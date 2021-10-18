L'allocazione si riferisce alla pianificazione, all'organizzazione e all'assegnazione delle attività, mentre l'utilizzo si riferisce alla misurazione strategica delle prestazioni complessive delle risorse.

L'allocazione delle risorse è il momento in cui le aziende assegnano risorse efficaci rispetto agli obiettivi desiderati. Ciò comporta di solito che i project manager assegnino compiti specifici ai membri del team o alle risorse del progetto per allocare il workload necessario per l'organizzazione e la pianificazione del progetto. Una gestione efficace della pianificazione di un progetto e delle dipendenze interne o esterne può prevenire la perdita di ambito e aumentare la redditività.

Sebbene molte aziende utilizzino ancora strumenti tradizionali di allocazione delle risorse per le previsioni (come i fogli di calcolo), è necessario uno strumento avanzato di gestione delle risorse e un software di gestione dei progetti (PMS) per prendere decisioni più rapide, ottenere insight sul modo migliore per ordinare le attività e allocare efficacemente le risorse nell'ambito di un progetto.

L'utilizzo delle risorse è diverso dall'allocazione delle risorse in quanto si tratta di un KPI che misura l'efficienza di un team in relazione al modo in cui utilizza le risorse disponibili. In altre parole, l'utilizzo delle risorse crea KPI che misurano le prestazioni e l'impegno in base alla quantità di tempo o capacità disponibili.

L'utilizzo ottimale delle risorse e la loro allocazione intelligente consentono ai project manager di prevedere la disponibilità delle risorse in più categorie. Questa consapevolezza consente ai team di pianificare strategicamente gli orari della forza lavoro e compiere sforzi correttivi in tempo reale per garantire la salute ottimale dei nuovi progetti.

Sia l'allocazione delle risorse che il loro utilizzo sono aree della gestione dei progetti che, se utilizzate insieme e aumentate con un software di gestione, possono sostenere la crescita, aumentare i profitti, migliorare la produttività e aumentare i profitti di un'azienda.