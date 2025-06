Cos'è la pianificazione della capacità?

La strategia lag, ovvero del ritardo, prevede l'aggiunta di capacità in risposta a un aumento della domanda. In questo approccio reattivo, un'organizzazione attende di osservare un deciso aumento della domanda prima di espandere la propria capacità. Il beneficio della strategia lag è la sua efficienza in termini di costi; poiché gli investimenti in nuove capacità vengono ritardati fino a quando non sono necessari, si riduce il rischio di investire eccessivamente in risorse che potrebbero non essere necessarie. Tuttavia, lo svantaggio è che può portare a opportunità mancate o all'insoddisfazione dei clienti se la domanda effettiva supera la capacità attuale e l'azienda non è in grado di rispondere abbastanza rapidamente.

Un esempio di pianificazione strategica lag è quello dei settori con personale "a disposizione", come ospedali, unità di pronto intervento e ristoranti, per far fronte a un aumento della domanda. Anche i settori che utilizzano dipendenti a contratto applicano una strategia lag, assumendo collaboratori solo quando richiesto da progetti specifici.