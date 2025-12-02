Cos'è un agente basato su obiettivi?

Non si può dire che un sistema agentico non possa combinare i tipi di agenti, con ogni agente adattato alla complessità del problema in questione. Ad esempio, si può immaginare un esempio dal settore sanitario: un ospedale che impiega non solo agenti basati su obiettivi per eseguire workflow, ma anche agenti degli altri quattro tipi esaminati.

Al livello più elementare, un agente riflesso chiamato Vitals Monitor potrebbe semplicemente monitorare i segni vitali di tutti i pazienti. Il suo obiettivo specifico è quello di far scattare un allarme se, ad esempio, la frequenza cardiaca di un paziente scende al di sotto di un certo livello, in modo da allertare un medico o un'infermiera per un intervento umano. Un tale agente può fare affidamento su semplici algoritmi if/then.

Un livello superiore, un agente riflesso basato su modelli, chiamato Agente di inventario, potrebbe gestire l'inventario dei farmaci e delle forniture per l'ospedale. Mantiene un modello interno dell'inventario attuale, dei modelli di utilizzo storici e dei tempi di risposta dei partner della catena di approvvigionamento, per ottimizzare gli ordini di ricarica.

In terzo luogo, un agente di livello superiore basato sugli obiettivi, chiamato Discharge Planner, potrebbe procedere a ritroso partendo dal semplice obiettivo binario della dimissione del paziente. Si baserebbe su strategie e alberi decisionali già programmati, considerando anche gli stati futuri, per coordinare i laboratori, i farmaci e le firme degli specialisti, comprese tutte le attività secondarie necessarie. Se un passaggio viene ritardato, il modulo di pianificazione può essere rieseguito, formulando un nuovo piano. (L'agente basato su obiettivi, come la maggior parte di questi agenti, sarà probabilmente perfezionato su un modello linguistico di grandi dimensioni.)

In quarto luogo, un agente basato su utility chiamato Bed Assignment Optimizer potrebbe assegnare i pazienti a varie stanze, cercando al contempo di massimizzare sicurezza, soddisfazione e rendimento. Poiché deve gestire beni multipli e compromessi complessi, l'agente lavora con le utilità, valutando variabili come la contagiosità, i livelli di personale e la gravità della malattia.

Al quinto e più alto livello, un agente di apprendimento chiamato Intake Assistant utilizza il machine learning, cercando modelli dalle esperienze passate per migliorare le domande di triage, segnalare i pazienti ad alto rischio e ridurre i passaggi ridondanti. A differenza degli agenti di livello inferiore, questo agente di apprendimento deve valutare continuamente insiemi di dati in evoluzione, cercando schemi profondi che potrebbero essere invisibili agli esseri umani.

I cinque agenti lavorano insieme come un insieme di assistenti virtuali per risolvere problemi complessi. Con la corretta orchestrazione e l'Integrazione di varie funzionalità dall'elaborazione del linguaggio naturale (NLP) e dall'AI generativa alla computer vision e alle chiamate agli strumenti API, il sistema multiagente è semplice dove deve essere semplice e complesso dove deve essere complesso.