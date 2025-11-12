Cos'è un agente basato su utility?

Gli agenti basati su utility utilizzano sensori per rilevare i loro ambienti reali. I sensori possono essere fisici, come le telecamere e i termometri, o digitali, come le connessioni API e le simulazioni. L' agentic AI perception utilizza algoritmi complessi per filtrare i dati ambientali e isolare i punti dati più importanti e rilevanti per prendere decisioni informate.