegato per reinserire le informazioni in piattaforme eterogenee o strumenti. Questi agenti svolgono anche il lavoro amministrativo di routine, riducendo gli errori costosi e consentendo ai team umani di concentrarsi su attività di maggior valore.
Gli agenti AI abbattono i silo dei dati e creano una visione unificata del comportamento dei clienti su tutto il stack tecnologico. Questi agenti sincronizzano costantemente i dati tra i sistemi, garantendo che la cronologia delle interazioni e i dati sui ricavi rimangano coerenti indipendentemente da dove vengono consultati. Questa base di dati unificata consente la collaborazione interfunzionale tra i team. Dotati delle giuste autorizzazioni, gli agenti AI possono anche arricchire i dati organizzativi richiamando informazioni di terze parti, creando una visione completa del cliente che sarebbe impossibile mantenere manualmente tra i sistemi.
Gli agenti AI migliorano il processo decisionale attraverso l'analisi in tempo reale di vasti set di dati. Questi sistemi identificano le tendenze dei ricavi e prevedono il comportamento dei clienti, facendo emergere insight che potevano essere impossibili, o almeno richiedere tempo, per un analista umano da individuare da solo. Ciò consente a RevOps di identificare tempestivamente potenziali problemi, passando dalla risoluzione reattiva dei problemi a iniziative orientate alla crescita.
Gli agenti AI possono fornire un routing intelligente dei lead e l'assegnazione degli account. Valutando fattori come l'esperienza del venditore o il carico di lavoro, l'agentic AI ottimizza la programmazione degli account per garantire che ogni opportunità arrivi al venditore appropriato.
Gli agenti AI forniscono in modo indipendente il punteggio dei lead basato sui dati dei clienti, fornendo intelligenza critica ai team di vendita. Ad esempio, una società di attrezzature ha recentemente distribuito un agente AI per dare priorità ai clienti in base alla quota di portafoglio e al potenziale del conto, portando a nuove opportunità di vendita e a un aumento del 40% nei tassi di conversione. Alcuni agenti AI possono redigere messaggi di outreach personalizzati analizzando il comportamento dei potenziali clienti o campagne passate di successo, aiutando i team di vendita a scalare i propri sforzi mantenendo la rilevanza dei clienti.
Gli agenti AI forniscono un monitoraggio proattivo delle transazioni, analizzando i modelli di comunicazione e i dati storici per segnalare le opportunità promettenti o a rischio. Aggiornano anche i record CRM, estraendo informazioni chiave dalle e-mail o dalle trascrizioni delle chiamate di vendita. Questo processo assicura che i dati di vendita rimangano aggiornati e riduce il lavoro amministrativo dei venditori.
Per le previsioni di vendita, gli agenti AI aggregano i dati da più fonti, identificando gli indicatori di successo e generando previsioni informate. Questi sistemi aiutano i leader di vendita a capire come i cambiamenti in alcune variabili, inclusi i tassi di conversione e i cicli di durata delle vendite, possano influenzare gli obiettivi. Alcuni agenti facilitano anche le recensioni degli accordi preparando automaticamente riepiloghi delle dinamiche competitive, consentendo ai manager di concentrarsi sul coaching piuttosto che sulla raccolta di informazioni.
Gli agenti AI possono aiutare RevOps a colmare il divario tra attività di marketing e risultati di fatturato. Questi agenti tracciano l'intero percorso del cliente attraverso i punti di contatto, fornendo informazioni critiche ai team di marketing. Ad esempio, un agente potrebbe regolare automaticamente l'allocazione delle spese di marketing in base ai canali che offrono il maggior ritorno sugli investimenti.
Gli agenti AI segmentano dinamicamente i destinatari analizzando continuamente i dati comportamentali o i modelli di coinvolgimento. Invece di affidarsi a liste statiche o obsolete, questi agenti permettono ai team RevOps di segmentare in base alla realtà attuale, anche quando i potenziali clienti cambiano. Questo approccio permette anche ai professionisti del marketing senza esperienza nei dati di orchestrare campagne complesse. Ad esempio, quando un'azienda giapponese di salute e sport ha adottato un agente di audience per far emergere rapidamente segmenti di pubblico, ha capito di poter aumentare del 300% la velocità della pianificazione della campagna.
