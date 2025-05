Cos'è l'allocazione delle risorse?

In questa fase, le aziende possono valutare la disponibilità delle risorse necessarie per completare il progetto. È importante considerare tutti i fattori che potrebbero influenzare la domanda di risorse, come gli impegni e le responsabilità esistenti, per assegnare incarichi informati. Se, ad esempio, il progetto è attivo durante le festività natalizie, i leader potrebbero prendere in considerazione l'assunzione di più personale per compensare i membri del team che sono in ferie.