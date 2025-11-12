Cos'è un agente basato su utility?

Una funzione di utility è un'equazione matematica che rappresenta come l'agente dovrebbe valutare il beneficio di qualsiasi possibile azione che possa intraprendere. Si tratta essenzialmente del sistema di valori dell'agente e rappresenta il modo in cui l'agente dà priorità ai fattori rilevanti quando fa delle scelte.
Le utility assegnano un valore numerico a ciascun risultato di un'azione potenziale, quantificando le preferenze che l'agente dovrebbe mantenere. Gli agenti basati su utility utilizzano la funzione utility per negoziare ambienti complessi, valutare compromessi e massimizzare l'utilità delle loro scelte.
Una buona funzione utility tiene conto di molteplici fattori, come la sicurezza, l'efficienza, l'allocazione delle risorse e i costi opportunità multi-obiettivo. La funzione di utility è la pietra angolare di un agente basato su utility ed è ciò che lo distingue dai diversi tipi di Agente AI.