Gli agenti AI facilitano il flusso fluido dei dati tra piattaforme di automazione del marketing e sistemi CRM, riconciliando le discrepanze e arricchendo i record con i dati di terze parti. Alcuni agenti potrebbero monitorare le prestazioni delle campagne in tempo reale, identificando asset sottoperformanti e suggerendo aggiustamenti
Gli agenti AI possono fornire un supporto proattivo basato su dati affidabili in tempo reale. Questi agenti potrebbero monitorare continuamente lo stato di salute dei clienti analizzando i modelli di utilizzo, le interazioni con i clienti, i punteggi NPS o le metriche di coinvolgimento per identificare gli account a rischio di abbandono prima delle date di rinnovo. Gli strumenti di agentic AI possono anche attivare automaticamente interventi come e-mail o passaggi ai responsabili del successo dei clienti quando emergono segnali di allarme.
Gli agenti AI possono aiutare i team RevOps a identificare opportunità di espansione, riconoscendo modelli di utilizzo che indicano che un cliente è pronto per un upsell o un cross-sell. Potrebbero segnalare quando un cliente si avvicina ai limiti di utilizzo o sta espandendo le dimensioni del team. Questi insight possono generare automaticamente attività per i responsabili del successo dei clienti.
Gli agenti AI possono automatizzare i follow-up, fornendo indicazioni tempestive o consigliando risorse pertinenti. Ad esempio, l'AAA dello Stato di Washington utilizza l'agentic AI per personalizzare le chiamate di servizio in base alla storia del cliente, ai dettagli dell'assicurazione e all'incidente specifico. Questo metodo aiuta ad anticipare e indirizzo le esigenze dei membri dopo che hanno richiesto aiuto.
Gestendo comunicazioni e monitoraggio di routine su larga scala, gli agenti IA possono permettere ai team di customer success di concentrarsi su relazioni ad alto contatto con account strategici, garantendo al contempo che tutti i clienti ricevano un'attenzione costante.
Gli agenti AI apportano precisione e velocità alla pianificazione finanziaria. Questi agenti automatizzano proattivamente processi di audit complessi monitorando i termini contrattuali e applicando standard di conformità su migliaia di transazioni. Questi agenti AI possono segnalare in modo proattivo le anomalie prima che diventino problemi su larga scala, riducendo il rischio di revisione e garantendo che i bilanci riflettano accuratamente le prestazioni aziendali.
Alcuni agenti AI sintetizzano dati provenienti da tutta l'organizzazione, estraendo informazioni da altre funzioni RevOps fra cui pipeline di vendita e tendenze di fidelizzazione dei clienti. Potrebbero anche integrare dinamiche come i modelli di stagionalità o gli indicatori economici. Questi agenti generano previsioni a flusso continuo che si aggiornano continuamente man mano che emergono nuove informazioni, offrendo ai leader finanziari visibilità sulle prestazioni future e aiutando i CFO a comprendere le implicazioni finanziarie di varie decisioni strategiche.
Gli agenti AI semplificano il processo quote-to-cash generando automaticamente preventivi accurati in base alle regole dei prezzi o ai termini contrattuali. Successivamente inoltrano questi contratti alle approvazioni appropriate. Recentemente, Salesforce ha implementato un agente che consente ai suoi dipendenti di chiedere preventivi in linguaggio naturale, riducendo i tempi di consegna da ore a minuti.
Gli agenti AI possono semplificare il processo di fatturazione, abbinando i pagamenti alle fatture e gestendo le riscossioni inviando automaticamente promemoria di pagamento ai conti in ritardo.
Collegando i dati finanziari con le metriche operative delle vendite, del marketing e del successo dei clienti, gli agenti AI consentono ai team finanziari di diventare veri partner strategici per promuovere una crescita redditizia. In questo modo, partecipano attivamente a RevOps anziché concentrarsi esclusivamente sui risultati storici.
Gli agenti AI necessitano di una solida base di dati per operare efficacemente tra dipartimenti e workflow. Le organizzazioni di successo verificano l'attuale qualità dei dati in tutti i sistemi per identificare le incongruenze o le aree in cui le informazioni potrebbero essere incomplete. Stabiliscono inoltre chiare politiche di governance dei dati che definiscono la proprietà dei dati e i protocolli di sicurezza. Senza dati puliti, ben strutturati e affidabili, anche gli agenti AI più accuratamente progettati produrranno risultati inaffidabili.
Gli agenti AI funzionano meglio quando automatizzano processi coerenti e ben definiti. Prima della distribuzione, è utile mappare il workflow organizzativo dell'intero team RevOps per identificare i punti in cui i processi potrebbero variare. Con l'audit dei processi esistenti, le organizzazioni possono sia facilitare la configurazione degli agenti AI, sia eliminare le inefficienze che potrebbero essersi sviluppate nel tempo.
Un'implementazione di successo dell'agente AI richiede una strategia completa che bilanci i nuovi strumenti con un focus sulla fornitura di valore reale. Questo significa definire metriche di successo chiare legate a risultati aziendali ad alto impatto, piuttosto che solo ai guadagni di efficienza: ad esempio, definire se l'obiettivo è aumentare i tassi di successo, aumentare la soddisfazione del cliente o incrementare la crescita dei ricavi. I leader di RevOps dovrebbero dare priorità ai casi d'uso degli agenti AI che contribuiscono direttamente a questi obiettivi, assicurando che gli sforzi di implementazione si concentrino sul fornire valore misurabile piuttosto che sull'adozione di nuove tecnologie per il gusto di essere le stesse.
È utile distribuire gli agenti AI gradualmente, attraverso un processo di test e apprendimento deliberato e ciclico. Stabilire criteri chiari di successo per i piloti che includano sia benchmark quantitativi, ad esempio tempi di ciclo, aumenti di mantenimento o tassi di errore, sia feedback qualitativi dagli utenti. Alcune organizzazioni hanno riscontrato che, con lo sviluppo dell'intelligence sulle prestazioni degli agenti, l'iterazione costante aiuta a garantire che gli agenti producano i risultati desiderati. Implementazioni misurate, unite a un ciclo di feedback di iterazione e test, permettono alle organizzazioni di affrontare problemi quando sono piccoli e gestibili
Gli agenti AI cambiano radicalmente il modo in cui i team lavorano, in particolare quando vengono implementati in diverse funzioni interdipendenti. Le organizzazioni dovrebbero comunicare in modo trasparente e frequente con gli stakeholder su come l'AI si integrerà nell'azienda e fornire corsi frequenti per aiutare i membri del team a collaborare efficacemente con l'AI. Fornire informazioni complete non solo sugli aspetti tecnici dell'AI, ma anche su come questi strumenti si inseriscono in una visione più ampia per favorire la crescita delle operazioni.
Esplora il potenziale rivoluzionario degli agenti AI che possono integrarsi facilmente nelle tue operazioni aziendali.
Immergiti in questa guida completa che analizza i principali casi d'uso, le funzionalità di base e i consigli dettagliati per aiutarti a scegliere le soluzioni giuste per la tua attività.
Scopri come gli agenti e gli assistenti basati su AI possono collaborare per raggiungere nuovi livelli di produttività.
Scopri come sbloccare il pieno potenziale della gen AI con gli agenti AI.
Rimani aggiornato sui nuovi agenti AI emergenti, un punto di svolta fondamentale nella rivoluzione dell'AI.
Esplora come gli assistenti di AI generativa possono alleggerire il tuo workload e migliorare la produttività.
Impara come usare l'AI per essere più creativo ed efficiente e iniziare ad adattarti a un futuro che implica la collaborazione a stretto contatto con gli agenti AI.
Rimani sempre un passo avanti grazie ai nostri esperti di AI in questa puntata di Mixture of Experts, nel corso della quale approfondiranno il futuro degli agenti AI e molto altro.
Crea, implementa e gestisci assistenti e agenti AI potenti che automatizzano workflow e processi con l'AI generativa.
Costruisci il futuro della tua azienda con soluzioni AI di cui puoi fidarti.
I servizi di AI di IBM Consulting aiutano a reinventare il modo in cui le aziende lavorano con l'AI per la trasformazione.
Sia che tu scelga di personalizzare app e competenze precostituite o di creare e implementare servizi di agenti personalizzati utilizzando uno studio di AI, la piattaforma IBM watsonx è la soluzione che fa per te.